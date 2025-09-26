Loại trái cây rẻ bèo ở Việt Nam được ca ngợi là “quả trường thọ”, tỷ phú 94 tuổi Trung Quốc ăn mỗi sáng, tinh thần cực minh mẫn

Tỷ phú Morris Chang, nhà sáng lập hãng sản xuất chất bán dẫn TSMC, vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 94 vào tháng 8 vừa qua. Dù tuổi cao, ông vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn.

Một trong những bí quyết sống thọ của vị tỷ phú Đài Loan (Trung Quốc) chính là thói quen ăn đu đủ hằng ngày. Vợ ông từng chia sẻ rằng trong nhiều năm qua, ông Morris Chang luôn duy trì việc ăn một miếng nhỏ đu đủ vào bữa sáng.

Trên thực tế, đu đủ nổi tiếng với rất nhiều lợi ích cho sức khỏe đến mức được gọi là "loại quả trường thọ".

Tỷ phú Morris Chang

Giá trị dinh dưỡng trong quả đu đủ

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một cốc đu đủ cắt thành miếng nhỏ chứa những thành phần sau:

- 62 calo.

- 15g carbohydrate.

- 2,5g chất xơ.

- 11g đường.

Đu đủ không chứa cholesterol và chứa ít hơn 1g chất béo hoặc protein mỗi khẩu phần.

Đu đủ chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm magie, kali, folate, lycopene và vitamin A, C, E và K. Nó cũng chứa một ít sắt và canxi.

Lợi ích của đu đủ

Chuyên gia dinh dưỡng Maya Feller của Maya Feller Nutrition tại Brooklyn (Mỹ) cho biết đu đủ là một lựa chọn tuyệt vời về mặt trái cây.

“Đu đủ là nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất phenolic, flavonoid, có tác dụng chống viêm và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng có hoạt tính chống oxy hóa khá mạnh… Chất chống oxy hóa thực sự giúp làm giảm tác hại của các gốc tự do”, Feller nói với TODAY.com.

Các gốc tự do là các hạt gây hại được tạo ra khi cơ thể thực hiện các quá trình thường xuyên cần thiết cho sự sống. Tổn thương này có thể dẫn đến viêm và làm tăng nguy cơ ung thư và các bệnh khác, theo Viện Ung thư Quốc gia, nhưng chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào khỏi chúng.

Đu đủ được mệnh danh là quả trường thọ

Màu vàng cam đặc trưng của đu đủ đến từ nhóm sắc tố tự nhiên carotenoid, trong đó có beta carotene - hợp chất tạo thành vitamin A và mang lại tác dụng chống oxy hóa.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, một carotenoid khác trong đu đủ là lycopene, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng carotenoid cũng có thể bảo vệ chống lại ung thư. Một nghiên cứu cho thấy, so với cà chua và cà rốt, cơ thể dễ dàng hấp thụ và sử dụng nguồn carotenoid từ đu đu hơn.

Loại quả này chứa chất xơ, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và có thể giúp giảm cholesterol. Nó chứa nhiều kali, có thể làm giảm huyết áp và thực sự có tác động có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Người ta cho rằng đu đủ có tiềm năng chống lại bệnh tiểu đường ở những người ăn đu đủ do cách loại quả này tác động đến phản ứng glucose và insulin.

Nên ăn đu đủ như thế nào cho tốt?

Chuyên gia dinh dưỡng Lý Vạn Bình cho biết, đu đủ không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cao huyết áp, đột quỵ, đồng thời góp phần duy trì làn da khỏe đẹp và đôi mắt sáng.

Theo chuyên gia Lý, thời điểm ăn đu đủ rất quan trọng: Tốt nhất là sau bữa chính. Vì đu đủ chứa enzyme papain - một loại men tiêu hóa tự nhiên - có khả năng phân giải protein thành các axit amin, nhờ đó hỗ trợ hấp thu tốt hơn và giảm gánh nặng cho dạ dày. Chính vì vậy, nếu sau những bữa nhiều đạm như thịt cá, bạn ăn một ít đu đủ, sẽ cảm thấy nhẹ bụng và dễ tiêu hơn.

Bà cũng nhấn mạnh mỗi ngày chỉ nên dùng không quá nửa quả vừa, không nên ăn quá nhiều.

Nếu ăn quá nhiều, lượng carotene trong đu đủ có thể làm da hơi vàng, nhưng đây chỉ là hiện tượng tạm thời và sẽ hết khi ngừng ăn. Đu đủ có chỉ số đường huyết ở mức trung bình (khoảng 60), do đó người bị tiểu đường cũng nên ăn có kiểm soát, tốt nhất không quá nửa quả mỗi ngày.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng trong thai kỳ, phụ nữ không nên ăn đu đủ xanh chứa lượng latex cao, có thể gây co bóp tử cung giống oxytocin và prostaglandin, làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Tuy nhiên, đu đủ chín vàng cam đã giảm đáng kể lượng latex, nên ăn vừa phải sẽ an toàn cho mẹ bầu.

Đu đủ là loại quả quen thuộc nhưng mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nếu ăn đúng cách. Dùng một miếng nhỏ sau bữa ăn, duy trì mỗi ngày, giống như thói quen của Morris Chang, có thể là bí quyết góp phần duy trì tuổi thọ và sự minh mẫn cho cơ thể.