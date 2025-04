Loại quả "vua mùa hè" cực đắt đỏ ở Hàn nhưng Việt Nam chỉ vài chục một cân, rất tốt cho miễn dịch và thị lực

Xoài là loại trái cây nhiệt đới, mùa hè có rất nhiều, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê, Việt Nam đang là quốc gia có sản lượng xoài lớn thứ 13 trên thế giới, xuất khẩu đến 40 nước, trong đó, thị trường chủ yếu là Trung Quốc, kế đến là thị trường Hoa Kỳ, Hàn Quốc, EU, Nhật Bản,... Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu xoài của Việt Nam trong tháng 10/2024 đạt 6,13 triệu USD, tăng 52,3% so với tháng 9/2024 và tăng 73,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 10 tháng năm 2024, trị giá xuất khẩu trái xoài đạt hơn 308 triệu USD, tăng mạnh 43,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ trọng xuất khẩu xoài tăng từ 4,45% lên 5% trong 10 tháng năm 2024, xếp sau sầu riêng, thanh long, dừa và chuối.

Ảnh: Easy Healthy Recipes

Ăn xoài có tốt không? Câu trả lời là CÓ . Xoài là loại trái cây giàu dinh dưỡng, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu ăn đúng cách. Theo các chuyên gia, để tránh những tác dụng phụ và giảm các nguy cơ gây hại của xoài cho cơ thể, chỉ nên ăn dưới 200 gam, trung bình 150 gam xoài một ngày. Tốt nhất là nên ăn xoài tươi để hấp thu đủ các vitamin, chất khoáng và chất xơ cho cơ thể.

1. Giàu vitamin C, beta-carotene tốt cho miễn dịch

Xoài giàu các chất dinh dưỡng như vitamin C, caroten, vitamin nhóm B, chất xơ và nhiều loại khoáng chất khác nhau. Trong số đó, hàm lượng vitamin C trong mỗi 100 gam xoài là 23 mg. Không thể bỏ qua rằng hàm lượng vitamin C trong xoài cao gấp 7,7 lần so với hàm lượng vitamin C có trong táo.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, rất cần thiết cho tế bào bạch cầu và tế bào miễn dịch T. Tiêu thụ các thực phẩm giàu vitamin C là một cách hỗ trợ cơ thể sản xuất interferon, đây là loại protein do tế bào cơ thể tạo ra để chống lại tác nhân gây bệnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Ảnh: Chenab Gourmet

2. Hỗ trợ sức khỏe thị lực

Ngoài vitamin C, xoài còn chứa nhiều carotene, đặc biệt là xoài đại hoàng, có thể đạt tới 4060 microgram trên 100 gam . Xoài thông thường có 897 microgram, gấp 45 lần so với dứa. Carotene cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh, từ đó bảo vệ sức khỏe. Nhưng một đặc tính nổi bật của beta-carotene chính là giúp tăng cường sức khỏe của mắt. Kết hợp cùng các chất chống oxy hóa khác trong xoài là lutein và zeaxanthin, ăn xoài giúp bảo vệ võng mạc và thủy tinh thế, ngăn ngừa nhiều tình trạng thoái hóa thị lực do tuổi tác.

Tất nhiên, không nên tiêu thụ quá nhiều carotene. Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều cùng một lúc hoặc trong thời gian dài, cơ thể bạn có thể chuyển sang màu vàng da và gây ra chứng tăng carotene máu.

3. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ăn xoài có thể tốt cho tim của bạn về mặt kiểm soát mức lipid (ví dụ, cholesterol) trong máu. Xoài chứa một loại polyphenol cụ thể gọi là mangiferin, có thể tìm thấy trong thực vật tự nhiên. Tiêu thụ các thực phẩm có chứa mangiferin có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim thông qua việc giảm mức lipid và tình trạng viêm trong máu.

Ảnh: Seed Ranch Flavor Co.

Ngoài ra, xoài còn rất giàu kali, cứ 100 gam xoài chứa khoảng 168 mg kali, giúp cơ thể duy trì huyết áp bình thường, bảo vệ sức khỏe xương, kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn và có tác dụng nhất định trong việc phòng ngừa đột quỵ.

4. Cải thiện sức khỏe làn da

Theo Đông Y, xoài chín có tính bình nên ăn xoài ở mức độ vừa phải không những không gây nóng trong mà còn tốt cho da. Xoài chứa hàm lượng vitamin C cao. Chất dinh dưỡng này cần thiết để sản xuất collagen, một loại mô giúp da đàn hồi và ngăn ngừa nếp nhăn cũng như chảy xệ.

5. Giảm táo bón

100 gam xoài tươi cung cấp 1,6 gam chất xơ cùng các enzyme tự nhiên như amylase, protease, giúp phân hủy, tiêu hóa protein và carbohydrate. Hàm lượng chất xơ trong xoài hỗ trợ quá trình tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn.

Nguồn: Health, Sohu