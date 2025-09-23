Loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do siêu bão Ragasa

Theo diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa (bão số 9), Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Vietnam Airlines thông báo lần thứ nhất việc điều chỉnh kế hoạch bay do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9)

Theo đó, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng ảnh hưởng của cơn bão. Đồng thời, hãng sẽ hủy các chuyến bay giữa TP HCM và Hồng Kông (Trung Quốc) trong ngày 23-9.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 23-9 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi cơn bão Ragasa.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 12 giờ ngày 23-9, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 750 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 16-17 (184-221 km/ giờ), giật trên cấp 17. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Theo Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam, siêu bão Ragasa được dự báo nằm trong nhóm những cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông, với sức gió lên đến 270 km/giờ, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt là công tác điều hành bay.