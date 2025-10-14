Loạt “cá mập” ngoại Dragon Capital, VinaCapital, J.P. Morgan, Pyn Elite Fund dự báo về chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong một giai đoạn bùng nổ với cú huých nâng hạng. Với 4 phiên tăng điểm liên tiếp từ sau thông báo chính thức của FTSE Russell, VN-Index đã lập đỉnh mới trên 1.765 điểm, VN30 thậm chí còn vượt 2.000 điểm lần đầu trong lịch sử.

Trong bối cảnh đó, một loạt tổ chức nước ngoài hàng đầu trên thị trường như Dragon Capital, VinaCapital, J.P. Morgan hay Pyn Elite Fund… đã có những nhận định về chứng khoán Việt Nam. Đa phần đều đánh giá nâng hạng là bước ngoặt lịch sử mở ra một chặng đường tăng trưởng mới với những mục tiêu lớn hơn.

“5 năm tới, chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển tương đương 10-15 năm trước cộng lại”

Tại sự kiện Investor Day mới đây, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital cho rằng việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng là thành quả xứng đáng sau hơn một thập kỷ nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý. Đó không chỉ là bước tiến mang tính kỹ thuật, mà còn là dấu mốc thể hiện sự trưởng trưởng thành của thị trường về mọi mặt.

Ông Tuấn cho rằng những biến động ngắn hạn của thị trường, dù tăng hay giảm là điều hoàn toàn bình thường, giống như những “ổ trâu, ổ gà” trên con đường dài. Điều quan trọng hơn là xu hướng và nội lực dài hạn đang được củng cố vững chắc.

Việc được FTSE Russell nâng hạng là bước tiến quan trọng, thì đích đến cuối cùng mà Việt Nam hướng tới là được MSCI công nhận là thị trường mới nổi. Ông Tuấn ví MSCI như “con cá lớn nhất”, và khẳng định hành trình hướng tới mục tiêu này không chỉ giúp thị trường tăng trưởng về chiều sâu mà còn mở rộng mạnh mẽ về quy mô và cấu trúc.

“Tôi kỳ vọng trong 5 năm tới, sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tương đương với thành quả của 10–15 năm trước cộng lại, xét cả về chính sách, hạ tầng và độ sâu” , ông Tuấn nhận định. Để đạt được mục tiêu trở thành thị trường mới nổi theo chuẩn MSCI và FTSE Russell vào năm 2030, Việt Nam đang theo đuổi một lộ trình cải cách toàn diện trên nhiều phương diện.

“Khi GDP tăng trưởng hai chữ số, tăng trưởng của thị trường chứng khoán không còn tính bằng phần trăm mà phải tính bằng lần. Ở mốc VN-Index 1.700 điểm, định giá P/E hiện quanh 12,5–13 lần, trong khi lợi nhuận năm 2026 dự kiến tăng 18–20%. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một vận hội mới, dù đã tăng tương đối mạnh thời gian qua” , Tổng Giám đốc Dragon Capital nhấn mạnh.

Pyn Elite Fund tin Việt Nam sẽ được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi những năm tới

Cũng đặt niềm tin lớn vào triển vọng thị trường Ông Petri Deryng – người đứng đầu quỹ ngoại tỷ USD Pyn Elite Fund cho rằng quyết định của FTSE Russell sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức đến với thị trường chứng khoán Việt Nam và có thể sẽ khơi dậy tâm lý lạc quan trong giới đầu tư cá nhân Việt Nam. Các quỹ đầu tư cổ phiếu theo dõi chỉ số FTSE sẽ thích ứng với sự thay đổi này và nâng tỷ trọng cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam trong năm 2026.

“Quyết định của FTSE rất đáng mừng đối với Việt Nam, bởi Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp trong những năm gần đây nhằm nâng hạng. Chúng tôi tin rằng Việt Nam cũng sẽ được MSCI, một tổ chức xếp hạng khác, nâng hạng lên thị trường mới nổi trong những năm tới. Ngoài ra, việc trái phiếu chính phủ được xếp hạng IG trong những năm tới sẽ rất quan trọng đối với việc tài trợ cho các dự án công lớn của Việt Nam” , ông Petri Deryng nhấn mạnh.

