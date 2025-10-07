Loạt ngân hàng trứ danh sắp có "chiêu mới" để chống lừa đảo, tạm hoãn giao dịch, chặn rút tiền trong trường hợp khả nghi: Quốc gia ĐNÁ này quyết mạnh tay bảo vệ "mồ hôi, nước mắt" người dân

Quy định này được áp dụng cho tất cả các giao dịch ngân hàng số, được thực hiện thông qua ứng dụng ngân hàng và ngân hàng trực tuyến. Tuy nhiên, một số giao dịch, bao gồm giao dịch định kỳ, sẽ được miễn.

Loạt ngân hàng DBS, OCBC, UOB, Citibank, HSBC, Maybank và Standard Chartered sẽ triển khai biện pháp bảo vệ này.

Cơ chế này hoạt động như thế nào?

Cơ chế bảo vệ sẽ được kích hoạt đối với các giao dịch ngân hàng số và rút tiền, khi tài khoản bị rút trên 50% tổng số dư trong vòng 24 tiếng. Các giao dịch này sẽ bị giữ trong 24 giờ hoặc bị từ chối thực hiện.

Khách hàng sẽ được thông báo trên ứng dụng ngân hàng di động hoặc nền tảng ngân hàng trực tuyến và được hướng dẫn các bước cần thực hiện tiếp theo. Trong thời gian đình chỉ 24 giờ, nếu khách hàng phát hiện mình bị lừa đảo, họ có thể huỷ giao dịch. Nếu giao dịch hợp lệ, tiền sẽ được giải ngân sau thời gian chờ xử lý.

Phó Giáo sư Kelvin Law của Trường Kinh doanh Nanyang, Đại học Công nghệ Nanyang cho biết ý tưởng này nhằm tạo ra một bộ lọc bổ sung.

“Để người tiêu dùng, ngân hàng và cảnh sát có đủ thời gian để thực sự tìm hiểu xem có vấn đề gì xảy ra với giao dịch hay không đồng thời khẳng định biện pháp này sẽ ngăn những kẻ lừa đảo rút một lượng tiền lớn trong tài khoản một cách nhanh chóng”, Phó giáo sư Law cho biết.

Vì sao Singapore áp dụng biện pháp này?

Theo số liệu cảnh sát Singapore thu thập, người dân nước này đã mất gần 500 triệu đô la Singapore vì lừa đảo trong 6 tháng đầu năm. Mặc dù số tiền này ít hơn 12,6% so với cùng kỳ năm ngoài nhưng các chuyên gia khẳng định đây không phải lúc để mọi người mất cảnh giác.

Theo đó, người cáo tuổi vẫn là đối tượng dễ bị lừa nhất. Tuy nhiên, mọi người dân trong xã hội đề đối mặt nguy cơ này. Chính vì thế, các biện pháp bảo vệ được cho là cần thiết.

“Mặc dù các vụ lừa đảo đã giảm nhờ các biện pháp đối phó mạnh mẽ của các ban ngành nhưng bọn lừa đảo ngày càng tinh vi. Do các giao dịch kỹ thuật số diễn ra quá nhanh nên việc can thiệp thường là quá muộn”, bà Radish Singh, người đứng đầu bộ phận quản lý rủi ro dịch vụ tại chính ASEAN tại EY, nhận định.

Hiệp hội Ngân hàng Singapore (ABS) cho biết biện pháp quản lý bổ sung này có thể khiến khách hàng đối mặt sự chậm trễ trong thanh toán và chuyển khoản online. Vì vậy, người dùng được khuyến khích lên kế hoạch trước cho các giao dịch “gấp”. Ngoài ra, khách hàng có thể cân nhắc mở tài khoản dưới 50.000 đô la Singapore, vốn không bị giới hạn bởi biện pháp quản lý mới.

Giáo sư Hannah Yee-Fen Lim của Trường Kinh doanh Nanyang cho biết: “Chúng ta đã mất quá nhiều tiền mô hôi nước mắt vào tay bọn lừa đảo trong vài năm qua. Ngoài ra, còn những tổng thất về mặt tâm lý và cảm xúc nữa. Có vẻ như chúng ta đã trở thành một xã hội coi trọng sự tiện lợi hơn là an ninh và an toàn. Đây không phải điều tốt nhất”.

Tham khảo: CNA﻿