Hạ tầng nghìn tỷ mở lối cho những vùng biển mới ở Quảng Ngãi

Đức Lợi – vùng biển thức giấc

Từ đầu hè đến nay, mỗi ngày biển Đức Lợi (xã Long Phụng, Quảng Ngãi) đón hàng nghìn người vào sáng sớm và chiều tối. Chợ cá Đức Lợi, bãi biển Ông Rạng, tượng Quan Âm Tam Diện, miếu hình con thuyền... bỗng thành từ khóa được tìm kiếm nhiều khi hàng loạt video xuất hiện trên mạng xã hội của nhiều vlogger du lịch trong nước, quốc tế.

Đức Lợi nằm ở phía nam Cửa Lở, cửa biển cuối sông Vệ, hội tụ đậm đặc nét đặc trưng duyên hải miền Trung với nghề đánh bắt gần bờ, nghề làm nước mắm, và những công trình tâm linh như miếu hình con thuyền cầu nguyện cho người đi biển không trở về. Khoảng 5 năm trước, nơi này từng được biết đến khi một nhà sư dựng ngôi chùa từ ve chai bên cạnh tượng Quan Âm Tam Diện, nhưng khách chủ yếu là dân địa phương, chỉ đông vào cuối tuần mùa hè.

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 2 đoạn đi qua xã Mỏ Cày

Cú hích thật sự đến khi đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 2, tổng vốn 2.100 tỷ đồng, hoàn thiện đoạn từ xã Tư Nghĩa (Nghĩa Hòa cũ) đến xã Mỏ Cày (Đức Minh) từ đầu năm 2026, rút ngắn đáng kể quãng đường từ trung tâm phía đông Quảng Ngãi. Từ đó, nhiều người có dịp khám phá vẻ đẹp của vùng biển chỉ cách trung tâm vài chục km nhưng lâu nay ít được chú ý vì tâm lý "gần nhà xa ngõ".

"Bất ngờ vì ngỡ đã biết hết những cảnh đẹp bên bờ biển Quảng Ngãi, nhưng đến chợ cá, ghe mực bên Cửa Lở, Đức Lợi từ sáng sớm, tôi vẫn thấy lạ lẫm và bình yên", anh Nguyễn Anh Đôn, một lập trình viên ở Quảng Ngãi, chia sẻ.

Cảng cá Đức Lợi là điểm du lịch mới nổi tại Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Anh Đôn

Người dân Đức Lợi thích nghi nhanh, nhiều hàng quán ẩm thực mọc lên phục vụ bà con và du khách. "Từ ngày giao thông thuận lợi, Đức Lợi trở thành điểm đến hấp dẫn đông đảo khách du lịch, bà con địa phương bán được nhiều hải sản, đồ ăn, nâng cao thu nhập", anh Trịnh Phương Nam, người dân bên bờ biển, nói.

Anh gợi ý buổi sáng nên ghé chợ cá Cửa Lở gần miếu Âm Hồn mua hải sản tươi, buổi chiều và tối xuống bãi tắm Ông Rạng. Những ngày rảnh, Nam đều xuống biển quay video đăng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và kéo thêm khách về vùng biển quê mình.

Thu Xà – thương cảng sầm uất được tiếp nối bởi đại đô thị

Các tuyến đường ven biển miền Trung có một điểm chung: đi qua đâu, đánh thức vùng biển "ngủ quên" đến đó. Không chỉ tạo cơ hội cho người dân bản địa, giao thông phát triển còn mở lối cho những nhà đầu tư lớn.

Một góc Thu Xà – thương cảng sầm uất bậc nhất miền Trung vào thế kỷ XVII - XVIII

Từ Đức Lợi theo đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh về phía bắc, bên kia Cửa Lở là vùng đất nổi tiếng với phố cổ Thu Xà - thương cảng từng sầm uất một thời. Từ đầu năm nay, nơi này trở thành tâm điểm của giới bất động sản với dự án Coastal Quảng Ngãi – A Community by HAUS. Dự án đang được triển khai khẩn trương và đã hoàn thành một phần hạng mục công viên, thu hút nhiều gia đình, trẻ nhỏ, du khách trong và ngoài nước.

