Loạt cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán gây áp lực lên danh mục, Pyn Elite Fund chi tiền "gom mạnh" FPT

Theo báo cáo mới công bố, trong tháng 10, quỹ ngoại Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất đầu tư âm 4,85% trong khi VN-Index giảm 1,3%. Đây đã là tháng thứ 2 liên tiếp quỹ đạt hiệu suất âm, sau 4 tháng dương liền trước đó.

Theo Pyn Elite Fund, mức giảm này chủ yếu do sự điều chỉnh ở nhóm ngân hàng và chứng khoán. Trong tháng 10, VN-Index đạt mức đỉnh lịch sử mới 1.766 điểm vào ngày 16/10, sau khi GDP quý 3 tăng 8,23% và FTSE công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi (có hiệu lực từ tháng 9/2026). Tuy nhiên, chỉ số nhanh chóng điều chỉnh mạnh do áp lực chốt lời, khép tháng với mức giảm 1,33% so với tháng trước.

Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất tại thị trường với quy mô danh mục quản lý lên đến 940 triệu EUR (khoảng 28.600 tỷ đồng ~ 1,1 tỷ USD) tính đến cuối tháng 10.

Top 10 danh mục của quỹ gồm 4 mã ngân hàng (STB, MBB, VIB, OCB), 1 công ty chứng khoán (VIX), 2 doanh nghiệp hàng không (HVN, ACV), 1 doanh nghiệp bán lẻ (MWG), 1 công ty công nghệ (FPT) và 1 công ty bất động sản (HDG).

﻿Đáng chú ý, cổ phiếu FPT bất ngờ trở lại top 6 danh mục của quỹ với tỷ trọng 6%, sau khi "vắng mặt" top 10 tại báo cáo tháng 9.

Trong tháng 10, bộ đôi cổ phiếu “họ” FPT là FRT và FPT lần lượt tăng gần 16% và 12%, qua đó đóng góp lớn vào hiệu suất của quỹ. Ngược chiều, các mã thuộc nhóm tài chính như VIX, VCI hay DSE lại sụt giảm mạnh từ 14% đến 22%, kéo tụt hiệu suất của “cá mập” ngoại này.

Dù nhóm cổ phiếu tài chính gây áp lực lên hiệu suất danh mục, PYN Elite vẫn đánh giá TCX là khoản đầu tư tiềm năng nhờ nền tảng kinh doanh vững và vị thế dẫn đầu ngành. ﻿ TCBS (TCX) là công ty chứng khoán có giá trị vốn hóa và vốn chủ sở hữu lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời là doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trong 6 năm liên tiếp.

TCX đã hoàn tất IPO được mong đợi vào tháng 9/2025 với mức đăng ký mua gấp 2,5 lần, và niêm yết trên HOSE ngày 21/10. Pyn Elite Fund tiết lộ rằng đã đăng ký mua một lượng đáng kể trong đợt chào bán này.

Về một số thông tin vĩ mô, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 10. Xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng 17,5% và 16,8% so với cùng kỳ, trong khi sản xuất công nghiệp tăng tốc lên 10,8%, đánh dấu tháng thứ 2 liên tiếp đạt mức tăng hai chữ số. Chỉ số PMI ngành sản xuất đạt 54,5 điểm, cao nhất kể từ tháng 7/2024.

Trong 10 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký tăng 15,6%, còn vốn FDI giải ngân tăng 8,8% so với cùng kỳ. Doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 7,2%, có phần chậm lại do ảnh hưởng của bão và lũ lụt trên diện rộng. Lạm phát vẫn được kiểm soát, duy trì ở mức 3,25%.

Giải ngân đầu tư công trong 10 tháng tăng 27,8% so với cùng kỳ, trong khi thu ngân sách nhà nước tăng 30,8%, đạt 111% kế hoạch cả năm.

Ngày 26/10, Việt Nam và Mỹ công bố Hiệp định khung thương mại song phương, mở đường cho mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn và khả năng giảm thuế trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV, khai mạc ngày 20/10 và kéo dài trong 50 ngày, sẽ xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026–2030 trị giá 300 tỷ USD, cùng với 49 dự thảo luật và 4 nghị quyết nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong các lĩnh vực trọng điểm như bất động sản và đầu tư công.