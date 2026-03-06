Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loại quả xưa rụng đầy sân, cho không còn lười nhặt, nay thành đặc sản giá tới 500.000 đồng/kg

06-03-2026 - 06:40 AM | Sống

Loại quả này giờ đã trở thành đặc sản đắt đỏ, được nhiều người tìm mua và săn đón.

Ở Côn Đảo, có một loại quả từng rụng đầy gốc mà ít ai để ý. Thế nhưng vài năm trở lại đây, chính phần hạt bên trong loại quả bình dị này lại trở thành đặc sản được nhiều du khách săn lùng, thậm chí có lúc giá lên tới hơn nửa triệu đồng mỗi kg. Đó chính là bàng Côn Đảo.

Nhắc đến Côn Đảo, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những hàng bàng cổ thụ phủ bóng khắp các con đường ven biển. Cây bàng xuất hiện từ trước hiên nhà, trong sân chùa cho đến dọc các tuyến phố, tạo nên một nét rất riêng của hòn đảo. Mỗi mùa quả chín, bàng rụng đầy gốc, trước đây thường chỉ được quét dọn hoặc bỏ đi. Ít ai ngờ rằng, phần nhân nằm sâu trong lớp vỏ cứng của quả bàng lại có thể chế biến thành món ăn vặt thơm bùi, dần dần trở thành đặc sản nổi tiếng của vùng đảo xa.

Để có được phần hạt bàng thơm bùi, người dân phải trải qua nhiều công đoạn khá tỉ mỉ. Quả bàng sau khi nhặt về sẽ được phơi khô dưới nắng rồi tách lớp vỏ cứng để lấy nhân. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo bởi vỏ bàng rất cứng, nếu tách không cẩn thận hạt dễ bị vỡ. Từ hàng chục kg quả bàng mới thu được một lượng nhỏ nhân hạt, vì vậy loại hạt này khá quý và có giá trị cao.

Hạt bàng Côn Đảo nổi tiếng bởi phần nhân dày, chắc và nhiều thịt hơn so với nhiều nơi khác. Khi rang lên, hạt có độ giòn nhẹ, vị bùi béo và hậu vị thơm rất đặc trưng. Người dân thường chế biến thành hai loại phổ biến là hạt bàng rang muối và hạt bàng rang đường. Mỗi loại mang một hương vị riêng nhưng đều rất bắt miệng, khiến nhiều du khách chỉ cần nếm thử vài hạt là nhớ mãi.

Trong đó, hạt bàng rang đường được xem là cầu kỳ hơn. Khi rang, người chế biến phải canh lửa nhỏ và đảo liên tục để lớp đường kết tinh khô, bám đều quanh từng hạt. Lớp áo đường óng nhẹ không chỉ tạo màu sắc bắt mắt mà còn mang lại vị ngọt dịu xen chút mằn mặn rất hài hòa. Với loại rang muối, vị mặn nhẹ lại làm nổi bật độ béo bùi tự nhiên của hạt.

Ngày nay, hạt bàng Côn Đảo được xem là món quà đặc sản được nhiều du khách tìm mua. Do số lượng hạt thu được từ quả bàng không nhiều, lại mất nhiều công sức chế biến nên giá bán khá cao, dao động 500.000 - 600.000 đồng/kg. Dù vậy, với hương vị đặc trưng và câu chuyện thú vị phía sau, hạt bàng vẫn luôn là món ăn khiến nhiều người tò mò muốn thử khi đặt chân đến Côn Đảo.

