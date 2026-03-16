Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 vật tự nhiên vào nhà được xem là dấu hiệu Thần Tài ghé thăm, chớ vội xua đuổi

16-03-2026 - 08:10 AM | Sống

Theo quan niệm phong thủy, nếu những con vật này vào nhà có thể mang đến điềm lành và tài lộc.

Một số loài vật tự nhiên xuất hiện trong nhà đôi khi không chỉ là chuyện tình cờ. Nhiều người tin rằng đó có thể là dấu hiệu báo trước những thay đổi trong vận khí của gia đình. Thậm chí, có những con vật được xem như mang theo “lộc trời”, tượng trưng cho may mắn, tài lộc hoặc tin vui sắp đến. Vì vậy, khi thấy chúng ghé thăm, nhiều người thường không vội xua đuổi mà coi đó là một điềm lành. Dưới đây là một số con vật thường được dân gian cho rằng khi vào nhà có thể báo hiệu Thần Tài ghé thăm, càng ở lâu càng được xem là dấu hiệu tốt.

1. Chim bay vào nhà

Trong quan niệm dân gian, chim bay vào nhà thường được xem là dấu hiệu mang theo tin vui. Nhiều người tin rằng khi chim bất ngờ bay vào nhà rồi đậu lại một lúc, đó có thể là điềm báo về những điều tích cực sắp xảy ra như tin vui trong công việc, chuyện học hành hoặc gia đình.

2. Dơi bay vào nhà

Dơi được xem là biểu tượng của phúc khí trong văn hóa Á Đông. Trong tiếng Hán, chữ “dơi” có âm đọc gần giống chữ “phúc”, vì vậy hình ảnh dơi thường gắn liền với ý nghĩa may mắn, tài lộc và hạnh phúc. Nếu dơi xuất hiện quanh nhà, nhiều người tin rằng đó là dấu hiệu gia chủ sắp gặp vận may.

3. Ong làm tổ trong nhà

Ong tìm đến làm tổ ở mái hiên, ban công hoặc góc nhà thường được xem là dấu hiệu của nơi ở có sinh khí tốt. Theo quan niệm dân gian, ong vốn rất nhạy cảm với môi trường, nên khi chúng chọn một ngôi nhà để làm tổ, điều đó cho thấy nơi này có năng lượng tích cực và có thể mang lại nhiều điều thuận lợi cho gia chủ.

4. Chó lạ vào nhà

Từ xưa đã có câu "mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang". Vì vậy nếu có một chú chó lạ tự tìm đến nhà và ở lại, nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu của may mắn hoặc báo hiệu gia chủ sắp gặp điều tốt lành. Thậm chí, một số gia đình còn xem đây là “lộc trời”.

5. Bướm bay vào nhà

Bướm thường gắn với những ý nghĩa nhẹ nhàng, tích cực. Trong nhiều quan niệm dân gian, bướm bay vào nhà có thể báo hiệu sắp có khách đến chơi hoặc mang theo tin vui. Ngoài ra, bướm còn tượng trưng cho sự thay đổi theo hướng tốt đẹp.

6. Rùa bò vào nhà

Rùa là một trong những linh vật quen thuộc trong phong thủy, tượng trưng cho sự trường thọ, bền vững và bình an. Nếu rùa bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên nhà, nhiều người tin rằng đây là dấu hiệu tốt lành, cho thấy gia đình có thể gặp vận may hoặc cuộc sống ngày càng ổn định.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên