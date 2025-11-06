Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại "rau" này đang vào mùa, dùng xào với tôm và đậu nành vừa ngon miệng lại giúp giải độc gan, bồi bổ cơ thể

06-11-2025 - 18:37 PM | Sống

Vào mùa củ niễng, bạn hãy tranh thủ mua những củ niễng tươi ngon để làm món củ niễng xào tôm đậu nành ngon miệng dưới đây.

Củ niễng là một loại rau dân dã vốn sinh trưởng và phát triển tốt ở vùng đất trũng, ven ao hồ hay nơi bùn lầy ngập nước. Chúng được tìm thấy nhiều ở một số tỉnh thành miền Bắc như Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương. Tuy nhiên, niễng ở Nam Trực (Nam Định) được nhận xét là ngon và phổ biến hơn.

Theo người dân địa phương, mùa thu hoạch niễng kéo dài hơn 1 tháng, độ cuối thu đầu đông (khoảng từ giữa tháng 10 đến hết tháng 11 dương lịch). Thời điểm này, củ niễng đang vào mùa thu hoạch rộ, giá bán rất rẻ. Loại củ này tuy dân dã và rẻ tiền nhưng có giá trị dinh dưỡng và công dụng nhất định với sức khỏe. Theo Đông y, củ niễng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan, giúp hỗ trợ thanh lọc cơ thể, và rất tốt cho sức khỏe tổng thể. Củ niễng có vị ngọt, tính lạnh, trơn, có tác dụng lợi tiểu, thải nước mà còn thanh nhiệt, giải khát, nhuận tràng, giải độc, giải độc rượu, chữa say rượu. Củ niễng chứa nhiều carbohydrate, protein, chất béo, v.v..., có thể bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể con người và có tác dụng bồi bổ cơ thể. Củ niễng có thể làm giảm bệnh vàng da và có lợi cho bệnh viêm gan vàng da. Dùng để kích thích tiết sữa...

Hôm nay chúng ta hãy cũng làm một món ăn từ củ niễng vừa ngon miệng, bổ dưỡng lại dễ nấu nhé!

Chuẩn bị nguyên liệu làm món củ niễng xào tôm đậu nành

3 củ niễng, 10 con tôm, 150g đậu nành tươi, 3g muối, 5g bột nêm, một ít hành lá, tỏi băm, dầu ăn.

Loại

Cách làm món củ niễng xào tôm đậu nành

Bước 1: Củ niễng rửa sạch rồi thái chéo. Luộc chín hạt đậu nành.

Loại

Bước 2: Tôm bóc bỏ vỏ, loại bỏ chỉ đen rồi rửa sạch lại tôm.

Loại

Bước 3: Đun nóng một chút dầu ăn trong chảo, cho hành tỏi vào xào cho đến khi dậy mùi thơm.

Loại

Bước 4: Đổ củ niễng vào xào trong khoảng 1 phút, thêm đậu nành vào xào chung.

Loại

Bước 5: Thêm tôm vào xào chung cho đến khi tôm đổi màu, nêm thêm chút muối và bột nêm cho ngấm gia vị rồi tắt bếp.

Loại

Thành phẩm món củ niễng xào tôm đậu nành

Từng miếng củ niễng xào tôm đậu nành tươi mát mềm ngọt của củ niễng, vị bùi thơm của đậu nành kết hợp với vị giòn ngọt của tôm lại càng thêm hấp dẫn. Món ăn kết hợp những nguyên liệu đơn giản theo mùa nhưng lại mang đến một hương vị tuyệt vời.

Loại

Chúc bạn thành công và nngon miệng với món củ niễng xào tôm và đậu nành!

Theo Liên Phạm

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có loại cây quý “bổ như sâm”, từ thân tới rễ đều là thuốc: Có 1 bộ phận được ví là “vàng ròng”, bán đắt như tôm tươi

Việt Nam có loại cây quý “bổ như sâm”, từ thân tới rễ đều là thuốc: Có 1 bộ phận được ví là “vàng ròng”, bán đắt như tôm tươi Nổi bật

Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân

Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân Nổi bật

Sở hữu 3 nét tướng mắt hiếm này, năm 2026 sự nghiệp "như diều gặp gió", tiền tài ầm ầm

Sở hữu 3 nét tướng mắt hiếm này, năm 2026 sự nghiệp "như diều gặp gió", tiền tài ầm ầm

18:37 , 06/11/2025
Hơn 50 "người vợ có giấc mơ tan vỡ" xuất hiện cùng lúc: Bị lừa đảo hết tiền và tình 1 cách ngỡ ngàng

Hơn 50 "người vợ có giấc mơ tan vỡ" xuất hiện cùng lúc: Bị lừa đảo hết tiền và tình 1 cách ngỡ ngàng

17:30 , 06/11/2025
"Cháy" phòng khách sạn khi người dân đi tránh bão số 13 Kalmaegi

"Cháy" phòng khách sạn khi người dân đi tránh bão số 13 Kalmaegi

17:00 , 06/11/2025
Cô gái mất hết tiền tiết kiệm, khi về nhà nhìn vào đôi giày để trước cửa thì hiểu ra tất cả

Cô gái mất hết tiền tiết kiệm, khi về nhà nhìn vào đôi giày để trước cửa thì hiểu ra tất cả

16:57 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên