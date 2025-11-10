Loạt hạ tầng đẩy mạnh đầu tư tại siêu đô thị TP.HCM

Hàng nghìn tỷ đồng mở rộng quốc lộ, đầu tư metro

Tại buổi họp báo mới đây, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, Quốc lộ 13 (đoạn 6km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình) sẽ được mở rộng từ 6 lên 10 làn xe, tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng, khởi công quý IV/2026 và hoàn thành 2028. Tuyến này kết nối trực tiếp với khu Hàng Xanh và trung tâm TP.HCM, đồng thời liên thông Phạm Văn Đồng – Vành đai 2, tạo trục giao thông quan trọng giữa TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Song song, tuyến Metro số 2 mở rộng đi trên cao từ TP.Thủ Dầu Một qua TP.Thuận An (Bình Dương cũ) đến TP.HCM có tổng vốn đầu tư 53.000 tỷ đồng, chiều dài gần 22km, công suất 30.000–40.000 người/giờ. Khi hoàn thành, tuyến metro này sẽ giảm tải cho Quốc lộ 13 – Phạm Văn Đồng, góp phần xóa điểm nghẽn giao thông cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.

Khu vực Đông Bắc TP.HCM liên tục đón tin vui hạ tầng.

Cùng thời điểm, TP.HCM còn đề xuất mở rộng hai tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh (10.000 tỷ đồng), cùng dự án nâng cấp cầu Vĩnh Bình (300 tỷ đồng) nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ với Quốc lộ 13. Nhờ đó, tuyến di chuyển từ Thuận An – Lái Thiêu đến Hàng Xanh chỉ còn 15 phút, rút ngắn đáng kể thời gian vào trung tâm TP.

Với việc TP.HCM mở rộng Quốc lộ 13 kết hợp đầu tư tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, cầu Vĩnh Bình sẽ góp phần "thông lối" từ khu vực P.Thuận An, P.Lái Thiêu đến ngã tư Hàng Xanh. Khoảng cách di chuyển từ khu Đông Bắc TPP.HCM đến ngã tư Hàng Xanh chỉ trong 15 phút, nhanh hơn cả khi đi từ nhiều khu vực khác của TP.HCM.

Như vậy, khi hạ tầng phát triển đồng bộ, ranh giới hành chính bị xóa mờ, thị trường bất động sản TP.HCM (mới) sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng giãn dân, phân bổ lại dân cư và dòng vốn đầu tư.

Giá bất động sản "chuyển động" theo hạ tầng

Thực tế cho thấy, nơi nào hạ tầng phát triển – nơi đó bất động sản tăng giá. Trong 10 năm qua, các tuyến Phạm Văn Đồng, cầu Sài Gòn, hầm Thủ Thiêm hay Metro số 1 đều tạo nên "cơn sốt" giá nhà đất tăng 50–150%.

Tại Quốc lộ 13, giá đất từ mức 45–55 triệu/m² (giai đoạn 2018) nay đã đạt 100–180 triệu/m², trong khi các tuyến lân cận cũng chạm 60–80 triệu/m², gần gấp đôi chỉ sau 4 năm. Báo cáo Batdongsan.com.vn cho biết, 41% mức tăng giá bất động sản đến từ yếu tố phát triển hạ tầng, vượt xa các yếu tố quy hoạch hay tâm lý đầu tư.

Hạ tầng giao thông là yếu tố quan trọng đầu tiên tác động đến mặt bằng giá bất động sản. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Sau sáp nhập, độ quan tâm bất động sản tại TP.HCM mới tăng đều trên tất cả phân khúc, đặc biệt là chung cư – nơi vẫn giữ được khả năng thanh khoản tốt. Tuy nhiên, giá sơ cấp hiện đã khá cao, phần lớn dao động 60–130 triệu/m², chỉ còn rất ít dự án ở mức 40–50 triệu/m², tập trung quanh trục Quốc lộ 13 – Metro – Vành đai 3.

Chẳng hạn, dự án KĐT Vạn Phúc City, Urban Green Thủ Đức, Emerald Golf View Canary Heights, Lavita Thuận An, Green Tower, Midori Park The Ten... hầu hết đã chạm ngưỡng giá từ 60-130 triệu đồng/m2 (tuỳ dự án). Chỉ một số ít dự án như La Pura, TT AVIO, Phú Đông SkyOne, The Habita, The Emerald Garden View… còn ở ngưỡng giá 40-50 triệu đồng/m2.

Trong đó, dự án The Emerald Garden View của Tập đoàn Lê Phong đã chính thức khởi công vào ngày 29/10 vừa qua, đang thu hút sự chú ý khi thông tin giá dự kiến 80% sản phẩm dưới 35 triệu đồng/m2 sẽ là nguồn cung giá hợp lý hiếm hoi xuất hiện tại trung tâm Thuận An, TP.HCM cuối năm 2025.

Dự án có quy mô 2.000 sản phẩm nằm gần quốc lộ 13 và metro số 2 sẽ cung cấp ra thị trường các sản phẩm căn hộ cao cấp, condotel và shophouse. Đây là dự án có pháp lý chuẩn chỉnh và chất lượng triển khai thực tế, do Land Sculptor Studio (Thái Lan) thiết kế cảnh quan, được kỳ vọng sẽ gia tăng sức bật về giá trong tương lai khi nằm gần các tuyến hạ tầng trọng điểm đang được triển khai tại khu Đông TP.HCM.

Trong chia sẻ mới đây, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cho hay, giá trị bất động sản chỉ bền vững khi gắn liền với hạ tầng, dòng dân cư và hoạt động kinh tế thực. Các tuyến hạ tầng trọng điểm, đường vành đai, cao tốc, metro sẽ tạo ra xu hướng xây dựng đô thị ly tâm phát triển và tác động trực tiếp đến mặt bằng giá bất động sản khu vực.

Vị

này cũng c

hỉ kinh nghiệm cho nhà đầu tư

trong bối cảnh thị trường hiện nay: "Có

thể cân nhắc đầu tư vào các khu vực dọc theo những tuyến hạ tầng lớn đang được triển khai, vì đây là cơ hội gia tăng giá trị. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư không nên kỳ vọng lướt sóng, kiếm lời nhanh chóng

".