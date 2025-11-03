Loạt hạ tầng trọng điểm tại khu Tây sắp về đích: Đường vào trung tâm TP.HCM ngày càng “rộng lối”

Lực đẩy lớn nhất của thị trường khu Tây TP.HCM suốt những năm qua là sự hiện diện loạt dự án hạ tầng vốn đầu tư hàng tỉ USD. Các tuyến quốc lộ, cao tốc, metro… "nối đuôi nhau" về đích hoặc sắp triển khai khiến khoảng cách di chuyển từ khu vực phía Tây vào trung tâm TP.HCM (cũ) trở nên "rộng lối".

Đáng nói, dấu ấn của các tuyến hạ tầng này không chỉ nằm ở sự thuận tiện trong kết nối liên vùng mà hơn hết tạo hành lang phát triển kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp đến bộ mặt đô thị cũng như thị trường bất động sản khu vực.

Tuyến Vành đai 3 TP.HCM đang thi công gấp rút để thông xe kỹ thuật từng đoạn vào ngày 19/12 tới, và toàn tuyến vào đầu năm 2026, trở thành cú hích hạ tầng được mong đợi nhất ở giai đoạn này. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, chạy qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh, trong đó đoạn qua Tây Ninh dự kiến hoàn thành đầu năm 2026, kết nối nhanh từ khu vực phía Tây đến trung tâm TP.HCM, thúc đẩy sự hình thành các đô thị vệ tinh.

Dự án Vành đai 4, đoạn qua Tây Ninh đang trong giai đoạn đầu tư. Đoạn tuyến dài khoảng 40 km, đi qua các huyện Đức Hòa, Bến Lức và Cần Đước. Dự án có vốn đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng này hoàn thành sẽ rút ngắn 40% thời gian di chuyển giữa Tây Ninh vào trung tâm TP.HCM và đi các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành vốn đầu tư gần 30.000 tỉ đồng sẽ hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2026 cũng là cú hích hạ tầng cho khu Tây TP.HCM, khi thời gian di chuyển từ khu vực này đến sân bay Long Thành ước tính có thể chỉ còn khoảng một giờ đồng hồ.

Hiện gần 30km/57km tại huyện Bến Lức, Cần Giuộc (cũ) đến Nhà Bè (TP.HCM cũ) đã được thông xe. Trong đó, đoạn 21km nối từ nút giao đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến cảng Hiệp Phước sẽ tạo thành hành lang kết nối thuận lợi với khu vực miền Tây.

Mới đây, "siêu nút giao" Mỹ Yên – công trình tại Bến Lức (Tây Ninh) kết nối 3 tuyến đường cao tốc trọng điểm là TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 3 đang dần về đích, trở thành điểm nhấn hạ tầng cho khu Tây TP.HCM.

Trong tương lai, khi tuyến Vành đai 3 hoàn thành và cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn bộ, nút giao Mỹ Yên trở thành một trong những đầu mối giao thông lớn bậc nhất khu Tây TP.HCM, kết nối dễ dàng đi các khu vực.

Loạt hạ tầng quy mô lớn đang hiện hữu tại khu vực phía Tây TP.HCM.

Bên cạnh đó, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lên 6 – 8 làn xe giúp tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn khu vực phía Nam. Dự án có vốn đầu tư sơ bộ gần 40.000 tỉ đồng.

Chưa kể, đại lộ Võ Văn Kiệt, TP.HCM được quy hoạch mở rộng và kéo dài đến khu công nghiệp Hải Sơn - Tân Đô (huyện Đức Hòa, Tây Ninh). Đoạn đường này, khi hoàn thành, sẽ kết nối trực tiếp với đường Lê Khả Phiêu ở Bến Lức, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế khu vực.

Việc quy hoạch tuyến metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên) dài 19,6km, tổng vốn đầu tư gần 2,88 tỉ USD cũng trở thành cú hích hạ tầng được quan tâm. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Tây vào trung tâm thành phố chỉ còn khoảng 20 phút.

Một hạ tầng trọng điểm của khu Tây không thể không nhắc đến dự án mở rộng QL50 sắp về đích sau 2 năm thi công. Ban Giao thông đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ công trình trước ngày 31/12. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực giao thông, tạo động lực thúc đẩy liên kết kinh tế giữa TP.HCM, Tây Ninh và các địa phương khu vực miền Tây.

Ngoài ra, việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường nội tỉnh như QL62, QL1A, QL22, 827E, 830C, 823D, ĐT.830C, xây dựng các cây cầu... tạo hệ thống giao thông liền mạch, dễ dàng kết nối phía Tây với các khu vực khác của TP.HCM.

Trong kế hoạch phát triển của Tây Ninh từ nay đến năm 2030, tỉnh tiếp tục ưu tiên đầu tư 14 dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng và các trục động lực kinh tế. Việc liên tục đầu tư hạ tầng, đưa khu Tây trở thành nơi thu hút dự án lớn và dòng vốn nhà đầu tư đổ về.

Nhà nhà đầu tư vào đón đầu hạ tầng khu Tây TP.HCM.

Có thể thấy, hạ tầng giao thông trở thành động lực quan trọng, thay đổi diện mạo khu vực phía Tây TP.HCM: Vừa rút ngắn thời gian di chuyển, vừa gia tăng tính thanh khoản và thúc đẩy giá trị tài sản trong dài hạn.

Thực tế, suốt thời gian qua, bất động sản khu Tây TP.HCM ghi nhận thanh khoản tích cực nhờ "sóng" hạ tầng. Đặc biệt các khu đô thị quy mô lớn được phát triển bởi các doanh nghiệp như Vinhomes, Nam Long, Phú Mỹ Hưng, Bim Group, Him Lam, Ecoparrk, MIK Group, T&T Group... nhận được sự quan tâm đáng kể từ người mua.

Chẳng hạn, tại KĐT Waterpoint quy mô 355ha của Nam Long, nhờ lợi thế kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, liền kề Vành đai 3, Vành đai 4, Bến Lức – Long Thành; cách Phú Mỹ Hưng và trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 30-45 phút di chuyển, cho nên các phân khu của dự án ra thị trường đều đón dòng vốn tích cực từ người mua, bao gồm cả nhà đầu tư phía Bắc.

Dự án KĐT này được khởi công từ năm 2018, đến nay nhiều phân khu hoàn thiện, loạt tiện ích - dịch vụ đi vào vận hành. Khi loạt hạ tầng trọng điểm tại khu vực bước vào giai đoạn hoàn thiện trong giai đoạn 2025-2027, tiềm năng tăng giá trị của dự án được đánh giá cao. Vào ngày 9/11 tới, chủ đầu tư Nam Long sẽ tổ chức sự kiện: "Bình minh rực sáng Tây Sài Gòn" tại 44B Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hà Nội, thể hiện giá trị và cơ hội đầu tư, an cư bền vững trên thị trường khu Tây TP.HCM.

Tương tự, các dự án KĐT như Eco Retreat hơn 200ha, La Home (100ha), Vinhomes Green City (gần 200ha), Eco Retreat (hơn 200ha)… hưởng lợi trực tiếp từ lộ trình phát triển hạ tầng của khu vực, tiếp tục "khuấy động" thị trường bất động sản khu Tây TP.HCM vào thời điểm cuối năm 2025.

