Loại rau này đang vào mùa, nấu được nhiều món ngon, ăn thường xuyên giúp chống oxy hoá, đẹp da, chống nắng mùa hè

Mùa hè đến, và đây cũng là mùa cao điểm thu hoạch của cà chua. Tại các chợ và siêu thị, những đống cà chua chín mọng, đỏ tươi lấp lánh vẻ quyến rũ. Chúng không chỉ căng tròn và đỏ tươi mà còn có vị ngon ngọt chất lượng nhất, khiến chúng trở thành món ăn không thể thiếu trên bàn ăn mùa này. Hơn nữa, cà chua không chỉ ngon mà còn giàu các loại vitamin và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích như làm đẹp da, làm chậm quá trình lão hóa, giúp chống nắng và tăng cường hệ miễn dịch. Hầu hết chúng ta sử dụng cà chua trong rất nhiều món ăn như xào, nấu canh, sinh tố! Nó xứng đáng với xanh xưng "viên ngọc đỏ" trên bàn ăn gia đình bởi tính ứng dụng đa dạng trong nấu ăn. Trên thực tế, cà chua rất hợp với một số nguyên liệu nhất định; ăn chúng cùng nhau có thể nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Cà chua và cà tím là một sự kết hợp dinh dưỡng hoàn hảo. Nếu phải chọn một món ăn kinh điển của mùa hè, đó chính là cà tím om với cà chua. Cà tím giàu vitamin E và solanine, có đặc tính chống oxy hóa và giúp làm mềm mạch máu; cà chua giàu lycopene và vitamin C. Sự kết hợp của cả hai tạo ra hiệu quả dinh dưỡng lớn hơn tổng hiệu quả của từng thành phần riêng lẻ.

Công thức món ăn này rất đơn giản, khá dễ làm: Cắt cà tím thành miếng và cho vào lò vi sóng hoặc nồi chiên không dầu "nướng" chín khoảng 80%. Phi thơm tỏi, sau đó cho cà chua vào xào đến khi tiết ra nước, trở nên mềm. Cho cà tím vào xào. Cuối cùng, nêm gia vị với nước tương và làm sánh bằng nước bột bắp. Món ăn này có giá chưa đến 20 nghìn đồng, nhưng lại là một bữa ăn ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình. Nước sốt chua ngọt rất hợp để ăn kèm với cơm, và ngay cả những người kén ăn cũng không cưỡng lại được hương vị thơm ngon của nó.

Sự kết hợp giữa cà chua và bí đao được coi là "bài thuốc giải nhiệt và món ăn ngon giúp xua tan cái nóng mùa hè". Câu tục ngữ xưa "Nếu không ăn đồ chua vào mùa hè, chân sẽ mỏi nhừ" nhấn mạnh tầm quan trọng của thực phẩm chua đối với sức khoẻ. Sự kết hợp giữa cà chua và bí đao có tính mát tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo để giải nhiệt và trừ ẩm. Tác dụng lợi tiểu của bí đao kết hợp với đặc tính kích thích ăn ngon của cà chua khiến nó đặc biệt thích hợp để ăn trong những tháng hè nóng ẩm.

Để làm món ăn này, trước tiên bạn hãy gọt vỏ, bỏ hạt cùng ruột sau đó cắt bí đao thành những lát dày một chút. Đầu tiên, xào tôm khô (hoặc tép biển khô) và tỏi băm cho thơm, sau đó cho cà chua cắt hạt lựu vào xào cùng đến khi tiết nước, mềm. Thêm nước vào đun sôi sau đó cho bí đao vào và ninh nhỏ lửa khoảng 5 phút. Trước khi dùng, rắc thêm một ít tỏi băm sống để tạo thêm tầng hương vị cho món ăn. Món canh này rất thích hợp chan cùng cơm ăn trong mùa hè. Món ăn này không chỉ giúp bạn giải nhiệt và xua tan cái nóng mùa hè mà còn bổ sung các chất dinh dưỡng bị mất qua mồ hôi.

Cà chua và thịt ức bò - một sự kết hợp kinh điển nhưng được nâng cấp và tốt cho sức khỏe. Chán món trứng bác với cà chua rồi ư? Hãy thử phiên bản nâng cấp này của cà chua và thịt ức bò. Thịt bò cung cấp protein chất lượng cao, cà chua giúp hấp thụ sắt, và khoai tây tăng cường chất xơ; sự kết hợp này mang lại dinh dưỡng toàn diện và cân bằng.

Bí quyết là cho cà chua vào làm hai lần: Đầu tiên, xào một nửa số cà chua để làm nước sốt hầm thịt bò, sau đó cho phần còn lại vào cuối để giữ được vị ngọt và mặn đặc trưng. Hầm nhỏ lửa trong 1 giờ để thịt bò ngấm hoàn toàn vị chua ngọt của cà chua, giúp thịt mềm và đậm đà hương vị. Nước dùng đậm đà, ngon khó cưỡng dù bạn ăn kèm với cơm hay chấm với bánh mì.

Cà chua và đậu phụ tạo nên một bữa ăn nhanh chóng, ngon miệng và bổ dưỡng. Những người bận rộn có thể thử món đậu phụ sốt cà chua chỉ trong 10 phút này. Đậu phụ non giàu canxi, và vitamin C trong cà chua giúp thúc đẩy hấp thụ canxi. Thêm một vài con tôm tươi sẽ làm tăng thêm hương vị.

Trước tiên, xào tôm cho đến khi đổi màu, sau đó xào cà chua cho đến khi cà chua tiết ra tinh dầu màu đỏ. Thêm lượng nước vừa phải rồi đun sôi, sau đó cho đậu phụ vào và ninh nhỏ lửa. Cuối cùng, làm đặc nước sốt bằng một ít bột bắp pha loãng. Món ăn này ít chất béo và giàu protein, đặc biệt thích hợp cho những người đang cố gắng giảm cân; những người bị huyết áp cao, cholesterol cao hoặc đường huyết cao. Đậu phụ mềm mịn, được phủ trong nước dùng chua ngọt, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu từ trong ra ngoài.

Mẹo sức khỏe khi nấu ăn theo mùa

Mùa hè là mùa cao điểm của cà chua, khi hàm lượng lycopene của chúng cao gấp 2-3 lần so với mùa đông. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đun nóng cà chua thực sự làm tăng hoạt tính chống oxy hóa của chúng vì quá trình xử lý nhiệt giải phóng nhiều lycopene hơn. Khi nấu với dầu, tỷ lệ hấp thụ lycopene có thể tăng gấp 4 lần.

Lần tới khi đi chợ, hãy mua vài cân cà chua chín đỏ và kết hợp chúng với các loại rau củ theo mùa - vừa tiết kiệm lại vừa tốt cho sức khỏe. Hãy nhớ rằng, sức khỏe mùa hè không nằm ở các loại thực phẩm chức năng đắt tiền, mà là ở sự khéo léo trong việc kết hợp thực phẩm. Bắt đầu từ hôm nay, hãy để "viên ngọc đỏ" này làm bừng sáng bàn ăn mùa hè của bạn!