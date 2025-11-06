Loạt cổ phiếu dầu khí “bứt tốc” mạnh mẽ, điều gì đang diễn ra?

Giữa lúc thị trường chứng khoán chứng kiến nhịp rung lắc quanh vùng 1.650 điểm, sự chú ý của dòng tiền đổ dồn vào nhóm cổ phiếu dầu khí.

Chốt phiên 5/11, hàng loạt cổ phiếu dầu khí "tăng bốc", điển hình như PVS và PVD cùng tăng 5,9% giá trị. Thanh khoản cũng bùng nổ, với PVD khớp hơn 32 triệu cổ phiếu và PVS đạt gần 17 triệu đơn vị, cao vượt trội so với trung bình nhiều phiên trước.﻿

Bên cạnh đó, ﻿ OIL, GAS, PVB, BSR,... đồng thuận bật tăng từ 3% đến gần 5%. Đặc biệt, cổ phiếu PTX còn tăng sát mức giá trần, thị giá PTX tăng 9,62% lên 28.500 đồng/cp, tuy nhiên chỉ có 100 cổ phiếu được khớp lệnh.

Nhìn rộng hơn, nhóm dầu khí đang chứng kiến đà tăng giá từ nửa sau tháng 10/2025. Chỉ sau 2 tuần, nhiều cái tên như PVD và PVS bật tăng từ 20%-28% giá trị, PLX hay OIL theo sau cũng tăng khoảng 8%-10%.

Nhóm dầu khí đua nhau tăng tốc chốt phiên 5/11

Đà bứt phá của nhóm cổ phiếu này đến sau thông tin Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.6/2025/NQ-CP ngày 28/10/2025 quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong giao quyền phê duyệt một số nội dung trong hoạt động dầu khí.

Nghị quyết giao Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương theo quy định của Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định số 45/2023/NĐ-CP, bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh đối với một số nội dung như phê duyệt kế hoạch đại cương phát triển mỏ dầu khí, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển mỏ dầu khí khi tổng mức đầu tư giảm hoặc tăng dưới 10%,...

Việc trao thêm quyền cho PVN trong phê duyệt các hoạt động dầu khí được xem là bước đi quan trọng, giúp tăng tính chủ động, giảm bớt thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khai thác dầu khí.﻿

﻿Triển vọng tăng trưởng sẽ có sự phân hóa trong năm 2026

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Chứng khoán BSC nhận định các doanh nghiệp dầu khí sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng trong quý cuối năm 2025.

Tuy nhiên, BSC nhận thấy tăng trưởng của nhóm dầu khí đang chủ yếu đến từ hoàn nhập chi phí, bán tài sản ngoài, lãi tỷ giá trong khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chưa tăng trưởng mạnh như kỳ vọng.

Sang năm 2026, BSC cho rằng triển vọng giữa các doanh nghiệp sẽ có sự phân hóa. Những doanh nghiệp có backlog tốt, ký kết giá thuê tốt (PVS, PVD) vẫn duy trì được tăng trưởng, trong khi GAS sẽ gặp mức nền lợi nhuận cao của năm 2025 do hoàn nhập chi phí trong khi nguồn khí LNG chưa đủ bù đắp xu hướng giảm của khí tự nhiên. Đối với BSR năm 2026 có thể đối mặt với thách thức từ giá dầu thô giảm và biên crack thu hẹp, nhưng được hỗ trợ bởi sản lượng tiêu thụ tiếp tục phục hồi.

Tuy nhiên, xét trong trung hạn, nhóm phân tích BSC đánh giá các cổ phiếu dầu khí phù hợp về đầu tư khi đa phần các cổ phiếu đều về vùng định giá rẻ và chiết khấu sâu so với quá khứ. Điển hình, PVS có mức vốn hóa thấp hơn tiền mặt ròng (đã trừ nợ), PVD đang giao dịch ở mức PE chiết khấu 43% so với trung vị 5 năm.