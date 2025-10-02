Loại rau được ví như "thần dược của nam giới": Thường xuất hiện trong món cao cấp, luộc hay xào đều ngon

Bên cạnh các loại thịt, cá, cung cấp đạm thì rau xanh - nguồn cung cấp chất xơ cùng nhiều vitamin, khoáng chất khác cũng là yếu tố không thể thiếu trong mâm cơm của mọi gia đình. Có nhiều loài rau không chỉ chế biến được thành nhiều món ăn ngon mà còn nổi bật bởi hàm lượng dinh dưỡng cao, được ví von với nhiều biệt danh thú vị.

Sau đây là một ví dụ như thế - măng tây. Không chỉ được mệnh danh là "rau hoàng đế", măng tây còn được nhiều trang nước ngoài ví như "thần dược của nam giới” hay “viagra tự nhiên”.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng măng tây chứa một hợp chất đặc biệt thuộc nhóm saponin có tên protodioscin. Một số thử nghiệm cho thấy protodioscin có khả năng tác động đến nồng độ testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện sinh lý và chức năng sinh sản ở nam giới.

Điều này được chuyên trang Health nhấn mạnh: “Măng tây chứa saponin như protodioscin, được nghiên cứu với vai trò tiềm năng trong việc tăng testosterone và cải thiện chức năng tình dục ở nam giới”. Theo chuyên trang National Geographic, từ thế kỷ 19, măng tây đã được coi như một loại “viagra thực vật” ở châu Âu, thường được dùng để kích thích ham muốn.

Không chỉ dừng lại ở hợp chất này, măng tây còn giàu kẽm, sắt, vitamin A, C, E, folate (vitamin B9) và nhiều khoáng chất thiết yếu khác. Theo VNExpress, những dưỡng chất này có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tinh trùng khỏi tác động của gốc tự do, đồng thời góp phần nâng cao khả năng sinh sản ở nam giới.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các công dụng trên vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu. Các chuyên gia khẳng định măng tây không phải là thuốc đặc trị, mà là một loại thực phẩm lành mạnh, bổ sung vào chế độ ăn cân đối. Việc sử dụng măng tây thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả nam giới lẫn phụ nữ.

Nhìn chung, măng tây phù hợp với hầu hết mọi đối tượng: từ người muốn giảm cân, phụ nữ mang thai, đến người cao tuổi cần bổ sung chất xơ. Riêng những người đang điều trị bằng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nhiều măng tây, do loại rau này chứa hàm lượng vitamin K đáng kể.

Trồng, mua và chế biến măng tây như thế nào?

Khác với nhiều loại rau ngắn ngày, măng tây là cây lâu năm, một lần trồng có thể thu hoạch liên tục từ 7 đến 10 năm. Cây ưa đất tơi xốp, thoát nước tốt, khí hậu ấm áp và cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Người trồng thường mất từ 6 đến 8 tháng đầu để cây phát triển, sau đó mới có thể thu hoạch măng non. Khi măng cao chừng 25–30 cm, thân còn mập và ngọn chưa nở bung là lúc thích hợp để cắt.

Trong một bài đăng đăng trên VnExpress, một số hộ nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, chỉ cần 1,5 ha đất trồng măng tây có thể mang lại doanh thu cả tỷ đồng mỗi năm, nhờ nhu cầu thị trường cao và giá ổn định. Hiện nay, giá măng tây tại nhiều vùng dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng/kg, tùy loại và thời điểm.

Trong ẩm thực Âu – Mỹ, măng tây thường được dùng kèm với các món chính như bò bít tết, cá hồi, thịt nướng. Trong ẩm thực Việt, măng tây lại trở thành nguyên liệu trong các món quen thuộc như súp cua măng tây, măng tây xào tỏi, hoặc măng tây cuộn thịt bò. Dù chế biến cầu kỳ hay đơn giản, điểm chung là giữ được độ giòn, ngọt tự nhiên của măng.

Để giữ được hương vị và dinh dưỡng, các đầu bếp khuyên nên chế biến măng tây nhanh, không nấu quá lâu. Một mẹo nhỏ là chần sơ măng trong nước sôi, sau đó ngâm vào nước đá để giữ màu xanh và độ giòn. Món măng tây xào tỏi hay măng tây hấp chấm xì dầu, mù tạt cũng đủ khiến bữa cơm gia đình thêm phần mới lạ.

Công thức món ngon với măng tây

1. Măng tây xào tỏi

Nguyên liệu: 200 g măng tây tươi 3–4 tép tỏi băm 1 muỗng canh dầu ăn hoặc dầu ô liu Muối, hạt nêm, tiêu Cách làm: Rửa sạch măng tây, cắt bỏ phần gốc già, cắt khúc dài khoảng 5–7 cm. Đun sôi nước, chần nhanh măng tây 1 phút, sau đó vớt ra ngâm nước đá để giữ màu xanh và độ giòn. Phi thơm tỏi với dầu ăn, cho măng tây vào đảo nhanh tay. Nêm muối, hạt nêm vừa ăn, thêm chút tiêu.

2. Măng tây cuộn thịt bò áp chảo

Nguyên liệu: 200 g thịt bò thăn thái lát mỏng 150 g măng tây non Nước tương, tỏi băm, tiêu, dầu ăn Cách làm: Măng tây rửa sạch, cắt bỏ phần gốc già. Thịt bò ướp với chút nước tương, tỏi băm và tiêu khoảng 15 phút. Trải từng lát bò, đặt 2–3 cây măng tây vào giữa rồi cuộn chặt. Làm nóng chảo, cho cuộn bò vào áp chảo đều các mặt đến khi chín vừa.

3. Súp cua măng tây