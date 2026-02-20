Loài "thủy quái" sông Sêrêpốk nuôi thành công dưới ao, nông dân Đắk Lắk thu lãi trăm triệu/năm

Mô hình nuôi cá này không chỉ giúp chủ động nguồn hàng đặc sản mà còn mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho nhiều hộ dân.

Từ loài cá từng chỉ xuất hiện ở sông lớn, việc thuần hóa và nuôi ao thành công đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân vùng ven sông Sêrêpốk.

Cá lăng đuôi đỏ là một trong những dòng cá lăng có kích thước lớn, thuộc nhóm cá da trơn nước ngọt. Đặc điểm dễ nhận biết nhất là phần đuôi có màu đỏ – trắng nổi bật, tương phản với thân cá màu xám nâu và lớp da bóng mịn, không vảy.

Cá lăng đuôi đỏ nuôi tại ao đất (ảnh: Công Nam).

Cá có thân dài, đầu hơi dẹp, râu phát triển – đặc trưng của họ cá da trơn. Trong môi trường tự nhiên, cá có thể đạt chiều dài hơn 1,5 m, nặng khoảng 30 kg hoặc hơn theo một số tài liệu ghi nhận. Thịt cá trắng, săn chắc, ít xương dăm, giàu protein và được đánh giá cao về hương vị.

Nhờ chất lượng thịt thơm ngon, cá lăng đuôi đỏ được xem là đặc sản của vùng sông nước, thường xuất hiện trong thực đơn nhà hàng cao cấp cũng như các bữa tiệc gia đình.

Cá lăng đuôi đỏ giàu protein, ít mỡ và ít xương dăm, cá lăng đuôi đỏ phù hợp chế biến nhiều món như nướng muối ớt, kho tộ, lẩu măng chua, hấp gừng hay chiên giòn. Thịt cá săn chắc, không bở, giữ được vị ngọt tự nhiên nên rất được thị trường ưa chuộng.

Chính nhờ chất lượng thịt vượt trội, cá lăng đuôi đỏ luôn giữ mức giá cao hơn nhiều loại cá nước ngọt khác, đặc biệt vào dịp lễ, Tết.

Theo các hộ nuôi tại Hòa Phú, cá lăng đuôi đỏ có tốc độ sinh trưởng khá nhanh. Nếu được chăm sóc tốt, sau khoảng 10–12 tháng, cá có thể đạt trọng lượng từ 1,5–2,5 kg/con, đủ tiêu chuẩn xuất bán thương phẩm.

Việc đưa cá sông về nuôi ao giúp người dân chủ động kiểm soát môi trường, thức ăn và phòng bệnh, giảm phụ thuộc vào khai thác tự nhiên. Đồng thời, khi nhu cầu thị trường tăng cao, người nuôi có thể linh hoạt điều chỉnh thời điểm thu hoạch để đạt giá tốt nhất.

Nhờ giá trị thương phẩm cao và đầu ra tương đối ổn định, nhiều hộ dân tại Đắk Lắk đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích ao nuôi. Có hộ đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.