Loạt chủ xe có biển số sau vi phạm ở Ninh Bình nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14-11-2025 - 09:16 AM | Sống

Phòng CSGT Công an Ninh Bình đã xác định thêm nhiều trường hợp vi phạm qua hệ thống giám sát trong thời gian gần đây.

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình, từ ngày  04/11/2025 đến ngày 11/11/2025 đã phát hiện 20 trường hợp phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Trong đó, có tới 15 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Danh sách cụ thể như sau:

Loạt chủ xe có biển số sau vi phạm ở Ninh Bình nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo, chấp hành các quy định khi tham gia giao thông vì an toàn của chính mình và cả cộng đồng. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân đến địa điểm xử lý vi phạm của Phòng CSGT dưới đây để giải quyết:

- Phòng Cảnh sát giao thông: Km142, Quốc lộ 21, Phường Mỹ Lộc, Tỉnh Ninh Bình

- Tổ địa bàn phường Hoa Lư: Số 1, Đường Đinh Điền, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

- Tổ địa bàn phường Phủ Lý: Cầu Bằng Khê, Tổ 4, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình.

Loạt chủ xe có biển số sau vi phạm ở Ninh Bình nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025; người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng). Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Cũng theo Nghị định, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: 

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Nguyên An

Đời sống pháp luật

