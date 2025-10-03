Loạt công nghệ từ quốc gia đi đầu về công nghệ chế tạo xuất hiện tại Việt Nam

Trình diễn công nghệ hàng đầu thế giới từ Đức

Đặc biệt, trong khuôn khổ Triển lãm Đổi mới sáng tạo Quốc tế Việt Nam (VIIE) Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và địa phương công nghiệp đã tới thăm khu trưng bày công nghệ nhà máy thông minh (Smart Factory) trong khuôn khổ Diễn đàn.

Khu trưng bày giới thiệu các mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghiệp của các Bộ, ngành và địa phương, thể hiện năng lực và định hướng của Việt Nam trong việc triển khai sản xuất thông minh – yếu tố cốt lõi của Chiến lược công nghiệp 4.0 và 5.0. Các công nghệ tham gia trình diễn tại đây được ứng dụng tại các Trung tâm R&D của các tập đoàn lớn trên thế giới như Apple, Google, Meta, ASML và Rolls-Royce. Đặc biệt dòng máy gia công 5 trục Hermle là dòng máy số 1 thế giới về hiệu năng tổng thể cho phép sản xuất ra các sản phẩm mới thay cho 8 đến 12 công đoạn gia công chế tạo truyền thống.

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao nỗ lực của NIC, AHK và GBA trong việc tạo cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và Đức, góp phần hình thành mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo ngành công nghiệp và thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực then chốt.

Một trong những điểm thu hút nhất của Diễn đàn là khu vực trình diễn công nghệ, với sự tham gia của các thương hiệu hàng đầu như Hermle AG, Walter Tools, Open Mind, Heidenhain, Zoller, Albreght, Lang Technik, Blum Novotest, Blaser, Wenzel, Bosch Rexroth và nhiều doanh nghiệp công nghệ khác.

Trong đó, Hermle AG – biểu tượng của kỹ nghệ Đức trong lĩnh vực gia công chính xác – đã mang tới máy gia công 5 trục C400, được trình diễn trực tiếp ngay tại sự kiện. Dòng máy này đại diện cho triết lý "Hermle – The World's No.1 5-axis machine tool for total productivity", thể hiện sự cân bằng hoàn hảo giữa độ chính xác, động lực, ổn định nhiệt và độ cứng vững – bốn yếu tố cốt lõi của năng suất toàn diện (total productivity).

Khác với các dòng máy chỉ mạnh ở một vài khía cạnh, Hermle đạt hiệu suất cao đồng đều ở tất cả các yếu tố, giúp doanh nghiệp tối ưu toàn bộ quy trình sản xuất, từ tốc độ, độ chính xác đến độ tin cậy dài hạn. Với tuyên ngôn "Setting the world standard in 5-axis productivity", Hermle không chỉ là nhà sản xuất máy công cụ, mà còn là hình mẫu về hiệu quả, sự bền vững và giá trị công nghiệp Đức trong kỷ nguyên sản xuất thông minh.

Cùng với Hermle, Walter Tools và Heidenhain trình diễn các giải pháp đồng bộ từ dụng cụ cắt, phần mềm lập trình, đến hệ thống đo kiểm và quản lý dữ liệu, mô phỏng toàn bộ chuỗi giá trị của một nhà máy thông minh – Smart Factory 4.0. Các công nghệ của Open Mind và Zoller, Albreght, Lang và Blum cũng góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể về mô hình sản xuất tích hợp kỹ thuật số – nơi dữ liệu, thiết bị và con người vận hành như một thể thống nhất.

Các phiên hội thảo chuyên đề: Kết nối chính sách – công nghệ – nhân lực

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều phiên hội thảo chuyên đề được tổ chức với sự tham gia của chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu từ cả Việt Nam và Đức. Các chủ đề tập trung vào: Khuôn mẫu chính xác và gia công tổng hợp – thảo luận giải pháp tối ưu hóa sản xuất công nghiệp hỗ trợ; Hàng không vũ trụ và quốc phòng – an ninh – chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ trong lĩnh vực vật liệu, linh kiện và hệ thống quốc phòng; Điện tử và bán dẫn – bàn về cơ hội phát triển ngành bán dẫn Việt Nam gắn với Quyết định 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhóm công nghệ chiến lược quốc gia.

Các chuyên gia đều thống nhất rằng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực kỹ thuật cao và kết nối doanh nghiệp – chính phủ – viện nghiên cứu chính là ba trụ cột để Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại Diễn đàn, Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhấn mạnh, Việt Nam coi công nghiệp công nghệ cao là động lực then chốt để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

"Việc hợp tác với Đức – quốc gia đi đầu trong công nghệ chế tạo – sẽ mở ra cơ hội lớn trong chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực và xây dựng chuỗi giá trị bền vững", ông Hoài cho hay.

Về phía Đức, đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam), ông Bjorn Koslowski, cho biết, sự kiện hôm nay là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia.

"Các doanh nghiệp Đức sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng năng lực sản xuất hiện đại, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế về hiệu quả và bền vững. Chúng tôi vô cùng trân trọng những nỗ lực của các thành viên trong Mạng lưới bán dẫn Việt Nam (NIC) đã dành nhiều công sức để kết nối các công nghệ hàng đầu của Đức tới cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất và chế tạo Việt Nam", ông Bjorn Koslowski khẳng định.

Kết quả quan trọng từ Diễn đàn là việc đề xuất hình thành mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo trong các Bộ, ngành và địa phương công nghiệp, dựa trên mô hình Smart Factory được trình diễn tại sự kiện. Đặc biệt các công nghệ với hiệu năng vượt trội cho phép những ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam đi sau về trước trong tình hình diễn biến phức tạp của chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay. Công nghiệp hàng không vũ trụ, Công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, công nghiệp điện tử - bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ giá trị cao là các chuỗi cung ứng được đề cập nhiều trong các nội dung trình bày của diễn đàn.

Những trung tâm này sẽ là nơi ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất; đồng thời là nền tảng giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ tiên tiến, qua đó lan tỏa đổi mới sáng tạo đến mọi vùng công nghiệp trong cả nước.