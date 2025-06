Loại vải này của Nhật Bản có gì đặc biệt mà đại diện NVIDIA, Microsoft, AMD phải đến tận nơi để nài nỉ đòi mua?

Trong thế giới công nghệ hiện đại, ít ai ngờ rằng số phận của cả ngành AI toàn cầu lại phụ thuộc vào một loại vải được sản xuất bởi một công ty Nhật Bản có tuổi đời hơn 126 năm. Đó chính là Nitto Boseki (Nittobo) - một công ty dệt may truyền thống hiện đang nắm giữ chìa khóa vàng của cuộc cách mạng AI.

Trong năm qua, những chiếc máy bay riêng của lãnh đạo các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Microsoft hay AMD đã không ngừng cất cánh hướng về Tokyo với một nhiệm vụ duy nhất: thuyết phục Nittobo bán cho họ nhiều hơn một loại vải có tên gọi khoa học là "vải thủy tinh có hệ số giãn nở nhiệt thấp", hay đơn giản là T-glass.

Cuộn vải thủy tinh của hãng Nittobo

T-glass không phải là loại vải thông thường. Đây là một vật liệu siêu tinh vi, được đánh giá cao nhờ khả năng duy trì tính ổn định về kích thước, độ cứng vượt trội và đặc biệt là khả năng hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao - những yếu tố sinh tử đối với việc tính toán AI. Một giám đốc điều hành của nhà sản xuất mạch in tiết lộ: " Phần lớn công suất sản xuất T-glass cao cấp của Nittobo trong năm nay đã được NVIDIA, Microsoft, Google và Amazon đặt chỗ hết. Tất cả những nhà sản xuất trung tâm dữ liệu AI này đều nhận ra rằng vải thủy tinh quá quan trọng ."

Trong quá trình đóng gói chip AI tiên tiến, các thành phần phải chịu nhiệt độ cực cao và áp lực lớn. Nếu không có độ cứng của T-glass để ngăn cơ chất bị cong vênh, toàn bộ quá trình sản xuất có thể thất bại, khiến tỷ lệ chip lỗi tăng vọt.

Một giám đốc cấp cao của Unimicron - nhà cung cấp cơ chất chip hàng đầu thế giới - giải thích: " Nhu cầu về T-glass đang tăng vọt vì độ cứng của nó có thể giúp ngăn cơ chất bị cong trong quá trình đóng gói chip tiên tiến, điều này rất quan trọng đối với năng suất sản xuất chip AI ."

Lớp vải này sẽ được dùng làm cơ chất trong quá trình sản xuất chip cao cấp

Nittobo cung cấp T-glass cho các nhà sản xuất vật liệu như Resonac và Mitsubishi Gas Chemical để họ sản xuất ra lớp phủ đồng trên bản mạch. Sau đó, những tấm lớp phủ này được các nhà sản xuất cơ chất chip sử dụng để tạo ra cơ chế chip cao cấp, cuối cùng được dùng để lắp đặt và đóng gói chip AI từ NVIDIA và các hãng khác.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung T-glass đã trở nên nghiêm trọng từ nửa cuối năm ngoái. Một giám đốc điều hành của Kinsus - nhà cung cấp cho cả NVIDIA và AMD - mô tả: " Nếu bạn đã mua được một lượng công suất nhất định từ Nittobo năm ngoái, thì phân bổ của bạn từ công ty sẽ giữ nguyên như vậy cho năm nay, năm sau và năm sau nữa. Không phải là bạn có thể xuất hiện tại Nittobo với một túi tiền lớn và mua thêm được ." Thậm chí, khách hàng hiện phải chờ 6-8 tuần để nhận hàng thay vì giao ngay như trước.

Nhận thức được những hạn chế này, Nittobo đã cam kết đầu tư 80 tỷ yen (550 triệu USD) để mở rộng sản xuất vật liệu bán dẫn, nhắm mục tiêu tăng gấp đôi công suất tại Đài Loan vào tháng 3 năm 2028. Tuy nhiên, CEO Hiroyuki Tada của Nittobo lại khá thận trọng: " Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để tránh làm phiền khách hàng. Nhưng đây không phải là tình huống mà chúng tôi có thể đi khắp nơi đưa ra những lời hứa lớn về việc tăng công suất ."

Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong chuỗi cung ứng, nhưng vai trò của Nittobo lại cực kỳ quan trọng đối với các đối tác còn lại

Sự thận trọng này xuất phát từ kinh nghiệm đau đớn của Nittobo khi nhu cầu đột ngột biến mất trong quá khứ. " Sự không chắc chắn luôn tồn tại trong ngành này. Trong ngành vải thủy tinh, chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm khi khách hàng đột nhiên nói: 'Chúng tôi ổn rồi. Chúng tôi không cần thêm sản phẩm của các bạn nữa ,'" Ông Tada chia sẻ. Ông cũng tiết lộ rằng khi có dấu hiệu hạn chế, một số khách hàng sẽ đặt hàng nhiều hơn mức thực sự cần thiết để đảm bảo nguồn cung.

Nittobo là lời nhắc nhở về cách những nhà sản xuất vật liệu tưởng chừng như mờ nhạt lại đóng vai trò nền tảng cho toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Nhật Bản là quê hương của nhiều công ty như vậy: Ajinomoto Build-up Film cần thiết trong mọi cơ chất chip cao cấp, các chất cảm quang cao cấp của Shin-Etsu và JSR quan trọng cho sản xuất chip tiên tiến, hay CCL tiên tiến của Resonac được sử dụng trong tất cả máy chủ cao cấp.

T.J. Tseng, chủ tịch của Unimicron - một trong chỉ hai nhà cung cấp cơ chất cao cấp cho chip AI của NVIDIA - xác nhận rằng những hạn chế về cơ chất chip cao cấp sẽ tiếp tục kéo dài sang năm tới. Với nguồn gốc từ một nhà máy được thành lập năm 1898, Nittobo đã ghi nhận doanh thu 109 tỷ yen trong năm tài chính trước, tăng 17% so với năm trước. Tỷ lệ lợi nhuận của công ty đã tăng vọt lên 15,1% so với 9%, chủ yếu do nhu cầu cho các ứng dụng AI.

Nếu không có lớp cơ chất T-glass của Nittobo, các chip AI cao cấp như của NVIDIA sẽ khó có thể sản xuất ổn định

David Dai, nhà phân tích tại Bernstein Research chuyên về chuỗi cung ứng bán dẫn Nhật Bản, nhận xét: " Nhiều nhà sản xuất vật liệu Nhật Bản nắm giữ vị trí thực sự quan trọng trong các công nghệ cụ thể vì họ đã dành nhiều năm cho chất lượng và các giải pháp cao cấp. Tuy nhiên, hầu hết các công ty Nhật Bản đều ưa thích tăng trưởng ổn định, nhất quán hơn là nhanh chóng xây dựng công suất lớn khi nhu cầu tăng vọt ."

Nhu cầu chưa được đáp ứng đang tạo ra động lực mạnh mẽ cho cạnh tranh. Taiwan Glass, một nhà sản xuất thủy tinh truyền thống có trụ sở tại Đài Bắc, đang coi điểm nghẽn cung ứng hiện tại là cơ hội lớn. Chủ tịch Lin Por Fong cho biết: " Chúng tôi đang tăng công suất cho sự bùng nổ AI và sẽ sẵn sàng vào cuối năm 2025. Trong khi nhà cung cấp hàng đầu Nhật Bản cần ba năm để xây dựng nhà máy mới, chúng tôi đã nhanh chóng tân trang lại một dây chuyền hiện có và sẽ đưa vào hoạt động trong khoảng một năm ."

Các mẫu của Taiwan Glass hiện đang trong quá trình được chứng nhận bởi các nhà sản xuất và người dùng cuối như NVIDIA, AMD. Một nguồn tin tiết lộ: " NVIDIA đang lo lắng về những hạn chế vật liệu. Việc chứng nhận Taiwan Glass đã bắt đầu từ đầu năm nay và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay sớm nhất ."

Các nhà cung cấp Trung Quốc như Taishan Fiberglass cũng đang tích cực xâm nhập vào lĩnh vực này, tập trung chủ yếu vào việc phục vụ nhu cầu trong nước như một phần của chiến lược tự cung tự cấp. Tuy nhiên, ông Tseng của Unimicron cho rằng Nittobo có thể giữ vững vị trí quan trọng: "T -glass cao cấp không phải là thứ mọi người có thể sản xuất trong một đêm. Những người mới phải trải qua một đường cong học tập khá gập ghềnh trước khi có thể cung cấp sản phẩm ổn định và chất lượng cao ."