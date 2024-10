Đồng Tâm Group của bầu Thắng lần đầu tiên báo lỗ sau 12 năm, dự kiến nâng vốn lên gần 1.500 tỷ đồng

Ngày 30/9 mới đây, CTCP Đồng Tâm (Đồng Tâm Group) - công ty do ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) làm Chủ tịch đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 với doanh thu thuần 1.650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 103 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 8%.

Trước đó, trong năm tài chính 2023 (1/4/2023 - 31/3/2024), Đồng Tâm Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.523 tỷ đồng, giảm hơn 29% so với năm 2022.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Đồng Tâm Group giảm mạnh hơn 94% còn 21,7 tỷ đồng và lỗ từ công ty liên kết gần 73 tỷ trong khi cùng kỳ lãi gần 32 tỷ. 

Kết quả, Đồng Tâm Group lỗ sau thuế 242 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi 90 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Đồng Tâm Group báo lỗ kể từ năm 2012.

Đồng Tâm Group cho biết, năm 2023, doanh thu các ngành hàng chính của Công ty chịu ảnh hưởng nặng nề của thị trường nên chưa đạt được kế hoạch đề ra, làm giảm đi đáng kể lợi nhuận so với kế hoạch.

Đồng thời những khó khăn từ thị trường như giá nguyên vật liệu tăng cao, công suất các nhà máy cũng bị giảm để hiệu quả về hàng tồn kho thành phẩm cũng làm cho chi phí giá thành sản xuất tăng cao.

Ngoài ra, đầu tư tài chính năm 2023 phát sinh chi phí tài chính do phải trích lập dự phòng giá đầu tư theo quy định của chuẩn mực kế toán, đồng thời các dự án bất động sản KCN, cảng biển đang trong giai đoạn đầu tư ban đầu và chính sách kế toán ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của các KCN nên cũng chưa đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất.

Cổ đông Đồng Tâm Group thông qua mức chia cổ tức năm tài chính 2023 là 10% bằng tiền (tương ứng 1.000 đồng/cp), số tiền chi trả ước tính gần 99,6 tỷ đồng. Trong đó, bầu Thắng là cổ đông lớn nhất sở hữu hơn 48,8% vốn, dự thu gần 49 tỷ đồng cổ tức đợt này.

Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua kế hoạch chào bán gần 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Giá chào bán là 15.000 đồng/cp, dự kiến thu về gần 747 tỷ đồng.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của Đồng Tâm Group sẽ tăng từ hơn 995 tỷ đồng lên gần 1.493 tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 8/2023, Đồng Tâm Group đã chào bán thành công gần 31,5 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp, huy động được hơn 472 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ hơn 995 tỷ đồng như hiện tại.

Đồng Tâm Group được sáng lập năm 2002 với thương hiệu gạch lát nền Đồng Tâm. Người sáng lập là ông Võ Quốc Thắng, ông còn được biết đến trên danh hiệu là ông bầu Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tâm Long An.

Theo công bố trên website, Tập đoàn hiện sở hữu 16 công ty thành viên, trải dài trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; kinh doanh bất động sản; giáo dục; dịch vụ; thương mại...

Một số dự án lớn của Đồng Tâm kể tên có khu dân cư Bắc Lê Lợi – Thành phố Quảng Ngãi với quy mô hơn 7.5 ha; dự án khu trung tâm hành chính tỉnh Long An (Green City) (hơn 76.6 ha); dự án Đồng Tâm House (14,660 m2); dự án khu đô thị Đông Nam Á Long An (1,145 ha); dự án khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An (239 ha); dự án KCN Đông Nam Á Long An (396 ha) và dự án Cảng quốc tế Long an (145 ha).

Trong đó, cảng quốc tế Long An (CTCP Cảng Long An) là dự án trọng điểm với vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2024. Hiện, CTCP Cảng Long An là đơn vị thành viên có vốn điều lệ lớn nhất với hơn 1.125 tỷ đồng, trong đó Đồng Tâm nắm 45% vốn.