Loạt công ty địa ốc “đội sổ” nợ thuế tại TP.HCM, có đơn vị nợ hơn 2.000 tỷ đồng

Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise dẫn đầu danh sách nợ thuế tại TP.HCM với số tiền 2.066 tỷ đồng.

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện công khai thông tin 4.233 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm tháng 11 năm 2025 với số tiền là 14.369,6 tỷ đồng.

Việc công khai được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó, dẫn đầu danh sách nợ thuế là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise. Công ty địa ốc này đang còn nợ thuế hơn 2.066 tỷ đồng.

Xếp ngay sau là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil với số thuế còn nợ 1.828,6 tỷ đồng.

Vị trí thứ 3 tiếp tục là một công ty địa ốc khác – CTCP Đầu tư Golden Hill với số nợ thuế 1.568 tỷ đồng.

Các vị trí tiếp theo trong Top 10 cũng ghi nhận sự góp mặt dày đặc của các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, như: CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) nợ thuế 850 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM (353 tỷ đồng), Công ty TNHH MTX Sản xuất – Nhập khẩu Du lịch Phát triển Nông nghiệp (270,5 tỷ đồng), CTCP Thương mại – Tư vấn – Đầu tư – Xây dựng Bách khoa Việt (249,2 tỷ đồng), Công ty TNHH The Porest City (190,6 tỷ đồng), Chi nhánh CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (178,4 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (169,9 tỷ đồng).

Ngoài ra, trong danh sách này còn ghi nhận hàng loạt công ty địa ốc khác với số tiền nợ thuế từ vài chục đến hơn trăm tỷ đồng, như: CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (146,3 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (115,7 tỷ đồng), CTCP Sài Gòn One Tower (112,4 tỷ đồng), Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt (105,7 tỷ đồng), CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (86,6 tỷ đồng), CTCP Dịch vụ - Thương Mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (75,8 tỷ đồng), CTCP BCG Land (71,3 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (66,4 tỷ đồng),…

Việc hàng loạt doanh nghiệp địa ốc nằm trong danh sách nợ thuế lớn cho thấy bức tranh tài chính vẫn còn nhiều gam màu trầm của thị trường bất động sản, trong bối cảnh thanh khoản phục hồi chậm, dòng tiền bị siết chặt và áp lực nghĩa vụ tài chính gia tăng.