Pyn Elite Fund được biết đến là một trong những tổ chức lạc quan nhất về thị trường chứng khoán Việt Nam những năm qua. Hồi trung tuần tháng 7 khi VN-Index ở quanh vùng 1.500, người đứng đầu quỹ ngoại này đã dự báo chỉ số có thể lên 1.800 điểm trong năm nay. Trong quá khứ, ông Petri Deryng từng dự báo VN-Index có thể lên 2.500 điểm với tầm nhìn dài hạn.

Kịch bản lạc quan của J.P. Morgan dự báo VN-Index có thể lên 2.200 điểm trong 12 tháng tới

Báo cáo mới nhất của J.P. Morgan cho rằng, quyết định nâng hạng sẽ mở ra làn sóng dòng vốn thụ động đáng kể vào Việt Nam. Theo ước tính, các quỹ chỉ số toàn cầu có thể rót khoảng 1,3 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tương đương tỷ trọng 0,34% trong rổ FTSE Emerging Market All Cap Index. Dựa trên quy mô vốn hóa hiện tại, khoảng 22 cổ phiếu Việt Nam có thể được thêm vào danh mục chỉ số này.

Trên cơ sở đó, J.P. Morgan nâng mục tiêu VN-Index trong 12 tháng tới lên mức 2.000 điểm cho kịch bản cơ sở và 2.200 điểm cho kịch bản lạc quan, tương đương mức tăng 20 – 30% so với mặt bằng hiện tại. Nền tảng vĩ mô vững chắc và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp là hai yếu tố then chốt hỗ trợ cho xu hướng tích cực của thị trường.

Theo J.P. Morgan, GDP quý 3/2025 của Việt Nam đã tăng 8,2% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết được dự báo tăng bình quân 20% mỗi năm giai đoạn 2026 – 2027. Bên cạnh đó, nếu quá trình nâng hạng theo tiêu chuẩn MSCI diễn ra thuận lợi, thị trường có thể được hưởng thêm khoảng 10% mức tăng từ việc định giá lại hệ số P/E.

J.P. Morgan cho rằng mức định giá hiện tại của VN-Index vẫn ở vùng hợp lý. Chỉ số được dự báo giao dịch với P/E dự phóng 15 – 16,5 lần trong 12 tháng tới, cao hơn trung bình ASEAN nhưng vẫn thấp hơn hai giai đoạn đỉnh lịch sử năm 2018 và 2021. Điều này phản ánh kỳ vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế và năng lực sinh lời ngày càng cải thiện của doanh nghiệp Việt Nam.

VinaCapital: Định giá của VN-Index sau nâng hạng có thể tăng thêm từ 15-20%

Thận trong hơn đôi chút, VinaCapital kỳ vọng mức định giá của VN-Index có thể tăng thêm từ 15-20% trong vòng 12-18 tháng tới. Điều này phản ánh triển vọng kinh tế tích cực của Việt Nam, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến khoảng 15% trong 1-2 năm tới, cùng với khả năng định giá lại của chỉ số VN-Index sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi.

VinaCapital tin rằng việc nâng hạng lần này sẽ là một bước ngoặt, mở ra cơ hội để thị trường thu hút dòng vốn ngoại từ các quỹ đầu tư tập trung vào nhóm thị trường mới nổi. “Thành tựu này không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là một bước khởi đầu mới, đặt ra những yêu cầu và thách thức cấp thiết cho sự phát triển tiếp theo, với mục tiêu chiến lược là mở rộng quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam đạt mức 120% GDP vào năm 2030, so với mức hiện tại là 75% GDP” , nhóm phân tích VinaCapital nhận định.

Sau khi được nâng hạng, Việt Nam sẽ được đưa vào chỉ số FTSE EM All Cap (với quy mô theo dõi khoảng 100 tỷ USD). Ước tính Việt Nam có thể chiếm khoảng 0,3% trong chỉ số này (tương đương khoảng 300 triệu USD dòng vốn thụ động cho chỉ số FTSE EM All Cap) với khoảng 30 cổ phiếu được đưa vào chỉ số.

Tổng thể, khi tính cả các quỹ chỉ số thị trường mới nổi khác, Việt Nam dự kiến sẽ nhận được khoảng 5-6 tỷ USD dòng vốn nước ngoài, bao gồm 1 tỷ USD dòng vốn thụ động và 4-5 tỷ USD vốn chủ động.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn đang giao dịch với mức định giá khá hợp lý, khoảng 13 lần P/E dự phóng. Về dài hạn, nhóm phân tích VinaCapital tin rằng tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính cho hiệu suất của thị trường chứng khoán.