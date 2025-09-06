10 loại trái cây giúp bạn "càng ăn càng gầy", phụ nữ 40+ thường xuyên ăn collagen tăng sinh thấy rõ

Ăn một lượng vừa phải các loại trái cây như bưởi, táo, dâu tây, việt quất, kiwi, ổi, đu đủ, lê, cam, thanh long... có thể giúp kiểm soát cân nặng. Những loại trái cây này thường ít calo và giàu chất xơ, một số còn chứa các thành phần thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo. Chúng cũng rất giàu vitamin C, thành phần quan trọng giúp tăng sinh collagen cần thiết cho chị em ở độ tuổi trung niên.

1. Bưởi

Bưởi giàu naringin và vitamin C, có thể giúp tăng cường trao đổi chất. Chỉ số đường huyết thấp của bưởi giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm tích tụ mỡ. Ăn nửa quả bưởi trước bữa ăn có thể giúp tạo cảm giác no, nhưng những người có chức năng tiêu hóa kém nên lưu ý khả năng gây khó chịu cho dạ dày.

2. Táo

Axit ursolic trong vỏ táo có thể thúc đẩy sản xuất mỡ nâu, trong khi pectin có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Một quả táo cỡ trung bình chứa khoảng 4g chất xơ. Việc nhai sẽ kích thích dây thần kinh no. Nên chọn táo giòn để tăng thời gian nhai. Người bị tiểu đường nên hạn chế lượng táo tiêu thụ trong một lần ăn.

3. Dâu tây

Axit ellagic trong dâu tây có thể ức chế sự biệt hóa tế bào mỡ. Mỗi 100g chỉ chứa 32 calo. Hàm lượng kali dồi dào trong dâu tây giúp điều hòa cân bằng nước và giảm béo phì liên quan đến phù nề. Khi rửa, nên ngâm dâu tây trong nước muối để loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu. Những người bị dị ứng nên lưu ý nguy cơ nổi mề đay.

4. Quả việt quất

Anthocyanin trong quả việt quất có thể tăng cường hoạt động của lipoxygenase, và tiêu thụ 50g mỗi ngày có thể cải thiện độ nhạy insulin. Việt quất đông lạnh có giá trị dinh dưỡng tương đương với trái cây tươi, nhưng việc làm mứt sẽ làm tăng đáng kể hàm lượng đường. Những người suy thận nên hạn chế tiêu thụ để ngăn ngừa tăng kali máu.

5. Quả kiwi

Actinidin trong kiwi phân hủy protein và giúp giảm mỡ bụng. 2 quả kiwi có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C hàng ngày của người trưởng thành. Chỉ số đường huyết thấp giúp chúng trở thành món ăn vặt tuyệt vời trong quá trình giảm cân. Những người bị loét miệng nên tránh ăn kiwi để tránh kích ứng niêm mạc miệng.

6. Ổi

Ổi chứa lượng chất xơ gấp 3 lần chuối, giúp thúc đẩy nhu động ruột hiệu quả. Crom trong ổi giúp tăng cường hiệu quả của insulin, đặc biệt phù hợp với những người mắc hội chứng chuyển hóa. Ăn ổi cả hạt được khuyến khích để bổ sung dinh dưỡng. Đối với những người bị táo bón, kết hợp ổi với sữa chua có thể tăng cường tác dụng nhuận tràng.

7. Đu đủ

Papain phân hủy chất béo cứng đầu, trong khi provitamin A điều hòa chức năng tuyến giáp. Đu đủ xanh chứa nhiều enzyme hoạt động hơn đu đủ chín, nhưng phụ nữ mang thai nên tránh tiêu thụ quá nhiều. Nên kết hợp đu đủ xanh với một lượng nhỏ các loại hạt để cải thiện khả năng hấp thụ vitamin tan trong chất béo.

8. Quả lê

Lignin trong lê hấp thụ chất béo trong ruột, và hàm lượng nước cao giúp kiểm soát lượng calo tổng thể. Lê bảo quản lạnh có thể tạo cảm giác no lâu hơn, nhưng những người có lá lách và dạ dày yếu nên hấp hoặc nấu chín trước khi ăn. Ăn lê vào buổi tối có thể thay thế các món ăn vặt nhiều đường, nhưng cần lưu ý rằng chúng có thể làm tăng lượng nước tiểu vào ban đêm.

9. Cam

Hesperidin trong vỏ cam có thể ức chế hoạt động của lipase, chất xơ trong thịt cam có thể làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate. Một quả cam chứa khoảng 3g chất xơ hòa tan. Việc ép nước cam sẽ làm mất phần lớn chất xơ trong chế độ ăn. Những người dùng statin nên lưu ý các tương tác có thể xảy ra.

10. Thanh long

Betalain trong thanh long có đặc tính chống oxy hóa. Hạt đen chứa axit béo không bão hòa. Thanh long đỏ có hàm lượng anthocyanin cao hơn nhưng có thể gây đổi màu nước tiểu tạm thời. Những người bị suy thận nên lưu ý hàm lượng kali cao trong thanh long và tránh tiêu thụ quá nhiều.

Nên ăn trái cây như một bữa ăn nhẹ giữa các bữa ăn thay vì thay thế bữa ăn chính, hạn chế tổng lượng tiêu thụ hàng ngày ở mức 200-350g. Kết hợp với một lượng protein vừa phải có thể kéo dài cảm giác no, tránh ăn nhiều trái cây có tính axit khi bụng đói. Ăn trái cây giàu kali 30 phút sau khi tập luyện có thể giúp bổ sung chất điện giải. Giảm cân lâu dài với chế độ ăn chỉ toàn trái cây có thể dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng. Nếu bị khó chịu đường tiêu hóa hoặc phản ứng dị ứng, hãy ngừng ăn và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)