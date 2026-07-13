Loạt doanh nghiệp địa ốc 'chốt' phát hành trái phiếu nghìn tỷ

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội vừa phát hành thành công hai lô trái phiếu với tổng giá trị 9.300 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 30/6, doanh nghiệp phát hành 43.000 trái phiếu mã IHP12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, huy động 4.300 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2031, với lãi suất phát hành 10,6%/năm.

Nhiều doanh nghiệp vừa hoàn tất các đợt phát hành với tổng giá trị lên tới cả chục nghìn tỷ đồng. Ảnh minh hoạ.

Cũng trong ngày này, Hưng Phát Invest Hà Nội tiếp tục phát hành lô trái phiếu mã IHP32602 trị giá 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn ngày 30/6/2027, lãi suất 10%/năm.

Không chỉ Hưng Phát Invest Hà Nội, nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng liên tiếp huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Ngày 29/6, Công ty TNHH Thăng Long hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 763 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10,39%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/6/2031. Công ty TNHH Thăng Long là doanh nghiệp địa ốc được biết đến đang đầu tư loạt dự án bất động sản tại Lào Cai, Hà Nội, Nghệ An, Tây Ninh...

Trước đó, ngày 25/6, Công ty TNHH Đầu tư Starbay Hà Nội cũng phát hành thành công 27.800 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, huy động 2.780 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 10,5%/năm, đáo hạn ngày 25/6/2029 và có tài sản bảo đảm.

Starbay Hà Nội được thành lập năm 2018, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp chủ yếu đầu tư thứ cấp các dự án nhà ở, mua sỉ sản phẩm để phân phối ra thị trường, đồng thời đang phát triển một dự án nhà ở riêng.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 29/6 đến 3/7 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ dữ liệu HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến ngày 3/7, thị trường ghi nhận 59 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 6 với tổng giá trị 75.919 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động tập trung chủ yếu ở ba nhóm ngành gồm bất động sản, ngân hàng và hàng tiêu dùng.

Theo VIS Rating, hoạt động phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản sẽ tiếp tục sôi động trong năm nay khi nhu cầu vốn ngày càng lớn, trong khi khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng bị thu hẹp.

Bên cạnh nhu cầu triển khai các dự án mới, đơn vị cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm này ước tính năm 2026 sẽ có khoảng 99.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đến kỳ đáo hạn, tạo áp lực lớn về tái cấp vốn.

Trong bối cảnh đó, kênh trái phiếu được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những nguồn huy động vốn quan trọng của các doanh nghiệp địa ốc trong thời gian tới.