Loại “siêu thực phẩm” của Việt Nam, dân Trung rỉ tai nhau “săn lùng” rất nhiều, chi tới hàng ngàn tỷ mua ăn

‏"Siêu thực phẩm" của Việt Nam được người Trung ưa chuộng‏

‏Yến sào là sản phẩm nông sản quan trọng của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Mỗi năm thị trường Trung Quốc tiêu thụ khoảng 300 tấn tổ yến, chiếm khoảng 80% sản lượng tổ yến đạt chất lượng xuất khẩu toàn cầu. Tại đây, giá 1 kg tổ yến có thể lên tới 1.500 USD hoặc hơn. Ước tính, quốc gia đông dân nhất thế giới đang chi khoảng nửa tỷ USD, tương đương gần 12 ngàn tỷ đồng, cho mặt hàng này.‏

‏Tại Việt Nam, trong thập niên vừa qua, nghề nuôi chim yến phát triển nhanh với nhiều loại hình và quy mô khác nhau. Sản lượng tổ yến (yến sào) của Việt Nam đạt khoảng trên 130-150 tấn/năm. Thị trường nhập khẩu chính tổ yến của nước ta là Trung Quốc, cộng đồng người Hoa ở các nước Mỹ, Australia, New Zealand. Thông tin được đưa ra trong Hội nghị Đánh giá tình hình chăn nuôi chim yến và xây dựng dữ liệu nhà nuôi chim yến phục vụ xuất khẩu vào tháng 2 đầu năm nay, diễn ra tại TP.HCM.‏

Mỗi năm thị trường Trung Quốc tiêu thụ khoảng hàng trăm tấn tổ yến. Ảnh minh họa: Internet

‏Theo trang thông tin Trung Quốc Sohu, tổ yến đến từ Việt Nam khi bán tại Hồng Kông (Trung Quốc) thường có giá thành không hề thấp, nhờ mùi vị thơm ngon nhưng sản lượng cực hiếm. Các loại tổ yến nhập khẩu từ một số quốc gia Đông Nam Á khác có sản lượng nhiều hơn, nhưng giá dao động thấp hơn. ‏



‏Lý giải về điều này, kênh truyền thông này cho biết, Việt Nam là nước có khí hậu nhiệt đới, nhiều vùng có nắng nóng mưa nhiều quanh năm. Những con yến sống ở Việt Nam có yến hông xám. Tại những địa điểm như Hội An, Nha Trang… các điều kiện không khí, môi trường, nguồn nước và thổ nhưỡng đều rất lý tưởng để yến hông xám sinh trưởng và phát triển. Do đó, chất lượng yến sào được sản xuất ở các vùng này là tốt nhất.‏

‏Do là loại yến Việt Nam cao cấp nên nước yến có vị đậm và mùi thơm nhè nhẹ. Tổ yến Việt Nam chất lượng vượt trội, sản lượng tương đối ít, giá thường dao động từ 50 NDT đến 100 NDT (170 nghìn đến 340 nghìn đồng) một gram. ‏

Tổ yến đến từ Việt Nam thường có giá thành không hề thấp vì sở hữu mùi vị thơm ngon nhưng sản lượng cực hiếm. Ảnh minh họa: Internet

‏Vì là yến sào thiên nhiên cao cấp nguyên chất và nhờ một số yếu tố địa lý nên yến sào Việt Nam phù hợp với người già và người mới khỏi bệnh, phù hợp với phụ nữ mang thai để nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Các loại sản phẩm từ tổ yến Việt Nam ăn rất ngon.‏

‏Bài viết của Sohu khẳng định, tổ yến Hội An rất nổi tiếng vì có mùi thơm nồng và đặc biệt tuyệt vời. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét, chưa ăn yến Hội An thì chưa tính là ăn yến. Dù vậy, trang này cho biết, sản lượng yến Hội An chỉ chiếm 2% sản lượng tổ yến toàn cầu, nên rất khó để mọi người tiếp cận được nguồn hàng nguyên chất tự nhiên và chính hiệu.‏

‏Tại sao yến sào được "săn đón" nhiều đến vậy?‏

‏Tại Trung Quốc, lợi ích của yến sào đối với sức khỏe được truyền thông rộng rãi. Đây không chỉ là một món ăn ngon mà còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng vi lượng thiết yếu mà cơ thể con người không tổng hợp được, mang lại lợi ích cho nhiều nhóm tuổi.‏

‏Trong khoảng 1.200 năm, người Trung Quốc đã ăn tổ yến như một món súp. Yến sào được biết có giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao như đặc tính chống lão hóa, chống ung thư đến khả năng cải thiện sự tập trung và tăng ham muốn. ‏

‏Không chỉ chứa lượng protein phong phú, tổ yến còn chứa tất cả các axit amin thiết yếu và sáu hormone bao gồm testosterone và estradiol, carbohydrate và một lượng nhỏ lipit (các phân tử xuất hiện tự nhiên bao gồm chất béo). Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng tổ yến có chứa các chất có thể kích thích sự phân chia và phát triển của tế bào, tăng cường sự phát triển, tái tạo mô.‏

‏Với trẻ em, hay những bệnh nhân mới ốm dậy, có hệ tiêu hóa kém thì yến sào là một thực phẩm dễ tiêu hóa và cung cấp nhiều dưỡng chất. Do vậy, khi sử dụng yến sào, người bệnh sẽ phục hồi nhanh hơn và cải thiện hệ tiêu hóa.‏

Yến sào được biết có giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao như đặc tính chống lão hóa, chống ung thư đến khả năng cải thiện sự tập trung và tăng ham muốn. Ảnh minh họa: Internet

‏Dù vậy, khi sử dụng yến sào, cần lưu ý không phải ai cũng có thể thu nạp dưỡng chất trong loại nông sản đại bổ này. Bởi yến sào có thể gây ra một số phản ứng dị ứng, thậm chí là sốc phản vệ, đe dọa đến tính mạng. Các bệnh nhân mắc rối loạn đường huyết như đái tháo đường hay viêm tụy cũng cần hạn chế ăn yến sào, hoặc xin ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. ‏

‏Yến sào có hiệu quả tốt nhất khi được đem đi chưng cách thủy chứ không được nấu trực tiếp hoặc để sôi ở nhiệt độ 100 độ C. Yến sào chỉ nên được chế biến ở nhiệt độ vừa phải. ‏

‏*Nguồn: Sohu, Tổng hợp…