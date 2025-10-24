Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt cổ phiếu ngân hàng có thể bị các cá mập tổng quy mô 24.000 tỷ bán mạnh ngay trong tháng 10

24-10-2025 - 10:50 AM | Thị trường chứng khoán

Các nhóm quỹ ETF sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong khoảng thời gian từ ngày 27/10, với ngày 31/10 là ngày cơ cấu cuối cùng.

Loạt cổ phiếu ngân hàng có thể bị các cá mập tổng quy mô 24.000 tỷ bán mạnh ngay trong tháng 10- Ảnh 1.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của các chỉ số VNDiamond trong kỳ xem xét bán niên, cũng như tỷ trọng mới của rổ chỉ số VN30 và VNFin Lead với ngày hiệu lực chính thức là 03/11/2025.

Các nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong khoảng thời gian từ ngày 27/10, với ngày 31/10 là ngày cơ cấu cuối cùng. Tại báo cáo mới nhất, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đã có dự báo về giao dịch của các quỹ trong kỳ review này.

Với rổ VNDiamond, cổ phiếu ngân hàng VIB đã chính thức rời khỏi rổ do tiếp tục không còn đáp ứng tiêu chí duy trì tỷ lệ lấp đầy FOL/ Trên thực tế, theo dữ liệu chốt ngày 30/09/2025, tỷ lệ này của VIB đã giảm xuống chỉ còn 25% (từ mốc 63% trong kỳ đánh giá trước đó), qua đó không còn đủ điều kiện để tiếp tục nằm trong rổ chỉ số.

Hiện có 6 quỹ đang tham chiếu rổ chỉ số VNDiamond gồm FUEVFVND, FUEMAVND, FUEBFVND, FUEKIVND, FUEABVND và VFCVN DIAMOND, tổng quy mô đạt khoảng 14.000 tỷ đồng. Mirae Asset ước tính quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND) là quỹ chiếm hơn 95% tổng giá trị tài sản của các quỹ mô phỏng chỉ số VNDiamond sẽ bán ra khoảng 2,5 triệu cổ phiếu VIB trong kỳ cơ cấu lần này để loại khỏi danh mục.

Loạt cổ phiếu ngân hàng có thể bị các cá mập tổng quy mô 24.000 tỷ bán mạnh ngay trong tháng 10- Ảnh 2.

Mặt khác, Mirae Asset cho rằng kể từ kỳ cơ cấu gần nhất vào tháng 7/2025, thị trường ghi nhận biến động mạnh với xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính và "họ Vin" tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của thị trường. Điều này đã khiến tỷ trọng của các mã này vượt giới hạn cho phép, trong khi phần lớn các cổ phiếu còn lại ghi nhận diễn biến kém khả quan hơn trong rổ VNDiamond và VN30.

Vì vậy, nhằm đảm bảo tính cân bằng của danh mục, nhóm cổ phiếu ngân hàng và "họ Vin" sẽ chịu áp lực giảm tỷ trọng đáng kể trong kỳ cơ cấu lần này. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm: DCVFM VN30 ETF (E1VFVN30), SSIAM VN30 ETF (FUESSV30), FUEMAV30 ETF và KIM Growth VN30 ETF (FUEKIV30) với tổng quy mô tài sản khoảng 9.300 tỷ đồng.

Loạt cổ phiếu ngân hàng có thể bị các cá mập tổng quy mô 24.000 tỷ bán mạnh ngay trong tháng 10- Ảnh 3.

Với rổ VNFin Lead, thị trường đang có 1 chứng chỉ quỹ ETF là quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (FUESSVFL) tham chiếu chỉ số VN-Finlead với quy mô trên 530 tỷ đồng.

Tổng hợp giao dịch của các quỹ ETF, CTCK ước tính các quỹ ETF sẽ thực hiện bán ròng với một số mã như MBB (5,9 triệu cổ phiếu), TPB (5,1 triệu cổ phiếu) và TCB (5 triệu cổ phiếu).

Chiều ngược lại, dòng vốn dự kiến sẽ dịch chuyển sang FPT và ACB với ước tính mua ròng lần lượt khoảng 10,4 triệu và 4,4 triệu đơn vị.

Loạt cổ phiếu ngân hàng có thể bị các cá mập tổng quy mô 24.000 tỷ bán mạnh ngay trong tháng 10- Ảnh 4.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh thu môi giới toàn ngành chứng khoán lập kỷ lục mới, nhiều CTCK ngược dòng thụt lùi sau 4 năm

Doanh thu môi giới toàn ngành chứng khoán lập kỷ lục mới, nhiều CTCK ngược dòng thụt lùi sau 4 năm Nổi bật

Ông Phạm Lưu Hưng: Muốn tăng trưởng GDP từ 10%, thị trường vốn phải "thức giấc"

Ông Phạm Lưu Hưng: Muốn tăng trưởng GDP từ 10%, thị trường vốn phải "thức giấc" Nổi bật

Novaland tiếp tục chậm thanh toán gần 113 tỷ đồng gốc trái phiếu

Novaland tiếp tục chậm thanh toán gần 113 tỷ đồng gốc trái phiếu

10:42 , 24/10/2025
Sá xị Chương Dương đứng trước nguy cơ phá sản

Sá xị Chương Dương đứng trước nguy cơ phá sản

10:38 , 24/10/2025
Chứng khoán chỉ giảm trong ngắn hạn

Chứng khoán chỉ giảm trong ngắn hạn

09:52 , 24/10/2025
Khơi dòng vốn từ chứng khoán

Khơi dòng vốn từ chứng khoán

09:51 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên