Ngỡ ngàng vóc dáng "quái vật" của huyền thoại Arsenal: Cơ bắp như tạc tượng, nói không với 1 món ăn

16-03-2026 - 08:30 AM | Sống

Dù đã rời xa sân cỏ chuyên nghiệp từ lâu, huyền thoại Arsenal Thierry Henry vẫn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi khoe hình thể cực kỳ săn chắc.

Mới đây, huyền thoại Arsenal Thierry Henry đã chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc tập luyện khắc nghiệt, chứng minh rằng kỷ luật thép chính là chìa khóa giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao dù đã ở tuổi 48. Cựu tiền đạo lừng danh của "Pháo thủ" xuất hiện với cơ bắp cuồn cuộn và cơ bụng sáu múi sắc nét, một hình ảnh khiến nhiều cầu thủ trẻ đương đại cũng phải nể phục.

Để tăng cường độ cho buổi tập, Henry đã sử dụng thêm áo tạ nặng 10kg, thực hiện các bài tập phối hợp đòi hỏi sức bền và sự dẻo dai cực lớn. Anh không ngần ngại chia sẻ "tuyên ngôn" sống khỏe của mình: "Tập luyện một giờ cùng cộng sự với áo tạ 10kg. Làm việc chăm chỉ, ăn uống lành mạnh và tuyệt đối không đường!".

Body cuồn cuộn của Henry (Ảnh: IGNV)

Gây chú ý không kém trong đoạn video là sự xuất hiện của Andrea Rajacic – người bạn đời đã gắn bó với Henry từ năm 2008. Vốn là người kín tiếng trước truyền thông, đây là lần hiếm hoi người mẫu gốc Bosnia lộ diện trong một hoạt động đời thường cùng huyền thoại bóng đá Pháp.

Andrea cho thấy sự đồng điệu tuyệt vời với Henry khi trực tiếp tham gia vào các bài tập nặng. Hình ảnh cặp đôi cùng nhau đổ mồ hôi trong phòng tập không chỉ cho thấy mối quan hệ gắn kết sau gần hai thập kỷ mà còn là minh chứng cho lối sống lành mạnh, tích cực mà cả hai cùng theo đuổi.

Huyền thoại Arsenal luôn có sự đồng hành của vợ (Ảnh: IGNV)

Cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đã bùng nổ với hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều cổ động viên Arsenal thậm chí còn hóm hỉnh đùa rằng, với thể trạng "như chưa hề giải nghệ" này, HLV Mikel Arteta nên cân nhắc ký hợp đồng ngắn hạn với Henry để giải quyết bài toán hàng công của đội bóng thành London.

Hành trình giữ gìn vóc dáng của Thierry Henry không chỉ đơn thuần là việc rèn luyện thể chất, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần kỷ luật và ý thức bảo vệ sức khỏe cho thế hệ vận động viên kế cận cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới.

Theo Tiên Tiên

Đời sống & pháp luật

Ở Việt Nam chỉ có 2 trường đào tạo thứ tiếng này, sinh viên chưa tốt nghiệp đã được nhãn hàng trải thảm đỏ

Ở Việt Nam chỉ có 2 trường đào tạo thứ tiếng này, sinh viên chưa tốt nghiệp đã được nhãn hàng trải thảm đỏ Nổi bật

Mê trà sữa, nghiện cà phê “sang”: Chúng ta đã “uống” bao nhiêu lượng vàng mà không hay? Nổi bật

6 vật tự nhiên vào nhà được xem là dấu hiệu Thần Tài ghé thăm, chớ vội xua đuổi

CLIP: Về Bắc Ninh thăm nhà Phương Anh (Chu Pal) trong câu chuyện “bố lái xe tải, cô gái 22 tuổi trúng tuyển Thạc sĩ Harvard”

Phân tích 3.235 bệnh nhân, phát hiện ra 5 đặc điểm chung giữa các bệnh nhân ung thư dạ dày

Muốn biết gan khỏe hay yếu, chỉ cần nhìn vào làn da sẽ rõ: Có 5 dấu hiệu này phải đi khám ngay

