Chuyên gia Mỹ khẳng định: Ăn thêm 1 thứ này mỗi ngày có thể giúp sống lâu 100 tuổi, Việt Nam có nhiều

Chuyên gia tuổi thọ người Mỹ Dan Buettner đã từng nghiên cứu chế độ ăn tại các Vùng Xanh - nơi người dân sống thọ nhất thế giới, hỏi ý kiến chuyên gia dinh dưỡng về việc nên ăn gì để sống lâu và khoẻ mạnh. Dan Buettner nhận thấy điểm chung của lối sống trường thọ nằm ở các loại thực phẩm mọi người ăn mỗi ngày, trong đó phải kể đến các loại đậu: đậu lăng, đậu nành, đậu phộng, đậu gà, đậu đen…

“Người dân Vùng Xanh Nicoya của Costa Rica thường bắt đầu ngày mới bằng một chiếc bánh ngô nóng hổi nhân đậu đen. Tại Vùng Xanh Sardinia của Ý, bữa trưa có thể là một bát súp đầy ắp đậu fava, đậu gà. Trên đảo Okinawa của Nhật Bản, bữa tối có thể bao gồm một món xào ngon miệng với đậu xanh, đậu nành hoặc giá đỗ xanh”, chuyên gia Buettner cho biết.

Món súp minestrone làm từ các loại rau, đậu mà người dân vùng trường thọ yêu thích

Theo chuyên gia này, một nghiên cứu năm 2004 trên những người từ 70 tuổi trở lên cho thấy cứ mỗi 2 thìa đậu họ ăn mỗi ngày, nguy cơ tử vong có thể giảm 8%. Các nghiên cứu khoa học khác chỉ ra đậu không chỉ cung cấp carb, protein và khoáng chất vi lượng cần thiết cho cơ thể mà còn cung cấp chất xơ cần thiết cho hệ vi sinh vật đường ruột, giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Với hàm lượng protein dồi dào, đậu có thể thay thế một số loại thịt để cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà không làm tăng cholesterol. Các loại đậu còn được chứng minh có khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ lượng chất xơ hoà tan giảm cholesterol xấu, các hợp chất chống oxy hóa bảo vệ mạch máu và giảm viêm, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy ăn đậu 4 lần/tuần giúp giảm 22% nguy cơ mắc bệnh tim.

Ảnh minh hoạ

Hàm lượng beta-carotene và các chất dinh dưỡng trong đậu giúp ngăn ngừa thoái hoá điểm vàng, hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt nói chung. Đậu có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giúp ổn định lượng đường trong máu, rất tốt cho người tiểu đường hoặc muốn kiểm soát cân nặng. Khoáng chất như canxi, magie và phốt pho trong đậu giúp xương chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương.

Chuyên gia tuổi thọ Buettner cho rằng đậu là thực phẩm giá rẻ, dễ dàng tìm mua và chế biến. Chế độ ăn nhiều đậu là một yếu tố giúp người dân những vùng sống thọ giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim, chứng mất trí nhớ và ung thư tốt hơn so với những người khác.

“Ở mọi Vùng Xanh mà tôi từng đến, các đầu bếp đều coi đậu là nguyên liệu chính trong các công thức nấu ăn phổ biến nhất của họ. Bổ sung đậu vào thực đơn mỗi ngày có thể giúp bạn sống lâu 100 tuổi”, chuyên gia tuổi thọ khẳng định.

Ảnh minh hoạ

Khi ăn đậu, mọi người cần lưu ý ngâm kỹ và nấu chín để dễ tiêu hóa, tránh đầy hơi. Nên bắt đầu với khẩu phần đậu nhỏ để ruột thích nghi với lượng chất xơ tăng lên và kết hợp nhiều loại đậu vì mỗi loại lại có giá trị dinh dưỡng riêng. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều, nhất là với người có vấn đề tiêu hóa hoặc cơ địa hàn lạnh, người bị dị ứng.