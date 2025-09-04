Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loạt 'cá mập' gom 10 tấn vàng giữa lúc giá neo cao, có nhà đầu tư mua ròng 29 tháng

04-09-2025 - 11:54 AM | Tài chính quốc tế

Giữa lúc giá vàng ở mức cao, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã điều chỉnh chiến lược nắm giữ.

Loạt 'cá mập' gom 10 tấn vàng giữa lúc giá neo cao, có nhà đầu tư mua ròng 29 tháng- Ảnh 1.

Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương toàn cầu đã điều chỉnh tốc độ tích trữ vàng trong tháng 7/2025, phần lớn do giá vàng neo cao kéo dài ảnh hưởng đến nhu cầu mua vào. Tuy nhiên, các nền kinh tế mới nổi vẫn cho thấy xu hướng mua vàng ổn định và bền bỉ.

Báo cáo từ Marissa Salim, Trưởng nhóm Nghiên cứu cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WGC, cho biết: “Các ngân hàng trung ương đã mua ròng 10 tấn vàng trong tháng 7, mức phân bổ tương đối khiêm tốn so với các tháng trước. Dù vậy, họ vẫn duy trì vị thế mua ròng, ngay cả trong bối cảnh giá vàng ở mức cao hiện nay.”

Loạt 'cá mập' gom 10 tấn vàng giữa lúc giá neo cao, có nhà đầu tư mua ròng 29 tháng- Ảnh 2.

Trong khi tốc độ mua vàng giảm so với các năm gần đây, các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi vẫn tiếp tục mua vào đều đặn. Ngân hàng Trung ương Kazakhstan đã mua thêm 3 tấn vàng trong tháng 7, nâng tổng mức mua từ đầu năm đến nay lên 25 tấn - xếp thứ 3 trong số các ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất năm 2025, chỉ sau Ba Lan và Azerbaijan.

Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và Ngân hàng Quốc gia Cộng hòa Séc (CNB) đều mua thêm 2 tấn vàng trong tháng. Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì chuỗi mua ròng liên tiếp trong suốt 26 tháng, kể từ tháng 6/2023. Cộng hòa Séc cũng mua ròng 29 tháng kể từ tháng 3/2023. Trung Quốc ghi nhận tháng thứ 9 liên tiếp mua vàng, với tổng cộng 36 tấn được tích lũy trong giai đoạn này.

Ngân hàng Trung ương Ba Lan tiếp tục là tổ chức mua vàng ròng lớn nhất toàn cầu trong năm 2025, với tổng cộng 67 tấn tính đến nay, dù hoạt động mua đã chững lại kể từ tháng 5.

Đáng chú ý, Ngân hàng Trung ương Uganda vừa công bố triển khai chương trình thí điểm kéo dài 2-3 năm nhằm mua vàng từ các thợ mỏ thủ công trong nước. Đây là một phần trong nỗ lực xây dựng dự trữ vàng quốc gia và giảm phụ thuộc vào các tài sản ngoại tệ truyền thống. Sáng kiến này được đưa ra sau thông báo hồi tháng 8/2024 rằng Uganda sẽ bắt đầu tích trữ vàng sản xuất trong nước.

