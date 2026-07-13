Tp.HCM đề xuất miễn tiền đất, vay vốn siêu rẻ làm nhà cho thuê

Sở Xây dựng TPHCM vừa kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, tham mưu Chính phủ sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm giúp địa phương phát triển nhà ở xã hội và từng bước hình thành quỹ nhà ở cho thuê.

Đáng chú ý, Sở đề xuất đưa các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê vào nhóm dự án cấp bách. Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư, không phải làm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau đó, địa phương sẽ thực hiện các bước về quy hoạch, giao đất, thẩm định hoặc cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Bên cạnh việc rút gọn thủ tục, Sở Xây dựng đề xuất nhiều chính sách ưu đãi tài chính. Cụ thể, chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi kết thúc thời gian cho thuê từ 25-30 năm.

Đối với nhà lưu trú công nhân, Sở kiến nghị cho phép doanh nghiệp bất động sản được thuê đất trong khu công nghiệp để đầu tư xây dựng, đồng thời đề xuất các dự án nhà ở thương mại dành từ 50% quỹ nhà để cho thuê cũng được hưởng chính sách ưu đãi tương tự nhà ở xã hội.

Một trong những đề xuất đáng chú ý là xây dựng gói tín dụng ưu đãi riêng cho nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho thuê. Theo đó, lãi suất cho vay khoảng 3-4%/năm, thời hạn vay 15-20 năm và được ân hạn 3 năm. Đồng thời, Nhà nước hỗ trợ khoảng 70-80% lãi suất vay thương mại trong giai đoạn đầu tư và khai thác dự án, nhất là 10 năm đầu kể từ khi đưa vào vận hành.

Theo Sở Xây dựng, TPHCM hiện có 72.581 phòng, căn nhà cho thuê thuộc nhiều loại hình, trong đó hơn 10.000 căn là nhà ở xã hội cho thuê và 2.096 phòng, căn nhà lưu trú công nhân. Tuy nhiên, thành phố vẫn chưa có đủ cơ sở để xác định chính xác nhu cầu phát triển nhà ở cho thuê trong thời gian tới và đang tiếp tục điều tra, đánh giá để xây dựng chính sách phù hợp.