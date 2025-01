Loạt ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm hút tiền gửi dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Ảnh minh hoạ

Ngân hàng TMCP Bảo Việt ( BaoViet Bank ) mới đây đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại một số kỳ hạn từ ngày 24/1. Theo biểu giá trực tuyến mới được cập nhật, lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng thêm 0,25%/năm, lên 5,45%/năm; kỳ hạn 7-8 tháng cũng được điều chỉnh tăng 0,2%/năm, đạt mức 5,45%/năm kể từ ngày 24/1.

Đối với kỳ hạn 9-11 tháng, lãi suất tăng nhẹ 0,1%/năm, lên 5,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất các kỳ còn lại được giữ nguyên: kỳ 12 tháng là 5,8%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 5,9%/năm. Mức lãi suất huy động cao nhất tại Ngân hàng Bảo Việt hiện đạt 6%/năm, áp dụng trong kỳ hạn 15-36 tháng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt ( BVBank ) cũng tăng lãi suất huy động ở tất cả kỳ hạn từ ngày 24/1. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng nhẹ 0,05%/năm, lên 3,95% và 4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,15%/năm, tương ứng đạt 4,15% - 4,2% - 4,25%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng 0,05%/năm, lên 5,45%/năm; trong kỳ hạn 7 tháng có mức điều chỉnh mạnh hơn, tăng 0,3%/năm lên 5,5%/năm. Lãi suất kỳ hạn 7-8 tháng tăng 0,25%/năm, lần lượt đạt 5,55% và 5,75%/năm.

Các kỳ hạn dài hơn cũng có sự điều chỉnh: kỳ hạn 9 tháng tăng nhẹ 0,05%/năm lên 5,75%/năm, kỳ hạn 10 tháng tăng 0,3%/năm lên 5,8%/năm, và kỳ hạn 11 tháng tăng 0,25%/năm lên 5,85%/năm.

BVBank cũng tăng thêm 0,05%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tại BVBank ở mức 6,05%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 6,25%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,35%/năm, trong khi các năm kỳ hạn 24-36 tháng có mức lãi suất cao nhất, lên tới 6,45%/năm.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ( Eximbank ) mới đây đã nâng lãi suất lần thứ hai trong tháng 1.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, áp dụng cho khách hàng gửi tiền từ thứ Hai đến thứ Sáu, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,1%/năm lên 4%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng 0,2%/năm, đạt 4,2%/năm.

Mức tăng lãi suất mạnh nhất được Eximbank áp dụng với tiền gửi kỳ hạn 5 tháng. Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn này tăng mạnh 0,8%/năm lên 4,7%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm 0,1%/năm, lên 5,3%/năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng tăng thêm 0,3%/năm, lên 5,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng tăng thêm 0,1%/năm, đạt mức 6,7%/năm.

Ở chiều ngược lại, lãi suất kỳ hạn 15 tháng giảm 0,1%/năm, xuống còn 6,4%/năm. Các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên: kỳ hạn 3 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 4 tháng ở mức 4,7%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,5%/năm.

Lãi suất cao nhất tại Eximbank hiện là 6,8%/năm, áp dụng trong kỳ hạn 24-36 tháng. Hiện, Eximbank tiếp tục dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động tại các kỳ hạn 2-5 tháng và từ 15-36 tháng.

Ngân hàng Wooribank mới đây đã triển khai chương trình gửi tiết kiệm ưu đãi với mức lãi suất lên tới 11%/năm. Để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng cần tham gia gói tiết kiệm tích lũy kỳ hạn 1 năm, với số tiền gửi tối đa là 2 triệu đồng/tháng. Mức lãi suất cơ bản là 9,5%/năm và khách hàng sẽ nhận thêm 1,5%/năm nếu giới thiệu thành công người khác đăng ký dịch vụ mobile banking. Mỗi khách hàng chỉ được tham gia chương trình một lần. Thời gian áp dụng chương trình từ ngày 22/1 đến 31/3.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Ngân hàng số Cake by VPBank thông báo áp dụng biểu lãi suất huy động tiền gửi mới từ ngày 20/1. Theo đó, ngân hàng này điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn với mức tăng 0,1 - 0,4%/năm. Trước đó, ngân hàng số này cũng tăng lãi suất huy động trong tháng 12/2024.

Trong lần điều chỉnh mới này, kỳ hạn gửi 1 tháng tại Cake by VPBank có lãi suất huy động giữ nguyên ở mức 4,3%/năm;

Kỳ hạn 2 – 3 tháng có lãi suất là 4,5%/năm, tăng 0,1%/năm so với trước đó; kỳ hạn 4 – 5 tháng giữ nguyên ở mức 4,5%/năm;

Cake by VPBank tăng lãi suất huy động kỳ hạn 6 - 11 tháng thêm 0,4%/năm lên mức cao mới là 5,9%/năm;

Các kỳ hạn gửi 12 – 18 tháng được Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6,0%/năm, tăng 0,1%/năm so với tháng 12. Trong khi lãi suất kỳ hạn 24 -36 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên mức 6,3%/năm.

Sau khi điều chỉnh, lãi suất huy động các kỳ hạn 6 - 11 tháng của Cake by VPBank tiếp tục ở mức cao nhất thị trường, khi cao hơn 0,05 - 3,0%/năm so với các ngân hàng truyền thống. Lãi suất huy động các kỳ khác của Cake by VPBank cũng nằm trong nhóm dẫn đầu.

Bên cạnh mức lãi suất hấp dẫn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm dịp Tết Nguyên Đán, từ ngày 13/1/2025 đến 14/2/2025, Cake by VPBank triển khai chương trình khuyến mãi độc đáo “Lì xì Ất Tỵ – Lộc đỏ ngất ngây” cùng hàng triệu bao lì xì may mắn giá trị từ 888 đồng đến 888.000 đồng dành riêng cho khách hàng thực hiện giao dịch trong mùa Tết.

Cũng trong dịp này, nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất gửi tiết kiệm, đồng thời, triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm kích cầu, hút tiền gửi như cộng thêm lãi suất cho khách hàng.

Theo thống kê, từ đầu tháng 1/2025 đã có 10 ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động, trong đó có 8 ngân hàng điều chỉnh tăng, bao gồm: Agribank, Bac A Bank, NCB, MBV, Eximbank, KienlongBank, VietBank, ABBank, BaoViet Bank, BVBank.