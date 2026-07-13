Từ 480 triệu đồng sở hữu nhà phố "chuẩn chuyên gia" tại phía Đông TP.HCM

"Nhẹ gánh" dòng tiền với lộ trình thanh toán giãn đến 54 tháng

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn "phục hồi có chọn lọc", khi dòng tiền không còn phân bổ dàn trải mà tập trung vào những tài sản sở hữu nền tảng tăng trưởng dài hạn, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác thực gắn liền các động lực kinh tế thực.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, hạ tầng phát triển, dòng vốn FDI duy trì đà tăng trưởng và quá trình dịch chuyển sản xuất tiếp tục đưa các trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển trở thành những cực tăng trưởng mới của thị trường.

Về diễn biến giá nhà, các chuyên gia nhận định giá bất động sản sẽ khó có khả năng giảm sâu bởi chi phí đất, xây dựng và phát triển dự án vẫn duy trì ở mức cao. Việc TP.HCM áp dụng quy định mới về hệ số điều chỉnh giá đất từ ngày 1/7 được dự báo sẽ tiếp tục làm gia tăng chi phí đầu vào của các dự án trong thời gian tới. Cùng với mặt bằng lãi suất cho vay vẫn ở mức tương đối cao, bài toán của nhà đầu tư lúc này đó chính là tìm kiếm một giải pháp tài chính đủ linh hoạt để tham gia thị trường đúng thời điểm đầu chu kỳ tăng trưởng mà vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng dòng tiền. Chính sách "Tích lũy nhỏ – Tài sản to" của Salacia Villas được thiết kế để giải bài toàn này.

Theo đó, ở đợt đầu tiên, khách hàng chỉ thanh toán 10% giá trị sản phẩm, tương đương khoảng 480 triệu đồng để ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) sở hữu nhà phố 1 trệt 3 lầu. Sau 12 tháng kể từ thời điểm ký HĐMB, khách hàng mới thanh toán tiếp 5%, tương đương khoảng 240 triệu đồng. Kể từ đó đến thời điểm nhận nhà (dự kiến tháng 12/2028), mỗi 6 tháng khách hàng chỉ thanh toán 5%, tương đương khoảng 240 triệu đồng mỗi đợt.

Như vậy khách hàng chỉ thanh toán 35% được chia nhỏ thành nhiều đợt đến khi nhận nhà. Phần còn lại, ngân hàng cho vay tối đa 60% giá trị sản phẩm. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất cố định 8%/ năm, ân hạn gốc trong 24 tháng, đưa tổng thời gian giãn tiến độ thanh toán lên tới 54 tháng.

Sở hữu nhà phố Salacia Villas với vốn ban đầu chỉ từ 480 triệu đồng

Điểm đáng chú ý của chính sách này không chỉ nằm ở việc kéo dài tiến độ thanh toán, mà ở cách cấu trúc tài chính được thiết kế để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Thay vì phải chuẩn bị nguồn tiền lớn ngay từ đầu hoặc chờ nhiều năm để tích lũy đủ vốn, nhà đầu tư có thể tham gia thị trường ở giai đoạn đầu chu kỳ, đón đà tăng trưởng theo nhịp hạ tầng và tốc độ phát triển của khu vực. Các khoản thanh toán được phân bổ theo từng mốc thời gian giúp duy trì sự chủ động dòng tiền, cân đối nguồn vốn cho các danh mục đầu tư khác.

Sở hữu tài sản chiến lược giữa tâm điểm công nghiệp – logistics

Salacia Villas được phát triển bởi VinaLiving – thương hiệu bất động sản thuộc VinaCapital, tọa lạc trên trục Trần Phú, phường Tân Thành, ngay trung tâm mạng lưới công nghiệp – cảng biển – logistics phía Đông TP.HCM. Đây là khu vực đang hưởng lợi đồng thời từ ba động lực tăng trưởng quan trọng, gồm sự mở rộng của hệ sinh thái công nghiệp, quá trình phát triển kinh tế biển và tốc độ đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng liên vùng.

Bao quanh dự án là loạt công trình hạ tầng chiến lược như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã đưa vào khai thác, cao tốc Long Thành – Hồ Tràm đã khởi công, cầu Phước An và Phước Khánh sắp hoàn thành, sân bay Long Thành dự kiến vận hành giai đoạn 1 vào cuối năm nay… Những dự án này không chỉ rút ngắn thời gian kết nối mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển của toàn vùng.

Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút để đến sân bay Long Thành, 30 phút đến cảng Cái Mép – Thị Vải và tiếp cận dễ dàng đến các khu công nghiệp trọng điểm – "đại bản doanh" của nhiều tập đoàn trong và ngoài nước. Đây cũng là khu vực quy tụ hơn 15.000 chuyên gia quốc tế, kỹ sư, quản lý cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp, tạo ra nhu cầu bền vững về nhà ở và dịch vụ dành cho cộng đồng chuyên gia, quản lý và lao động chất lượng cao.

Salacia Villas thiết lập chuẩn sống nghỉ dưỡng tại nhà, đáp ứng tiêu chuẩn của cộng đồng chuyên gia

Salacia Villas được quy hoạch theo định hướng "resort living" – kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà. Không gian xanh, hệ tiện ích đồng bộ, tính riêng tư và khả năng kết nối nhanh đến các trung tâm công nghiệp giúp dự án đáp ứng đồng thời khẩu vị an cư của cộng đồng chuyên gia và nhu cầu tích sản dài hạn tại cực tăng trưởng mới phía Đông TP.HCM.

Bên cạnh chính sách thanh toán giãn, Salacia Villas còn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư với chính sách "đầu tư không áp lực", cam kết dòng tiền trong 5 năm, phù hợp với chiến lược tìm kiếm bất động sản dòng tiền. Cụ thể, trong 2 năm đầu khách hàng được cam kết tiền thuê 5%/ năm, tương đương dòng tiền nhận về lên đến 30 triệu/tháng; 3 năm tiếp theo, khách hàng được hưởng 60% doanh thu từ hoạt động khai thác cho thuê.