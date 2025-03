Loại quả thơm phức được ví như "kho chứa sắt" lại bổ tim, chợ Việt có cực nhiều

Tăng cường hệ miễn dịch

Mít là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa khác trong mít như flavonoid và carotenoid cũng góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giúp tăng cường sức đề kháng.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Kali trong mít giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và đột quỵ. Chất xơ trong mít giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác. Mít cũng chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tim mạch khỏi tổn thương do các gốc tự do.

Mít sử dụng đúng cách sẽ đem lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Ảnh: Shutter Stock

Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ trong mít giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và cải thiện chức năng tiêu hóa. Chất xơ cũng giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ăn mít cũng thể có thể giúp bảo vệ niêm mạc ruột.

Tốt cho thị lực

Vitamin A và các carotenoid như beta-carotene trong mít rất quan trọng cho sức khỏe thị lực. Beta-carotene chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp bảo vệ mắt khỏi các bệnh như thoái hóa điểm vàng và quáng gà. Các chất chống oxy hóa có trong quả Mít cũng giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do.

Làm đẹp da

Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong mít giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do ánh nắng mặt trời và các gốc tự do, giúp da khỏe mạnh và tươi trẻ. Vitamin C cũng kích thích sản xuất collagen, giúp da săn chắc và đàn hồi. Các vitamin A, và các chất chống oxy hóa giúp làn da giảm nếp nhăn.

Ngăn ngừa ung thư

Mít chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do. Gốc tự do là những phân tử không ổn định, có khả năng gây tổn thương tế bào và DNA, dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm, bao gồm cả ung thư.

Các chất chống oxy hóa trong mít, như vitamin C, flavonoid và lignan, có khả năng trung hòa các gốc tự do, ngăn chặn chúng gây hại cho tế bào. Nhờ đó, mít có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác nhau. Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng các hợp chất trong mít có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư trong ống nghiệm và trên động vật

Tốt cho xương

Mít không chỉ là một loại quả thơm ngon mà còn là nguồn cung cấp dồi dào magie và canxi, hai khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe xương khớp. Sự kết hợp giữa magie và canxi trong mít tạo nên một "cặp đôi hoàn hảo" giúp bảo vệ và duy trì sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ mắc các bệnh về xương như loãng xương, viêm khớp.

Cải thiện tâm trạng

Một trong những lợi ích đáng chú ý của mít là khả năng cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng, nhờ vào hàm lượng vitamin B6 dồi dào. Vitamin B6 tham gia vào quá trình chuyển hóa protein, carbohydrate và chất béo, đồng thời hỗ trợ sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh quan trọng, bao gồm serotonin.

Serotonin là một chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng điều chỉnh tâm trạng, giấc ngủ và cảm giác thèm ăn. Khi mức serotonin trong não ở mức cân bằng, chúng ta thường cảm thấy vui vẻ, thư thái và ít căng thẳng hơn. Ngược lại, mức serotonin thấp có thể dẫn đến tâm trạng buồn bã, lo lắng và khó ngủ.