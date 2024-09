Loạt cổ phiếu thép Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim,... bất ngờ bùng nổ sau quyết định quan trọng của Trung Quốc

Bất chấp thị trường giằng co, nhóm cổ phiếu thép lại đua nhau tăng bốc đầu từ khi mở cửa. Dòng tiền ồ ạt chảy mạnh đẩy cổ phiếu thép bật tăng mạnh, trong đó “anh cả” HPG bứt phá 1,55%, bộ đôi HSG và NKG cũng lần lượt tăng 2,98% và 2,61%. Các cổ phiếu khác cũng tăng tốc với TIS (+8,96%), TVN (+3,45%), SMC (+47%),....

Bước nhảy vọt của cổ phiếu thép xuất hiện sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) công bố kế hoạch tung ra gói kích thích tiền tệ lớn và quan trọng nhất kể từ khi xảy ra đại dịch Covid để ngăn chặn sự lao dốc không phanh của thị trường nhà ở.

Gói kích thích này bao gồm giảm 50 điểm cơ bản đối với tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR), giảm 20 – 30 điểm đối với lãi suất cho vay trung hạn (MLF) và lãi suất cho vay cơ bản (LPR), cùng với một loạt lãi suất khác. Ngoài ra, PBOC cũng công bố gói hỗ trợ thị trường bất động sản đang chìm trong khủng hoảng, bao gồm giảm chi phí vay lên tới 5.300 tỷ USD cho các khoản thế chấp và nới lỏng các quy định về việc mua ngôi nhà thứ hai.

Đây vẫn được coi là tín hiệu tốt giúp vực dậy niềm tin của người dân, qua đó giúp nền kinh tế thoát khỏi tình trạng giảm phát và sớm lấy lại đà tăng trưởng. Động thái này khiến giá thép thanh tương lai tăng vọt lên trên 3.130 CNY/tấn (phiên 24/9), mức cao nhất trong ba tuần qua.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MBS cũng dự báo tích cực về triển vọng giá thép trong thời gian tới. Nguồn cung dư thừa và nhu cầu thấp là nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng giảm giá thép Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm, song áp lực có thể được giảm bớt kể từ quý 4 nhờ cắt giảm sản lượng tại nước này.

Trong nước, tiềm năng của ngành thép đến từ triển vọng phục hồi của thị trường bất động sản. Tăng trưởng của nguồn cung nhà ở và đầu tư công đã thúc đẩy sự phục hồi của thép xây dựng. Theo CBRE, nguồn cung căn hộ tại HN và HCM sẽ tăng lần lượt 30% svck và 20% svck. Hơn nữa, kế hoạch giải ngân đầu tư công tiếp tục tăng trưởng 12% svck với giá trị khoảng 638 nghìn tỷ đồng khi Chính phủ tập trung đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế.

MBS dự báo giá thép xây dựng và HRC Việt Nam sẽ có mức hồi phục tích cực kể từ Quý 4/2024 khi áp lực từ Trung Quốc được giảm bớt. Do đó, theo ước tính giá thép xây dựng có thể đạt trung bình 571 USD/tấn (+4%) và HRC giảm 7% so với cùng kỳ xuống 556 USD/tấn do áp lực từ thép Trung Quốc trong 6T24.

Tính đến thời điểm hiện tại, xu hướng hồi phục tại thị trường nội địa đã và đang diễn ra khi sản lượng tiêu thụ thép 8 tháng đầu năm tăng 16%, trong đó tiêu thụ thép trong nước tăng 19% và xuất khẩu tăng 8%.

Chứng khoán BVSC kỳ vọng sản lượng tiêu thụ thép trong 2 quý cuối năm sẽ tiếp tục duy trì mức tăng hai chữ số so với cùng kỳ nhờ những chương trình thúc đẩy nền kinh tế của Chính phủ dần có hiệu quả và việc xây dựng lại các công trình sau bão lũ.

Thêm vào đó, KBSV nhận định khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất thép nội địa sẽ được cải thiện so với cùng kỳ nhờ chênh lệch giá bán thép xây dựng trong nước so với thép nhập khẩu đã giảm đáng kể so với 2023 và vẫn đang tiếp diễn xu hướng giảm. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào suy giảm trong 6 tháng đầu năm 2024 sẽ tạo dư địa để các nhà sản xuất điều chỉnh giá bán để đảm bảo sản lượng tiêu thụ.