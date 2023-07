Loại thịt bò này có gì đặc biệt mà mỗi năm Hàn Quốc chỉ xuất khẩu 44 tấn?

Tại Hàn Quốc, người ta lưu truyền một câu chuyện vui rằng bạn nên thận trọng với những người đãi bạn thịt bò. Khi ai đó mua thịt bò cho bạn, nhất định họ phải có động cơ thầm kín nào đó.

Ở Hàn Quốc, thịt bò thường được dành riêng cho những dịp đặc biệt và đắt hơn nhiều so với thịt lợn. Giá thịt bò ở quốc gia này cũng đắt hơn nhiều quốc gia khác. Theo một nghiên cứu năm 2021, giá trung bình của một miếng bít tết thăn bò nuôi trong nước là khoảng 110 USD/kg, đắt nhất trong số 10 quốc gia phát triển, trong đó có cả Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp.

Ở Pháp và Trung Quốc – nơi xếp vị trí thứ 3 và 4 trong nhóm đắt nhất, giá một miếng bít tết thăn có giá chỉ khoảng 27 USD/kg.

Thịt bò Hanwoo có giá đắt bậc nhất thế giới.

Phải đến năm 2015, Hong Kogn mới bắt đầu nhập khẩu loại thịt bò Hanwoo của Hàn Quốc. Bạn có thể đến và thử Hoengseong Hanwoo – thịt bò Hanwoo chất lượng cao nhất được làm ra tại quận Hoengseong, tỉnh Gangwon ở Hong Kong. Việc sản xuất loại thịt bò này hạn chế đến mức thịt giả mạo xuất hiện ngay tại thị trường Hàn Quốc.

Thịt bò Hanwoo không được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới như bò wagyu của Nhật Bản. Hong Kong là 1 trong 4 điểm đến xuất khẩu của thịt bò Hàn Quốc, bên cạnh Macau, Cambodia và gần đây nhất là Malaysia.

Hơn 99% thịt bò Hanwoo được sản xuất và tiêu thụ tại Hàn Quốc. Đến năm 2022, chỉ có 0,02% được xuất khẩu, tổng cộng là 44 tấn thịt bò. Trong số này, 40 tấn (90%) được chuyển đến Hong Kong, theo Hiệp hội Thương mại Thịt Hàn Quốc.

Một trong những lý do khiến việc xuất khẩu thịt bò Hanwoo bị hạn chế là do chi phí chăn nuôi bò tương đối cao. Theo Hwang Jaeseok, một nhà tiếp thị thực phẩm Hàn Quốc, ngành công nghiệp thịt bò tại Hàn Quốc chưa có mức độ công nghiệp hóa cao như Mỹ.

Bò Hanwoo được nuôi tại Hàn Quốc. Phải đến năm 2015 quốc gia này mới bắt đầu xuất khẩu thịt bò Hanwoo.

“Chưa có tập đoàn lớn nào tham gia vào lĩnh vực này, đồng nghĩa thị trường chủ yếu gồm những người chăn nuôi quy mô nhỏ. Chi phí lao động để chăn nuôi gia súc là rất cao”, Hwang nói. Hwang cho biết thêm ngành chăn nuôi bò Hàn QUốc trước đây thấy không cần thiết phải xuất khẩu thịt bò Hanwoo vì hầu hết thịt sản xuất được đều tiêu thụ trong nước.

Xuất khẩu thịt bò Hanwoo dự kiến tăng trong vài năm tới.

“Bò Hanwoo có hương vị rất hấp dẫn. Nó không nhiều thịt và nạc như bít tết Mỹ nhưng cũng không béo như bò wagyu của Nhật Bản. Bò wagyu có tỷ lệ 70% mỡ, 30% thịt trong khi đối với Hanwoo là khoảng 50-50 hoặc 60-40”, Jacky Chung, bếp trưởng nhà hàng Yue tại khách sạn Sheraton Hong Kong nói.

“Kết cấu của thịt bò Hàn Quốc mềm hơn, ngay cả khi không có gia vị tẩm ướp nào”, ông Chung nói.

Món thịt bò Hanwoo phục vụ tại khách sạn Sheraton ở Hong Kong.

Mặc dù bò Hanwoo và wagyu thường xuyên được so sánh với nhau nhưng chúng có đặc điểm hương vị riêng. Bò Wagyu được nuôi theo cách tối đa hóa tỷ lệ chất béo không bão hòa trong thịt. Điều này được thể hiện qua vân mỡ đặc biệt của thịt.

“Wagyu cho cảm giác như tan chảy trong miệng bạn do tỷ lệ chất béo cao nhưng có vị tương đối nhạt. Hanwoo cân bằng hơn. Nó có hương vị thịt bò đậm dà hơn và có nhiều kết cấu hơn để nhai hơn là tan chảy trong miệng của bạn”, Hwang nói.

Thức ăn để nuôi bỏ Hanwoo cũng ảnh hưởng đến hương vị của thịt. Chẳng hạn, đầu bếp Steve Lee của nhà hàng Hàn Quốc Hansik Goo từng được tặng sao Michelin ở Hong Kong sử dụng thịt từ bò Hanwoo dược cho ăn thân lúa mạch lên men cắt ngay trước mùa thu hoạch.

“So với bò Hanwoo không được cho ăn loại thức ăn đặc biệt này, Hanwo chongche bori có hương vị thịt bò đậm đà hơn”, Lee nói. Để giữ hương vị nhất quán, các lò mổ chỉ giết mổ những con được nuôi bằng loại thức ăn đặc biệt này.

Nướng than hoa kèm nước sốt Hàn Quốc được xem là cách tốt nhất để giữ hương vị cho bò Hanwoo.

Một trong những cách thưởng thức thịt bò Hanwoo ngon nhất là nướng trên than hoa, đặc biệt sau khi tẩm ướp với nước sốt Hàn Quốc. Các nướng bằng than của người Hàn Quốc được cho là tinh tế hơn nhiều so với nướng bằng lửa, ám khói của người Mỹ.

“Nếu bạn ướp thịt bò Mỹ với nước sốt Hàn Quốc, hương vị thịt bò rất đậm nên hương vị của nước sốt bị giảm đi. Thịt bò Hanwoo phù hợp để ướp và nướng bằng than hoa”, Hwang nói.

“Với lượng vân vừa phải, kết cấu tốt và mùi thịt thơm, bạn sẽ có một món ăn đậm vị Hàn Quốc, đặc biệt là khi nó được tẩm ướp”, ông này kết luận.

Nguồn: SCMP