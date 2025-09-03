Loài rắn bí ẩn tái xuất ở Vũ Di Sơn sau hơn một thế kỷ

Theo Miami Herald, một loài rắn khó gặp đã được tái phát hiện ở dãy núi Vũ Di Sơn, Trung Quốc. “Rắn núi Trung Quốc không dễ bắt gặp do tập tính kín đáo”, các nhà nghiên cứu cho biết.

Loài này lần đầu được phát hiện tại tỉnh Phúc Kiến năm 1899, nhưng kể từ đó rất ít khi được ghi nhận, trang tin TCD cho biết ngày 1/9.

“Mẫu điển hình được thu thập trên mặt đất của một sườn đồi có nắng vào khoảng 10:00 sáng. Độ dốc của vị trí thu mẫu khoảng 30°,” các nhà nghiên cứu viết.

Theo các nhà nghiên cứu, con rắn đang ẩn dưới lớp lá khô và “khi chúng tôi đi qua, nó bị xáo trộn và bò ra khỏi dưới lớp lá đó. Loài này di chuyển chậm và dễ bắt. Không quan sát thấy hành vi tấn công.”

Việc tái phát hiện diễn ra năm 2018 trong khuôn khổ một cuộc khảo sát đa dạng sinh học bò sát do các nhà nghiên cứu thực hiện.

9 loài bò sát khác cũng được xác định trong khảo sát này. Các thành viên khác cùng chi với loài rắn núi Trung Quốc này cũng có thể được tìm thấy ở Thái Lan, Myanmar, Lào và Việt Nam.

Mặc dù các nhà nghiên cứu đã giải trình tự gen của mẫu thu được, kết quả chủ yếu đặt ra thêm câu hỏi về cách phân loại của nó so với những loài rắn tương tự ở các vùng lân cận.

Rắn đóng nhiều vai trò sinh thái quan trọng, đặc biệt là kiểm soát quần thể gặm nhấm — vốn là một thách thức đối với nông nghiệp. Một nghiên cứu thậm chí cho rằng bằng cách săn mồi gặm nhấm, rắn làm giảm tỷ lệ lây truyền bệnh Lyme sang người.

Mặc dù mối quan hệ có lợi này, nói chung các quần thể rắn đang suy giảm, với sự thay đổi khí hậu được cho là động lực có khả năng.

Việc phát hiện và nghiên cứu các loài động vật khó gặp có thể giúp xây dựng sự trân trọng rộng hơn đối với các dịch vụ hệ sinh thái mà chúng cung cấp. Nếu không biết đến sự tồn tại của cả một loài, con người có thể vô tình xóa sổ chúng.

Ngược lại, với dữ liệu đầy đủ, có thể thiết lập các biện pháp bảo vệ môi trường sống cần thiết để đảm bảo các loài động vật quan trọng có thể phát triển.

Theo TCD



