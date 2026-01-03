Loại rau mùa đông nhất định phải ăn: 1 miếng thôi đã chứa 18 loại axit amin, giúp bổ tỳ vị, tăng cường miễn dịch

Các bạn thân mến, gần đây bạn có để ý thấy loại nấm trắng mập mạp xuất hiện rất nhiều ở chợ không? Đúng vậy, đó chính là nấm sò vua (còn gọi là nấm đùi gà)! Loại nguyên liệu này giá cả phải chăng, dùng chế biến được nhiều món ăn lại tốt cho sức khỏe. Mùa đông không nhất thiết chúng ta phải ăn những món bồi bổ sử dụng từ nguyên liệu đắt tiền; loại nấm sò vua này tuy phổ biến, giá cả phải chăng nhưng lại là một "kho báu dinh dưỡng" vốn chưa được đánh giá đúng. Nó giàu 18 axit amin thiết yếu, hàm lượng protein cao, có thể tăng cường lá lách và dạ dày, tăng cường hệ miễn dịch, lại ngon miệng và bổ dưỡng. Tất cả các món ăn từ nấm sò vua đều dễ dàng chế biến tại nhà. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 3 cách dễ dàng để chế biến nấm sò vua, đảm bảo bạn sẽ thành thạo chúng trong thời gian ngắn!

1. Nấm sò vua xào sốt dầu hào – Món ăn ngon số một ăn kèm cơm

Nguyên liệu: 3 cây nấm sò vua, nửa thìa canh nước tương đen, 1 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu hào,1 thìa canh tinh bột bắp, một chút muối, 1 cây hành lá thái nhỏ, 3 tép tỏi, 1 quả ớt (tùy thích) 1 thìa cà phê đường.

Cách làm món nấm sò vua xào sốt dầu hào

Bước 1: Rửa sạch nấm sò vua và cắt thành từng lát tròn dày khoảng nửa centimet. Đun sôi một nồi nước, sau khi nước sôi thì cho nấm sò vua vào, chần trong 2 phút, vớt ra và vắt bớt nước thừa. Sau đó dùng dao khía nhẹ các đường hình chữ thập lên mỗi lát nấm sò vua (không cắt xuyên qua), điều này sẽ giúp nấm hấp thụ hương vị tốt hơn. Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng rồi cho các lát nấm sò vua vào chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi cả hai mặt hơi vàng nâu, lấy ra để riêng.

Bước 2: Thêm dầu hào, nước tương, nước tương, đường, tinh bột bắp, chút xíu muối và 1/2 bát nước, khuấy đều để được hỗn hợp nước sốt. Xào đều để mỗi miếng thịt được phủ đều nước sốt. Xào tỏi, ớt và hành lá thái nhỏ trong chảo đến khi dậy mùi thơm. Đổ nước sốt đã chuẩn bị vào.

Bước 3: Sau đó cho nấm sò vua đã chiên vào. Đun sôi và xào đều để mỗi miếng nấm được phủ đều nước sốt. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, đảo đều vài lần là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món nấm sò vua xào sốt dầu hào

Nấm sò vua xào sốt dầu hào làm rất nhanh và dễ. Hương vị hoàn toàn đến từ việc xào và vị mặn đậm đà của dầu hào. Món ăn này tươi ngon, có kết cấu tương tự như thịt. Nấm có kết cấu dày dặn, chắc và hương thơm nồng nàn, khiến chúng trở thành "kẻ hủy diệt cơm" thực thụ và hoàn hảo khi bạn muốn một món ăn mang hương vị mạnh mẽ.

2. Nấm sò vua cùng 3 loại rau thái sợi xào – Thanh mát, bổ dưỡng và ngon miệng

Nguyên liệu: 1 cây nấm sò vua to, nửa củ cà rốt, 1/2 quả ớt chuông xanh, 1-2 cây mộc nhĩ khô, 2 tép tỏi băm, 1 thìa canh nước tương, một chút muối, tinh chất cốt gà, 1 thìa canh bột bắp.