Coastal Quảng Ngãi là khu đô thị sinh thái ven sông - ven biển quy mô khoảng 94 ha, tổng vốn hơn 7.100 tỷ đồng, quy hoạch theo hướng bền vững, kết hợp không gian sống, thương mại và hệ sinh thái tự nhiên cho khoảng 4.000 cư dân tương lai, với sự tham gia tư vấn của Sweco - tập đoàn kiến trúc Thụy Điển giàu kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững.

Dự án Coastal Quảng Ngãi nằm bên đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh

"Một cộng đồng bền vững không phải là nơi hoàn hảo về hình thức, mà là nơi con người có thể sống, hòa mình vào thiên nhiên, gắn kết với nhau và cảm nhận những giá trị được gìn giữ cho tương lai. Đó cũng là lý do chúng tôi không chọn cách phát triển dày đặc để tối đa hóa lợi nhuận, mà dành nhiều không gian mở và tiện ích sống xứng tầm cho một vị trí ven biển đặc biệt", ông Michael Sheren - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAUS, chia sẻ.

Từ đây, cư dân Coastal Quảng Ngãi có thể dễ dàng đến Đức Lợi, cầu Cổ Lũy, biển Mỹ Khê, hay ngắm tượng Phật Quan Âm cao nhất Đông Nam Á trên núi Thiên Mã. Phía đông dự án là biển Nghĩa An - nơi hạ tầng đã đánh thức một vùng biển vốn chỉ quen với ngư nghiệp.

Nghĩa An – thay đổi sinh kế nhờ kè biển

Nhắc đến Nghĩa An (thuộc xã An Phú), nhiều người vẫn nhớ nghề giã cào, đóng tàu gỗ nổi tiếng bậc nhất miền Trung, với cư dân đông đúc, nhà cửa san sát, nhiều căn nằm sát mé biển để tiện mưu sinh. Bốn năm trước, đây vẫn chỉ là làng biển loay hoay chuyển đổi sinh kế khi nghề giã cào không còn được khuyến khích, mỗi mùa biển động người dân gánh nhiều thiệt hại.

Bờ kè Nghĩa An thay đổi sinh kế, đời sống người dân

Nhưng khi kè biển thôn Phổ Trường và kè phía nam Cửa Đại hoàn thành năm 2023, kè vừa chắn sóng vừa có con đường thênh thang, mở ra góc nhìn mới ở nơi sông Trà Khúc đổ ra biển, người dân có thể ngắm những mảng rêu xanh phủ trên kè biển và phóng tầm mắt về tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á trên núi Thiên Mã.

Từ công trình ban đầu chỉ nhằm chắn sóng, kè biển kéo theo hàng loạt hàng quán, homestay dọc gần 5 km bờ biển. Tận dụng hải sản tươi sẵn có, người Nghĩa An trổ tài chế biến ẩm thực, kéo giới trẻ và các gia đình từ thành phố xuống hưởng "vitamin SEA" với chi phí hợp lý. Nhiều người trẻ cũng chuyển nghề, về quê làm dịch vụ để đón lượng khách ngày một đông.

Nhờ sự phát triển của hạ tầng và lan tỏa trên hạ tầng số, phía nam tỉnh, từ xã Mỏ Cày đến Sa Huỳnh, nhiều bãi biển đẹp cũng dần được biết đến hơn. Bãi biển Minh Tân, thuộc xã Đức Minh cũ (nay là xã Mỏ Cày), nổi tiếng với món gỏi cá trích; khi đường ven biển đi qua, lượng khách ghé thưởng thức đặc sản biển bãi ngang tăng mạnh.

Biển Dũng ở Sa Huỳnh. Ảnh: Lil’Nox

Bên đầm An Khê, từ khi tuyến đường nối Quốc lộ 1 với khu di tích Sa Huỳnh hoàn thành năm 2022 đi sát đầm, du lịch nơi đây cũng khởi sắc; kè biển ở Sa Huỳnh tạo hiệu ứng tương tự. Biển Dũng - cái tên trước đây chỉ có trong ký ức người địa phương, nay được nhiều người biết đến nhờ sự kết hợp giữa hạ tầng và nội dung trên mạng xã hội.