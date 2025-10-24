Loạt cổ phiếu ngân hàng có thể bị các cá mập tổng quy mô 24.000 tỷ bán mạnh ngay trong tháng 10

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của các chỉ số VNDiamond trong kỳ xem xét bán niên, cũng như tỷ trọng mới của rổ chỉ số VN30 và VNFin Lead với ngày hiệu lực chính thức là 03/11/2025.

Các nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong khoảng thời gian từ ngày 27/10, với ngày 31/10 là ngày cơ cấu cuối cùng. Tại báo cáo mới nhất, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đã có dự báo về giao dịch của các quỹ trong kỳ review này.

Với rổ VNDiamond, cổ phiếu ngân hàng VIB đã chính thức rời khỏi rổ do tiếp tục không còn đáp ứng tiêu chí duy trì tỷ lệ lấp đầy FOL/ Trên thực tế, theo dữ liệu chốt ngày 30/09/2025, tỷ lệ này của VIB đã giảm xuống chỉ còn 25% (từ mốc 63% trong kỳ đánh giá trước đó), qua đó không còn đủ điều kiện để tiếp tục nằm trong rổ chỉ số.

Hiện có 6 quỹ đang tham chiếu rổ chỉ số VNDiamond gồm FUEVFVND, FUEMAVND, FUEBFVND, FUEKIVND, FUEABVND và VFCVN DIAMOND, tổng quy mô đạt khoảng 14.000 tỷ đồng. Mirae Asset ước tính quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND) là quỹ chiếm hơn 95% tổng giá trị tài sản của các quỹ mô phỏng chỉ số VNDiamond sẽ bán ra khoảng 2,5 triệu cổ phiếu VIB trong kỳ cơ cấu lần này để loại khỏi danh mục.

Mặt khác, Mirae Asset cho rằng kể từ kỳ cơ cấu gần nhất vào tháng 7/2025, thị trường ghi nhận biến động mạnh với xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính và "họ Vin" tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của thị trường. Điều này đã khiến tỷ trọng của các mã này vượt giới hạn cho phép, trong khi phần lớn các cổ phiếu còn lại ghi nhận diễn biến kém khả quan hơn trong rổ VNDiamond và VN30.

Vì vậy, nhằm đảm bảo tính cân bằng của danh mục, nhóm cổ phiếu ngân hàng và "họ Vin" sẽ chịu áp lực giảm tỷ trọng đáng kể trong kỳ cơ cấu lần này. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm: DCVFM VN30 ETF (E1VFVN30), SSIAM VN30 ETF (FUESSV30), FUEMAV30 ETF và KIM Growth VN30 ETF (FUEKIV30) với tổng quy mô tài sản khoảng 9.300 tỷ đồng.

Với rổ VNFin Lead, thị trường đang có 1 chứng chỉ quỹ ETF là quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (FUESSVFL) tham chiếu chỉ số VN-Finlead với quy mô trên 530 tỷ đồng.

Tổng hợp giao dịch của các quỹ ETF, CTCK ước tính các quỹ ETF sẽ thực hiện bán ròng với một số mã như MBB (5,9 triệu cổ phiếu), TPB (5,1 triệu cổ phiếu) và TCB (5 triệu cổ phiếu).

Chiều ngược lại, dòng vốn dự kiến sẽ dịch chuyển sang FPT và ACB với ước tính mua ròng lần lượt khoảng 10,4 triệu và 4,4 triệu đơn vị.



