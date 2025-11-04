Thêm loạt cây cầu sắp đầu tư

Mới đây, TP.HCM và Đồng Nai đã thống nhất đẩy nhanh việc triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó ưu tiên cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Đồng Nai 2…

cầu Cát Lái là tuyến kết nối chiến lược từ đường Nguyễn Thị Định (TP Thủ Đức cũ) đi qua xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến hướng cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo kế hoạch, cầu Cát Lái được thiết kế dạng cầu dây văng, quy mô 8 làn xe, tổng chiều dài 11,4km (gồm cầu và đường dẫn) với tổng vốn khoảng 19.448 tỉ đồng. Điểm đầu cầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TPHCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m; điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai).

Cầu Phú Mỹ 2 có quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 21.484 tỉ đồng. Dự án dài khoảng 16,7km, bắt đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) đi theo hướng đông, kết nối vào đường Hoàng Quốc Việt đến đường Đào Trí, vượt sông Đồng Nai và kết nối với đường Liên Cảng rồi nối vào đường 25C (tỉnh Đồng Nai).

Loạt cây cầu, metro, cao tốc rút ngắn "lối đi" từ TP.HCM đến Đồng Nai

Cầu Đồng Nai 2 (còn gọi cầu Long Hưng) có tổng vốn gần 11.000 tỉ đồng, được thiết kế bắc qua sông Đồng Nai về hướng hạ nguồn, thuộc khu vực phường Long Hưng (Đồng Nai). Điểm đầu cầu giao với đường Vành đai 3 TP.HCM tại nút giao Gò Công (TP.HCM), điểm cuối giao quốc lộ 51 tỉnh Đồng Nai. Khi hoàn thành, cầu Đồng Nai 2 sẽ cùng các tuyến Vành đai 2, Vành đai 3, nhánh nối Xa lộ Hà Nội, đường Hương lộ 2 và quốc lộ 51 hình thành trục giao thông mới.

Bên cạnh đó, nhiều dự án cầu đang được quy hoạch và chuẩn bị đầu tư để tăng liên kết giữa TP.HCM mới (sau khi sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) với Đồng Nai. Trong đó có cầu Hiếu Liêm 2 trên quốc lộ 56B (Bắc Tân Uyên - Vĩnh Cửu), cầu Tân An (ĐT.746 Lạc An - ĐT.768 Tân An), cầu Thạnh Hội 2 (Tân Uyên - Vĩnh Cửu) và cầu Tân Hiền nối Bắc Tân Uyên - Vĩnh Cửu, hình thành trục hạ tầng đồng bộ cho vùng đô thị - công nghiệp phía đông.

Hai địa phương đánh giá khi các dự án cầu mới hoàn thành, người dân sẽ rút ngắn đáng kể thời gian đi lại, đồng thời mở trục kết nối quan trọng đến sân bay Long Thành, Khu công nghiệp Nhơn Trạch và các đô thị phía đông.

Hiện TP.HCM và Đồng Nai đã được kết nối bởi nhiều cây cầu hiện hữu như cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1, cầu Thủ Biên, cầu Hóa An, cầu Bạch Đằng 2 nối với khu vực giáp ranh Bình Dương cũ, cầu Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đặc biệt, cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 khánh thành ngày 19/8 và cầu Phước Khánh thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp hoàn thành hứa hẹn mở rộng thêm không gian phát triển liên vùng.

Đường sắt, metro kết nối tới siêu cảng, sân bay

Sau giai đoạn thử sức với đường bộ, TP.HCM và Đồng Nai sẽ được thử sức với những dự án liên vùng có quy mô lớn và phức tạp hơn bao gồm: đường sắt, metro.

Theo quy hoạch, TP.HCM - Đồng Nai có 5 tuyến đường sắt và đường sắt đô thị gồm: metro Bến Thành - Suối Tiên nối dài đến Đồng Nai; đường sắt đô thị số 3 Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nối đến sân bay Long Thành; đường sắt quốc gia Biên Hòa - Vũng Tàu; đường sắt quốc gia Bàu Bàng - Cái Mép; tuyến đường sắt quốc gia Thủ Thiêm - Long Thành.

Trong đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cùng metro số 2 TP.HCM là mắt xích đặc biệt quan trọng kết nối trực tiếp sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành; giúp rút ngắn đáng kể thời gian đi lại, tạo hành lang di chuyển thuận tiện cho chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế từ sân bay Long Thành đến Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Hiện TP.HCM và Đồng Nai đã khẩn trương nghiên cứu, thống nhất trước một số nội dung liên quan đến các tuyến đường sắt. Hiện Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đề xuất triển khai kết nối hai sân bay thông qua tuyến metro số 2 (đoạn Tham Lương - Bến Thành, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành. TP đã có chủ trương cho Thaco nghiên cứu chi tiết, sớm báo cáo kết quả để triển khai.

Các tuyến đường sắt, metro được đầu tư giúp khoảng cách giữa TP.HCM và Đồng Nai được rút ngắn cả về không gian và cơ hội phát triển. (Ảnh minh hoạ do AI tạo)

Song song đó, tỉnh Đồng Nai cũng đang xúc tiến triển khai đầu tư nối dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từ TP.HCM qua địa bàn tỉnh đến sân bay Long Thành. Liên danh Donacoop - VinaCapital đã được tỉnh Đồng Nai chấp thuận nghiên cứu dự án theo hình thức PPP với tổng chiều dài khoảng 38,5km, chia làm ba đoạn, tổng mức đầu tư sơ bộ 65.000 tỉ đồng, hoàn toàn bằng vốn tư nhân.

Ở một hướng kết nối khác, TP.HCM còn định hướng nối dài tuyến metro số 3 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đến sân bay Long Thành. Đây là một trong 10 tuyến đường sắt đô thị tại TP.HCM được Sở Xây dựng đề xuất ưu tiên đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Tuyến metro này kết hợp với đường sắt từ trung tâm TP.HCM - Cần Giờ cùng đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ tạo thành một hành lang mới kết nối với tỉnh Đồng Nai.

Giai đoạn 2026-2030, khi các công trình đồng loạt hoàn thiện, khoảng cách giữa TP.HCM và Đồng Nai sẽ được rút ngắn cả về không gian và cơ hội phát triển. Từ đó, tác động đến bộ mặt kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản.

Gần đây, một số dự án bất động sản trên địa bàn Đồng Nai ghi nhận lượng quan tâm tích cực, bao gồm cả nhà đầu tư phía Bắc nhờ tâm lý đón sóng hạ tầng. Đơn cử, dự án FIATO Airport City của Thang Long Real Group được xem là tâm điểm đón đầu cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tọa lạc trên mặt tiền đường Tôn Đức Thắng (25B), dự án sở hữu lợi thế khi nằm giữa hai nhà ga metro Thủ Thiêm – Long Thành, cư dân chỉ mất 5 phút đến sân bay Long Thành.

Đặc biệt, Block Galaxy của dự án dự kiến bàn giao vào quý 4/2026 - thời điểm sân bay Long Thành đã vận hành ổn định, hạ tầng khu vực hoàn thiện và dòng khách quốc tế tăng mạnh. Điều này sẽ tạo nhịp sống sôi động, thương mại sầm uất cho dự án/khu vực. Nhờ đó, các căn TMDV khối đế tại dự án đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư, vừa khai thác được dòng tiền, vừa sinh lời vốn bền vững nhờ lộ trình hạ tầng khu vực.

Ngoài ra, một số như dự án như Spring Ville, Gem Sky World, Izumi City, Fresi Riverside, Century City, STC Long Thành, D2D Lộc An, ID Junction… cũng dón dòng tiền đầu tư tích cực trước thông tin sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành.

Hạ tầng tác động đến bộ mặt kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản. Ảnh minh hoạ

Theo KTS Ngô Anh Vũ - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, sau sáp nhập, việc đầu tư hạ tầng và kết nối TP.HCM - Đồng Nai trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nhìn tổng thể, TP.HCM và Đồng Nai là đầu mối liên kết vùng, là mạch máu kết nối toàn bộ hệ thống hạ tầng của cả nước.

Ông Vũ cho rằng, cần đặc biệt chú trọng đầu tư sớm các dự án đường sắt và metro nối đến đến sân bay Long Thành, các cụm cảng biển lớn. Việc TP.HCM và Đồng Nai cùng "xắn tay'"phát triển và kết nối hạ tầng cần được xem là mô hình và nhân rộng ra cả nước để tạo sức bật cho quá trình tăng tốc kinh tế những năm tới.