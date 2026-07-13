Giá từ 50 triệu/m², một dự án của Sunshine hút người mua ở thực nhờ 100% căn sở hữu điều đặc biệt này

100% căn hộ sở hữu thiết kế thông minh đón trọn gió & ánh sáng

Một căn hộ đẹp không chỉ nằm ở diện tích hay vật liệu hoàn thiện, mà còn ở chất lượng ánh sáng và không khí. Đây là hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhịp sinh học và trải nghiệm sống mỗi ngày. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, những căn hộ thiếu mặt thoáng, kém đối lưu thường phải phụ thuộc vào điều hòa, dễ bí khí và ẩm mốc – thực trạng vẫn xuất hiện ở không ít dự án cao cấp tại Việt Nam.

Chính vì vậy, Sunshine Group đã đưa khả năng đón nắng, đón gió tự nhiên trở thành một trong những tiêu chí cốt lõi ngay từ khâu quy hoạch mặt bằng. Tại Sunshine Legend City, 100% căn hộ đều được tối ưu mặt thoáng, đón trọn ánh sáng và luồng gió tự nhiên, tạo nên không gian sống luôn thông thoáng, ngập tràn sinh khí.

100% các căn hộ của Sunshine Legend City đều đón ánh sáng và gió tự nhiên

Cụ thể, toàn bộ façade mặt ngoài căn hộ được trang bị hệ kính đa lớp cao cấp, tối ưu khả năng đón ánh sáng tự nhiên đồng thời hạn chế bức xạ nhiệt, giúp không gian luôn sáng thoáng mà vẫn duy trì sự dễ chịu. Thiết kế mặt kính chạm sàn cũng mở rộng tầm nhìn hướng sông Hồng, dòng sông cảnh quan nội khu và quảng trường trung tâm, đưa thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm sống mỗi ngày.

Mặt ngoài căn hộ trang bị kính đa lớp khổ lớn vừa đón trọn ánh sáng tự nhiên vừa cách nhiệt, cách âm tốt

Tại tòa Legend 1, thiết kế hành lang giữa kết hợp mặt thoáng rộng giúp các căn hộ tiếp cận dồi dào nguồn sáng và gió tự nhiên. Trong khi đó, các tòa Legend 3–8 và Legend 9–12B được phát triển theo mặt bằng ba cánh với hành lang ngắn, gia tăng số lượng căn góc và tỷ lệ căn hộ sở hữu từ hai mặt thoáng trở lên. Cấu trúc này tạo điều kiện để gió lưu chuyển xuyên phòng, hạn chế tình trạng tích nhiệt và bí khí thường gặp ở các công trình cao tầng mật độ lớn. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, đây là giải pháp làm mát thụ động hiệu quả, góp phần giảm phụ thuộc vào điều hòa, đồng thời mang lại không gian sống thông thoáng và dễ chịu hơn cho cư dân.

Thiết kế chữ T 3 cánh, giúp không khí đối lưu dễ dàng, cho phép thông xuyên các phòng trong căn hộ

Chỉ từ 50 triệu đồng/m² sau khi áp dụng các chính sách ưu đãi

Trong bối cảnh giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội gần như đã không còn phân khúc dưới 60 triệu đồng/m2, Sunshine Legend City nổi lên như một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho người ở thực với mức giá từ 50 triệu đồng/m² sau khi áp dụng các chính sách ưu đãi.

Không chỉ cạnh tranh về giá, dự án còn được đầu tư đồng bộ về vận hành với 3 tầng hầm kết hợp bãi đỗ xe nổi 7 tầng, giải quyết hoàn toàn bài toán chỗ đỗ xe cho cư dân, trong khi hệ thống thang máy tốc độ cao với mật độ chỉ khoảng 2 căn hộ/thang/tầng giúp tối ưu lưu thông, giảm áp lực di chuyển vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó là các tiện ích đa dạng như 5 tầng thương mại dịch vụ khối đế, tích hợp khu mua sắm, ẩm thực, dịch vụ cao cấp, clubhouse, trường học, nhà cộng đồng…. cùng 31.000 m² diện tích mặt nước và không gian cảnh quan sinh thái được bố trí xuyên suốt toàn khu đô thị, tạo nên môi trường sống trong lành, dễ chịu.

Ba tầng hầm đỗ xe thông minh cùng bãi đỗ xe nổi 7 tầng sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu đỗ xe của cư dân toàn khu.

Dự án có khối đế thương mại nhiều tầng tích hợp các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, giải trí

Sunshine Legend City có 31.000 m² diện tích mặt nước và cảnh quan sinh thái mang đến môi trường sống trong lành

Đặc biệt, khách hàng mua nhà tại dự án trong thời điểm này sẽ được hưởng đồng thời hàng loạt chính sách ưu đãi gồm: NobleX Home+, "An cư thảnh thơi", NobleX Capital. Với NobleX Home+, người mua chỉ cần ký quỹ 25% giá trị căn hộ (sau khi áp dụng các ưu đãi) để hưởng lợi ích tương đương 8%/360 ngày, khấu trừ trực tiếp vào giá trị HĐMB, đồng thời có bảo lãnh ngân hàng. Chương trình "An cư thảnh thơi" hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% đến 6 tháng sau khi nhận nhà, chiết khấu lên tới 10% khi thanh toán sớm cùng hàng loạt quà tặng giá trị trong đó có gói nội thất cao cấp đến 500 triệu đồng (hoặc quy đổi 3 triệu đồng/m²).

Bên cạnh đó, với chính sách NobleX Capital, khách hàng được hưởng lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị bất động sản. Sau 12 tháng, khách hàng có thể lựa chọn nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính hoặc tiếp tục sở hữu bất động sản. Khách hàng cũng có thể đăng ký vay mua nhà trên NobleX Hub (thuộc ứng dụng NobleX App) với quy trình xét duyệt nguyên tắc chỉ còn khoảng 3 phút, tối ưu thời gian tiếp cận các giải pháp tài chính linh hoạt.