Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy

17-09-2025 - 13:37 PM | Xã hội

Các bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển “điểm đỗ xe giải tỏa, không nhận trông giữ xe”, lối ra vào bị chặn bằng thanh chắn để ngăn phương tiện vào gầm cầu.

Video: Các bãi xe dưới gầm cầu cạn Vĩnh Tuy đồng loạt treo biển "giải tỏa", không nhận trông giữ xe

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 16/9, các bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đã được di dời, chấm dứt tình trạng hàng trăm ô tô, xe máy đỗ tại khu vực này.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 2.

Các biển báo trông giữ xe ô tô ngày và đêm được dán đè bằng tấm biển thông báo "điểm đỗ xe giải toả, không nhận trông giữ xe".

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 3.

Thanh chắn cùng biển báo được chặn tại lối ra vào các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 4.

Bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đoạn chân cầu H2, T2 đã được dọn sạch, không còn phương tiện đỗ lại, chỉ còn xe của nhân viên trông giữ để quản lý, ngăn không cho xe ra vào.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 5.

Khung cảnh dưới gầm cầu Vĩnh Tuy giờ trở nên thoáng đãng, khác hẳn với trước kia khi hàng trăm phương tiện đỗ kín, kéo dài hàng trăm mét.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 6.

Tại bãi xe, điểm chân cầu T11, H11 chỉ còn vài phương tiện đang dừng đỗ trong bãi xe.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 7.

Một nhân viên bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy cho biết, phần lớn xe tại đây gửi theo tháng, hợp đồng chưa hết hạn và chủ xe chưa tìm được chỗ gửi mới nên tạm để lại. Công ty đã thông báo việc dừng hoạt động, không nhận trông giữ, để khách chủ động tìm nơi khác.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 8.

Khu vực chân trụ T9 còn sót lại những chiếc xe vô chủ, không có người nhận, để lâu ngày nên cũ nát và phủ đầy bụi.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 9.

Tại khu vực chân cầu T2, lối lên từ Nguyễn Khoái, bãi đỗ xe vẫn còn hoạt động với hàng chục xe máy gửi bên trong.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 10.

Nhiều phương tiện vẫn dừng đỗ dọc phía ngoài các bãi xe này.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 11.

Chiều 30/8, hỏa hoạn xảy ra tại bãi trông giữ xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, số 335 Nguyễn Khoái, thiêu rụi khoảng 500 xe máy trên diện tích 300m².

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 12.

Các chuyên gia xác định nhiệt độ tâm đám cháy có thể đạt tới 900°C. Qua kiểm định, mố M1 và gối cầu mố M1 không bị ảnh hưởng, vẫn ở trạng thái bình thường. Kết quả cho thấy bê tông đã suy giảm nhất định; cốt thép dọc ít bị ảnh hưởng, trong khi cốt thép đai chịu tác động nhiệt rõ rệt. Nhánh Ram CV1C vẫn khai thác được tải trọng thiết kế HL93, song để đảm bảo an toàn lâu dài cần sửa chữa, khắc phục hư hỏng nhịp và trụ cầu.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 13.

Để đảm bảo an toàn cho công trình sau sự cố, Sở Xây dựng Hà Nội cấm ô tô có tải trọng trên 18 tấn chạy qua nhánh Ramp CV1C hướng từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi Nguyễn Khoái.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy- Ảnh 14.

Hiện tại, Hà Nội đang rà soát các tuyến đường đủ điều kiện để bố trí điểm trông giữ xe và xoá toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu trước ngày 30/10.

Minh Đức/VTC News

VTC News

