Loạt công viên Hà Nội 'lột xác' sau chỉnh trang

Những ngày cuối năm, hàng loạt công viên trên địa bàn Hà Nội đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Không gian xanh được chỉnh trang đồng bộ, bổ sung nhiều tiện ích mới, sẵn sàng phục vụ nhu cầu vui chơi và tập luyện của người dân dịp nghỉ lễ.

Dự án cải tạo công viên Cầu Giấy được khởi công từ tháng 2/2025. Sau hơn 6 tháng triển khai, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2025.

Đường đi quanh công viên, vỉa hè và nhiều ghế đá bị hỏng đã được sửa chữa. Nhiều khu vực đất trống cũng được trồng hoa và cây xanh.

Khu vui chơi trẻ em cùng sân tập thể thao ngoài trời đã được thay thế bằng thiết bị mới, tạo không gian sạch sẽ và an toàn hơn.

Sân chơi chung được hoàn thiện, không gian cây xanh được bổ sung và sắp xếp lại, mang đến diện mạo thông thoáng, sáng sủa hơn. Vào sáng sớm và chiều tối, nhiều người dân quanh khu vực đã quay trở lại công viên để đi bộ, tập thể dục và vui chơi cùng gia đình.

Cùng với việc hạ rào, các đơn vị liên quan sẽ triển khai chỉnh trang, duy tu hè phố Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu; cải tạo các lối vào công viên; lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí tại các cổng chính; bổ sung camera giám sát dọc công viên. Toàn bộ hạng mục dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Sau khi hạ rào và từng bước hoàn thiện cải tạo, công viên thu hút càng đông người dân tìm đến vui chơi, tập thể dục, bày tỏ sự phấn khởi trước diện mạo mới của không gian xanh giữa lòng Thủ đô.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền thành phố và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hà Nội đã cải tạo, xây mới 10 công viên và 60 vườn hoa. Những không gian công cộng ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng sống và mở ra kỳ vọng về một Hà Nội - thành phố của những công viên mở, không gian sống xanh, văn minh và thân thiện với người dân.