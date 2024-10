Ngày 15/10/2024, Đoàn công tác tỉnh Long An đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Lãnh đạo GS Energy (Hàn Quốc). Tại buổi làm việc, Giám đốc quản lý dự án GS Energy giới thiệu về các dự án của GS Energy tại Hàn Quốc và thông tin về tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II xây dựng tại Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, thuộc dự án Cảng Quốc tế Long An (xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với tổng số vốn đầu tư là 3 tỷ USD . Đây là một trong những dự án mà Tập đoàn GS đặt sự quan tâm hàng đầu với nhiều kỳ vọng.

Ông Kim Sung Won, Phó Chủ tịch GS Energy hy vọng chính quyền tỉnh tiếp tục hỗ trợ, đồng thời Tập đoàn GS cũng sẽ tích cực hợp tác với VinaCapital để hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định, xúc tiến triển khai dự án, tiến hành lễ khởi công trong thời gian sớm nhất.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group (một trong đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trong đoàn công tác tỉnh), cho biết thêm về phía chủ đầu tư đã hoàn thành 100% công tác GPMB và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng phục vụ dự án khi đi vào giai đoạn xây dựng; Chỉ còn chờ phía GS hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng để chính thức khởi công Nhà máy.

Trước đó ngày 10/9/2024, Đồng Tâm Group (DTG) và CS Wind cũng vừa chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU). Theo đó, Đồng Tâm sẽ cho CS Wind Việt Nam thuê lại 50 ha đất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp để xây dựng nhà máy sản xuất, bãi lắp ráp cho các thiết bị tháp gió ngoài khơi và trên bờ, các sản phẩm điện gió ngoài khơi như cọc đơn, các thiết bị chuyển tiếp… và cung cấp cho thị trường toàn cầu, với quy mô lớn trên thế giới, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 200 triệu USD.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng và yêu cầu giảm thiểu tác động đến môi trường, tỉnh Long An đang nỗ lực thu hút các dự án năng lượng tái tạo. Trong đó, dự án hợp tác giữa Đồng Tâm Group và CS Wind xây dựng nhà máy sản xuất tháp gió ngoài khơi trên diện tích 50ha với vốn đầu tư dự kiến khoảng 200 triệu USD là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng của tỉnh.

Dự kiến công suất hoạt động lên đến hàng chục ngàn đơn vị mỗi năm, cung ứng thiết bị siêu trường, siêu trọng từ 500 đến 4.000 tấn trên mỗi thiết bị. Đặc biệt, 100% thiết bị và phụ kiện giai đoạn đầu xuất nhập thông qua Cảng Quốc tế Long An, ước tính từ 150.000 đến 200.000 tấn/năm.

Ảnh: Đồng Tâm Group (DTG) và CS Wind đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) xây dự án điện gió lớn nhất thế giới tại Long An.

Với vai trò tiên phong trong ngành năng lượng gió toàn cầu, CS Wind cam kết đưa Long An trở thành trung tâm sản xuất tháp gió ngoài khơi lớn nhất khu vực, phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Long An bày tỏ mong muốn Dongtam Group và CS Wind sớm hiện thực hóa các nội dung đã được xác định tại MOU ký kết giữa hai bên vừa qua, để sớm triển khai dự án. Chính quyền Long An với tinh thần đồng hành cùng Doanh nghiệp, cam kết hỗ trợ tối đa cho Nhà Đầu tư – CS Wind thực hiện các thủ tục pháp lý đúng quy định, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Bên cạnh năng lượng, Long An cũng đứng trước cơ hội hợp tác đầu tư nhiều lĩnh vực trọng điểm khác từ các nhà đầu tư Hàn Quốc. Cũng trong chuyến thăm vừa qua, Đoàn công tác tỉnh Long An đã khảo sát thực tế dự án Khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ tiêu biểu của Tập đoàn STS tại tỉnh Gyeonggi-do. Đây cũng là mô hình mà Tập đoàn STS đang nghiên cứu, đề xuất áp dụng đầu tư tại Long An.

Ảnh: STS Hàn Quốc đề xuất đầu tư mô hình "Thung lũng Pangyo" – khu phức hợp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo tiêu biểu của Hàn Quốc tại Long An.

Được biết, Khu phức hợp tập hợp nhiều thương hiệu nổi tiếng như Lotte Premium Outlet, Ikea và nhiều thương hiệu đồ nội thất gia dụng hàng đầu thế giới. Trong đó, Living Power Center được tích hợp các dịch vụ mua sắm và giải trí cao cấp như triển lãm, rạp chiếu phim, các khu trải nghiệm vui chơi giải trí, khu ẩm thực...

STS bày tỏ sự quan tâm và mong muốn đề xuất nghiên cứu đầu tư một khu phức hợp tương tự tại Long An, nhằm phát triển đô thị thông minh, hiện đại kết hợp với các trung tâm thương mại, dịch vụ cao cấp, tạo không gian sống mới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Long An. Đặc biệt, tập đoàn cũng đề xuất đầu tư mô hình "Thung lũng Pangyo" – khu phức hợp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo tiêu biểu của Hàn Quốc tại Long An.