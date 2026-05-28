Thịt để trong ngăn đông quá thời gian này: Chưa có dấu hiệu hỏng cũng không nên ăn vì nguy cơ gây ung thư

Thói quen tích trữ thịt trong tủ lạnh rất phổ biến ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, quan niệm “đông lạnh là không hỏng” là chưa chính xác.

Theo khuyến nghị từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), thực phẩm đông lạnh vẫn có thời hạn sử dụng ngay cả khi được bảo quản ở mức -18°C. Cụ thể:

Thịt gia súc, gia cầm: nên sử dụng trong khoảng 4 - 12 tháng.

Thủy sản: nên sử dụng trong khoảng 2 - 8 tháng.

Các cơ quan này lưu ý rằng, sau khoảng thời gian trên, thực phẩm có thể không còn đảm bảo chất lượng và an toàn, dù chưa xuất hiện dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.

Mất dinh dưỡng, tăng nguy cơ gây hại

Theo phân tích từ USDA, việc bảo quản thịt quá lâu trong ngăn đông có thể làm giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng. Các vitamin nhóm B (như B1, B6, B12) dễ bị thất thoát trong quá trình rã đông do hòa tan vào nước thịt.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết chất béo trong thực phẩm khi bị oxy hóa theo thời gian có thể tạo ra các hợp chất không có lợi như aldehyde, ketone. Việc tiêu thụ lâu dài các chất này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, bao gồm ung thư.

Không chỉ ảnh hưởng đến dinh dưỡng, chất lượng cảm quan của thịt cũng suy giảm. Thịt đông lạnh lâu ngày dễ xuất hiện mùi ôi hoặc “mùi tủ lạnh” do chất béo bị phân hủy. Đồng thời, các tinh thể đá hình thành trong quá trình cấp đông có thể phá vỡ cấu trúc tế bào, khiến thịt trở nên khô, dai và kém ngon.

Nguy cơ từ chính tủ lạnh gia đình

Một vấn đề khác là điều kiện bảo quản thực tế tại gia đình thường không đạt chuẩn. Theo FDA, nhiệt độ -18°C là mức lý tưởng để bảo quản lâu dài, nhưng nhiều tủ lạnh gia đình không duy trì ổn định do việc mở cửa thường xuyên hoặc mất điện.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cảnh báo về thực phẩm trước khi cấp đông không ở trạng thái vô trùng. Các vi khuẩn như Salmonella, Listeria hay E. coli vẫn có thể tồn tại và phát triển khi nhiệt độ dao động hoặc khi thực phẩm bị rã đông nhiều lần, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Người tiêu dùng nên loại bỏ ngay thịt đông lạnh nếu xuất hiện các dấu hiệu như: đổi màu (xám, xanh, đỏ nâu), có mùi hôi, bề mặt nhớt hoặc nước luộc đục.

Các chuyên gia cũng đưa ra một số lời khuyên khi bảo quản thịt trong tủ lạnh:

Nên vệ sinh tủ lạnh định kỳ.

Không tích trữ quá nhiều thực phẩm.

Phân loại sống - chín riêng biệt và luôn nấu chín kỹ trước khi ăn.

Đặc biệt, thức ăn thừa không nên hâm nóng quá một lần.

Cách cấp đông và rã đông thịt đúng cách

Việc cấp đông và rã đông đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm:

Cấp đông đúng cách:

Chia nhỏ khẩu phần trước khi cấp đông để dễ sử dụng và hạn chế rã đông nhiều lần.

Bọc kín bằng túi chuyên dụng hoặc hộp kín để tránh nhiễm khuẩn và hạn chế mất nước.

Ghi nhãn ngày cấp đông để kiểm soát thời gian sử dụng.

Đặt thịt vào ngăn đá càng sớm càng tốt sau khi mua về.

Rã đông an toàn:

Rã đông trong ngăn mát tủ lạnh là cách an toàn nhất.

Có thể rã đông bằng lò vi sóng hoặc dưới vòi nước lạnh (đựng kín trong túi) nếu cần nhanh.

Không rã đông ở nhiệt độ phòng vì vi khuẩn có thể phát triển nhanh.

Không cấp đông lại thịt đã rã đông hoàn toàn nếu chưa qua chế biến.

Các chuyên gia nhấn mạnh, việc cấp đông đúng cách giúp kéo dài thời gian bảo quản, trong khi rã đông an toàn giúp hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.