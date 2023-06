Loại rau ở đâu cũng bán không những bảo vệ dạ dày mà còn ngừa đến 6 loại ung thư

1. Giàu vitamin C

Cam không phải là thực phẩm duy nhất giúp bạn bổ sung vitamin C, bắp cải cũng là lựa chọn tuyệt vời để bạn bổ sung vào thực đơn mỗi ngày. “Bắp cải có chứa nhiều vitamin C hỗ trợ quá trình chống oxy hóa” Chuyên gia dinh dưỡng Keri Gans (New York, Mỹ) cho biết.

Hãy chắc chắn bản thân được cung cấp đủ vitamin C mỗi ngày vì cơ thể của bạn không thể tự nhiên tạo ra chúng mà phải thông qua việc cung cấp thực phẩm. Vitamin C giúp tăng khả năng hấp thụ sắt từ các loại thực phẩm bạn ăn, tăng cường sản sinh collagen giúp chữa lành vết thương, tăng cường hệ thống miễn dịch để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

2. Nguồn chất xơ tốt

Nếu bạn muốn bổ sung chất xơ vào chế độ ăn kiêng thì bắp cải là một lựa chọn tốt. Theo Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, 2 bát nhỏ bắp cải có thể cung cấp đến gần 5 gram chất xơ. Mỗi ngày, thanh thiếu niên, người lớn nên ăn từ 21 - 39 gram bắp cải mỗi ngày.

“Bắp cải là một nguồn chất xơ tốt có thể giúp giảm thiểu tình trạng táo bón, cân bằng lượng đường trong máu, hạn chế cholesterol và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hoá” Gans cho biết thêm.

3. Giúp xương chắc khỏe

Bắp cải chứa một chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe xương - Vitamin K, Có khoảng 68 microgam vitamin K chỉ trong một cốc bắp cải. Các chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung 120 microgam Vitamin K mỗi ngày đối với đàn ông trưởng thành và 90 microgam đối với phụ nữ.

Mặc dù việc thiếu hụt vitamin K không quá phổ biến, thường gặp ở những người mắc các bệnh như xơ nang, rối loạn tiêu hoá, viêm loét đại tràng.. Thiếu hụt vitamin K có thể dẫn đến suy giảm sức khỏe xương, tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương, trong một vài trường hợp có thể dẫn đến các bệnh về máu.

4. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đẹp da

“Bắp cải có lượng calo rất thấp. Một bát bắp cải được nấu chín chỉ chứa 34 calo. Điều này đã khiến bắp cải trở thành một lựa chọn tốt cho việc kiểm soát cân nặng” Gans cho biết.

Bắp cải có hàm lượng calo thấp, giá trị dinh dưỡng cao, hơn nữa, so với những thực phẩm giảm cân khác lại có giá cả khá “mềm”, dễ chế biến nhiều món khác nhau. Cùng với đó, chất xơ có trong bắp cải cũng giúp tăng cảm giác no, là “vũ khí” tốt cho những người cần kiểm soát cân nặng.

Giàu chất chống oxy hóa cần thiết cho da, carotene và vitamin C của nó có thể giúp làm giảm sắc tố đen trên da, sẹo mụn, đồng thời khiến làn da sáng bóng chống lão hóa.

5. Bảo vệ tim mạch

Bắp cải là một loại rau thuộc họ rau cải, rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh lợi ích trong việc chống viêm của nó, chính vì vậy, với những người mắc bệnh tim mạch nên bổ sung bắp cải vào khẩu phần ăn mỗi ngày.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh năm 2021, những người phụ nữ từ 74 tuổi trở nên ăn các loại rau họ cải như bắp cải, bông cải xanh, bông cải trắng… giảm 46% xơ vữa động mạch. Nghiên cứu kết luận rằng ăn nhiều rau họ cải có chống lại sự tích tụ canxi và bảo vệ cho sức khỏe tim mạch.

6. Chống ung thư

Bắp cải có chứa các hợp chất glucosinolates chứa lưu huỳnh - yếu tố tạo ra vị ngăm đắng cũng là điều khiến loại rau này có khả năng hỗ trợ đẩy lùi nhiều loại ung thư khác nhau.

Đồng thời, bắp cải cũng chứa nhiều dưỡng chất, các loại vitamin khác như vitamin C, A, K, U, Lutein, Apigenin và Luteolin có khả năng ngăn ngừa nhiều loại ung thư khác nhau như ung thư thực quản, ung thư đại trực tràng, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Điều này không có nghĩa ăn nhiều bắp cải có thể hoàn toàn phòng tránh được các căn bệnh ung thư. Các nhà nghiên cứu cho biết cần có nhiều nghiên cứu hơn để làm rõ lợi ích chống ung thư của bắp cải cũng như các loại rau họ cải. Mặc dù vậy, bắp cải vẫn là một thực phẩm lành mạnh dù bạn đang thực hiện bất cứ chế độ ăn nào.

Những người không nên ăn nhiều

1. Suy giảm chức năng tuyến giáp

Bắp cải chứa goitrogen có khả năng ức chế chức năng của tuyến giáp, giảm khả năng hấp thụ iot và gây ra tình trạng bướu cổ, u tuyến giáp.

2. Đầy hơi

Oligosaccharide không dễ để ruột hấp thụ khi đi vào cơ thể. Các vi khuẩn đường ruột có thể dùng nó làm vật liệu “lên men” và tạo ra các loại khí như carbon dioxide và hydro sunfua khiến đường tiêu hóa khó chịu, nhu động ruột kém và dễ bị hơi.

3. Chức năng thận kém

Bắp cải là loại rau chứa nhiều ion kali, đối với bệnh nhân có vấn đề về chức năng thận sẽ dễ gây thêm gánh nặng cho thận khi ăn nhiều.

4. Sau khi phẫu thuật

Sau các ca phẫu thuật, người bệnh cần có thời gian để phục hồi. Bắp cải có lượng chất xơ lớn, với những người sức khỏe yếu sẽ mất khá khó để tiêu hóa. Chính vì vậy, trong thời gian sau phẫu thuật, nên sử dụng các loại rau mềm hoặc chỉ ăn phần lá mềm của bắp cải để giảm lượng chất xơ thô, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng.

Nguồn và ảnh: Chinatimes, Health, Pinterest