Cách làm món nấm sò vua cùng 3 loại rau thái sợi xào

Bước 1: Ngâm mộc nhĩ khô cho nở mềm, rửa sạch rồi thái thành dạng sợi. Rửa sạch nấm sò vua và ớt chuông xanh rồi thái sợi từng loại. Cà rốt đem gọt bỏ bỏ, rửa sạch rồi xắt thành sợi tương tự nấm sò vua. Tiếp theo đun sôi nước trong nồi, sau đó cho nấm sò vua vào chần trong khoảng 1 phút rồi vớt ra, để ráo.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho cà rốt thái sợi vào xào nhanh trong vài giây. Tiếp theo cho nấm sò vua, ớt chuông xanh và mộc nhĩ vào xào chung. Thêm lượng muối vừa đủ và nước tương, tinh chất cốt gà rồi đảo đều.Cuối cùng, cho bột bắp pha loãng với nước rồi rưới vào làm sánh nước sốt.

Thành phẩm món nấm sò vua cùng 3 loại rau thái sợi xào

Món ăn này có màu sắc bắt mắt, nhiều tầng hương vị, thanh mát và không béo ngậy. Món ăn nhấn mạnh sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu và hương vị tươi mát, cân bằng dinh dưỡng. Một lớp bột bắp mỏng phủ lên rau củ, giúp chúng giòn, mềm và ngon. Món này đặc biệt thích hợp để ăn kèm với các món thịt hoặc dành cho những người thích hương vị nhẹ nhàng hơn.

3. Salad nấm sò vua - Một món ăn tươi mát và ngon miệng

Nguyên liệu: 3 cây nấm sò vua, 1/2 củ hành tây, 1 quả dưa chuột, 3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh giấm, 1 muỗng canh đường và một ít dầu mè, một ít hạt vừng trắng rang, rau mùi thái nhỏ, 1 quả ngọt đỏ thái sợi (tùy thích), 2 tép tỏi băm.

Cách làm món salad nấm sò vua

Bước 1: Cắt nấm sò vua thành từng dải, chần sơ trong 2 phút, sau đó vớt ra và ngâm vào chậu nước lạnh để nấm giòn hơn. Sau đó vớt nấm ra, vắt bớt nước thừa, để dùng sau. Cắt hành tây thành từng lát mỏng và ngâm trong nước đá để khử mùi hăng. Dưa chuột rửa sạch, cắt thành các đoạn rồi loại bỏ ruột sau đó thái sợi.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, cho nước mắm, giấm, đường và dầu mè, tỏi băm, hạt mè rang vào rồi trộn đều. Như vật là nước sốt trộn salad. Tiếp theo cho tất cả các nguyên liệu gồm nấm sò vua, dưa chuột, hành tây, ớt vào thố trộn. Rưới nước sốt rồi trộn đều. Sau đó rắc rau mùi thái nhỏ là món ăn hoàn thành.

Thành phẩm món salad nấm sò

Món ăn lạnh này có vị chua, cay, mặn, ngọt, kết hợp giữa độ mềm mịn của nấm sò vua với vị giòn của hành tây, dưa chuột, rất thích hợp để ăn kèm với cơm. Món ăn này vũ khí thần kỳ" giúp kích thích vị giác và giảm độ ngấy của thức ăn. Nước sốt thấm sâu vào từng miếng nấm sò vua, tạo nên độ dai và giòn đặc biệt.

Bạn thấy đấy, nấm sò vua thực sự là một loại nấm "đa năng" - chúng có vị ngon dù chế biến theo cách nào. Hương thơm độc đáo và kết cấu giống như sò vua của chúng làm tăng thêm hương vị cho ngay cả những món ăn nhà làm đơn giản nhất. Quan trọng hơn, chúng rất bổ dưỡng và giá cả lại vô cùng phải chăng. Ăn chúng thường xuyên vào mùa đông có thể bổ sung chất dinh dưỡng và tăng cường hệ miễn dịch mà không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa của bạn.