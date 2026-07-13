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Tuyến cao tốc gần 26.000 tỷ đồng do liên danh Vingroup đầu tư đạt bước tiến mới

| | Bất động sản

Tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng vốn đầu tư hơn 25.800 tỷ đồng, vừa ghi nhận thêm bước tiến mới khi 4 khu tái định cư thuộc Dự án Thành phần 5 đã hoàn thành xây dựng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, đến nay, dự án Thành phần 5 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (đoạn qua địa bàn thành phố), đã hoàn thành xây dựng 4 khu tái định cư.

Cụ thể, 4 khu tái định cư đã hoàn thành thi công gồm: Tiến Hưng (phường Bình Phước); Đồng Tâm và Tân Phước (xã Đồng Tâm); Tân Hưng (xã Tân Lợi).

Được biết, dự án Thành phần 5 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án Thành phần 1 và dự án Thành phần 3 thuộc dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 1.000 ha, ảnh hưởng đến hơn 2.100 hộ gia đình và tổ chức. Để phục vụ công tác bố trí tái định cư, dự án triển khai xây dựng 6 khu tái định cư dành cho các trường hợp đủ điều kiện, với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Bản đồ tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 124 km (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 23 km, đoạn qua thành phố Đồng Nai dài khoảng 101 km). Tổng mức đầu tư của dự án hơn 25.800 tỷ đồng.

Trong đó, dự án thành phần 1 (xây dựng đường cao tốc) do liên danh Vingroup - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Techtra là nhà đầu tư thực hiện, với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Tuyến đường có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, với bề rộng nền đường hơn 32 m, vận tốc thiết kế 120 km/h. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, dự án được triển khai với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường 24,75 m.

Thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2027. Khi hoàn thành, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Đồng Nai và Lâm Đồng mà còn đối với toàn vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tuyến đường được xác định là trục kết nối chiến lược, góp phần bảo đảm quốc phòng – an ninh, đồng thời tăng cường liên kết giữa các địa phương.


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