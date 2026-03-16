Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt ảnh trẻ con chịu "hình phạt quốc dân" gây sốt: Cứ 10 người xem là 9 người thấy bóng dáng tuổi thơ mình

16-03-2026 - 08:36 AM | Sống

Nhìn loạt bóng lưng tội lỗi này, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thấy lại hình ảnh chính mình những ngày thơ bé từng phải "đếm kiến" góc tường vì trót nghịch dại.

Trong hành trình nuôi dạy con cái, có lẽ không ít bậc phụ huynh từng trải qua những giây phút "dở khóc dở cười" khi đứng giữa ranh giới của sự nghiêm khắc và lòng trắc ẩn. Giáo dục không chỉ là những lời răn dạy đạo lý mà đôi khi còn là những khoảng lặng cần thiết để trẻ tự soi chiếu bản thân. Và một trong những hình ảnh kinh điển nhất minh chứng cho khoảnh khắc "tĩnh lặng" cưỡng cầu đó chính là hình phạt đứng úp mặt vào tường - một liệu pháp tâm lý nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Mới đây, một chùm ảnh gom lại những cảnh tượng khi trẻ bị phạt đứng úp mặt vào tường đang khiến cư dân mạng thích thú. Loạt ảnh làm người ta không khỏi bật cười, đồng thời nhớ ngay về "tuổi thơ dữ dội" của mình.

Thương lắm, cưng lắm mà cũng hài lắm!

Tuổi thơ mà chưa từng bị phạt đứng úp mặt vào tường thì có vẻ không trọn vẹn lắm đâu

Đáng yêu đến đâu mà hư thì vẫn bị mẹ phạt bình thường thôi

Không úp mặt vào tường thì úp mặt vào cửa mà tự suy ngẫm xem mình sai ở đâu đi nha con

Thôi ít nhất cũng tự an ủi bản thân được là có chị, có em... bị phạt cùng

Tôi thậm chí còn tưởng tượng được "cuộc chiến" trước đó và cách nó dẫn đến cái kết này

Combo úp mặt vào tường + đếm kiến tính ra cũng vui phết

Phạt đứng úp mặt vào tường có thực sự mang lại tác dụng?

Về mặt sư phạm, đây là một hình thức của phương pháp "time-out" (tạm dừng hoạt động). Thay vì sử dụng đòn roi gây đau đớn và sợ hãi, việc tách trẻ ra khỏi môi trường đang gây phấn khích hoặc xung đột giúp trẻ có thời gian để bình tĩnh lại. Hình thức này giúp cắt đứt ngay lập tức hành vi sai trái, buộc trẻ phải dừng lại để chuyển sang trạng thái suy nghĩ.

Tuy nhiên, giá trị của hình phạt không nằm ở thời gian đứng dài hay ngắn, mà ở việc trẻ có nhận thức được lỗi lầm hay không. Nếu chỉ đứng đó và nuôi dưỡng sự ấm ức, hình phạt sẽ phản tác dụng. Ngược lại, nếu được thực hiện đúng cách, đây sẽ là một bước đệm quan trọng để xây dựng tính kỷ luật tự giác cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Để hình phạt không trở thành nỗi ám ảnh, cha mẹ cần lưu ý một số điều sau:

- Thời gian là vàng: Không nên để trẻ đứng quá lâu. Quy tắc phổ biến là 1 phút cho mỗi năm tuổi. Đứng quá lâu sẽ khiến trẻ chuyển từ trạng thái hối lỗi sang cảm giác bị bỏ rơi hoặc tức giận.

- Giải thích rõ ràng: Trước khi phạt, hãy nói ngắn gọn lỗi của con. Sau khi phạt, hãy hỏi lại con đã hiểu vì sao mình phải đứng ở đó chưa. Điều này giúp trẻ kết nối được hành vi sai trái với hậu quả.

- Không gian trung lập: Tránh phạt trẻ ở những nơi quá tối tăm, đáng sợ hoặc nơi có quá nhiều đồ chơi khiến trẻ xao nhãng. Một góc tường yên tĩnh, đủ ánh sáng là lý tưởng nhất.

- Yêu thương sau kỷ luật: Đây là bước quan trọng nhất để chữa lành. Một cái ôm và lời khẳng định "ba mẹ phạt vì hành động của con không đúng, chứ không phải vì không yêu con" sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và sẵn sàng sửa đổi.

Sau cùng, những bức tường hay những góc phạt ấy chỉ là phương tiện. Điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu của ba mẹ trên con đường uốn nắn những mầm non còn ham chơi nhưng đầy sự ngây thơ này.

Theo Thiên An

Phụ nữ mới

Theo Thiên An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ở Việt Nam chỉ có 2 trường đào tạo thứ tiếng này, sinh viên chưa tốt nghiệp đã được nhãn hàng trải thảm đỏ

Mê trà sữa, nghiện cà phê “sang”: Chúng ta đã “uống” bao nhiêu lượng vàng mà không hay?

Ngỡ ngàng vóc dáng "quái vật" của huyền thoại Arsenal: Cơ bắp như tạc tượng, nói không với 1 món ăn

08:30 , 16/03/2026
6 vật tự nhiên vào nhà được xem là dấu hiệu Thần Tài ghé thăm, chớ vội xua đuổi

08:10 , 16/03/2026
CLIP: Về Bắc Ninh thăm nhà Phương Anh (Chu Pal) trong câu chuyện “bố lái xe tải, cô gái 22 tuổi trúng tuyển Thạc sĩ Harvard”

08:06 , 16/03/2026
Phân tích 3.235 bệnh nhân, phát hiện ra 5 đặc điểm chung giữa các bệnh nhân ung thư dạ dày

07:27 , 16/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên