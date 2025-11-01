Loạt quy định có hiệu lực từ tháng 11, có thể tác động đến túi tiền người dân

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Có hiệu lực từ ngày 1/11, thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Thông tư có quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử . Cụ thể, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi thực hiện giao dịch chuyển tiền trong các trường hợp như: Giao dịch chuyển tiền mà các tổ chức tham gia giao dịch ở trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương; giao dịch chuyển tiền mà các tổ chức tham gia ở ngoài vùng lãnh thổ Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên…

Thông tư cũng quy định mức giá trị và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, kim khí quý, đá quý vượt mức quy định.

Theo đó, mức giá trị của kim khí quý (trừ vàng), đá quý 400 triệu đồng. Tương tự, mức giá trị các công cụ chuyển nhượng cũng là 400 triệu đồng. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Từ ngày 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo. (Ảnh minh hoạ).

Xếp hạng tổ chức tín dụng theo tiêu chuẩn mới

Có hiệu lực từ ngày 1/11, thông tư 21/2025/TT-NHNN quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, việc xếp hạng sẽ được thực hiện định kỳ hằng năm dựa trên các tiêu chí gồm an toàn vốn, chất lượng tài sản, năng lực quản trị, kết quả kinh doanh và khả năng thanh khoản. Quy định này nhằm đánh giá toàn diện sức khỏe tài chính của tổ chức tín dụng, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động ngân hàng và làm cơ sở để cơ quan quản lý áp dụng biện pháp giám sát phù hợp.

Kết quả xếp hạng được chia theo nhiều mức, là căn cứ quan trọng để cấp phép mở rộng mạng lưới, triển khai sản phẩm dịch vụ mới và quản lý rủi ro tín dụng. Các ngân hàng phải rà soát hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ để đáp ứng tiêu chí mới, góp phần nâng cao chất lượng toàn hệ thống.

Ngân hàng thương mại được giao nhận vàng miếng

Thông tư 33/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/11, sửa đổi và bổ sung Thông tư 17/2014/TT-NHNN về phân loại, đóng gói và giao nhận kim khí quý, đá quý.

Theo Thông tư, NHNN và các tổ chức tín dụng được phép giao, nhận vàng miếng theo hợp đồng mua, bán hoặc gia công. Việc giao nhận phải thực hiện theo đúng quy trình, có giấy tờ hợp pháp, niêm phong rõ ràng và chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng vàng miếng.

Thông tư cũng phân loại vàng thành ba nhóm: Vàng trang sức - mỹ nghệ (hàm lượng từ 8 Kara trở lên), vàng miếng (có ký mã hiệu, thông số và tiêu chuẩn cụ thể) và vàng nguyên liệu (dạng thỏi, hạt, miếng). Bao bì vàng miếng phải chống giả, tuân thủ quy chuẩn của ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp được phép sản xuất vàng miếng.

Ngoài ra, quy định mới siết chặt quy trình đóng gói và niêm phong: Vàng miếng cùng loại được đóng thành lô 100 hoặc bội số của 100 (tối đa 500 miếng); vàng nguyên liệu đóng lô 5 hoặc bội số của 5 thỏi (tối đa 25 thỏi), đặt trong hộp kim loại không gỉ, niêm phong và ghi rõ thông tin kiểm nhận.

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thủ tướng đã ký Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/11.

Hệ thống này cập nhật, chuẩn hóa danh mục mã ngành phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Quyết định quy định rõ nguyên tắc sử dụng mã ngành trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, thống kê nhà Nước và các cơ sở dữ liệu hành chính. Các doanh nghiệp được yêu cầu rà soát và cập nhật lại mã ngành đăng ký kinh doanh để đảm bảo thống nhất, tránh sai lệch khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc báo cáo thống kê.

Việc áp dụng hệ thống mới được kỳ vọng đồng bộ hóa dữ liệu kinh tế quốc gia, giúp nâng cao hiệu quả trong hoạch định chính sách.

Quy định về thanh toán không tiền mặt

Có hiệu lực từ ngày 18/11, Thông tư 30/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong đó, khoản 10 điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi điều 1 Thông tư 30/2025/TT-NHNN) quy định giấy tờ tùy thân dùng trong dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm: thẻ CCCD, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (đối với cá nhân là công dân Việt Nam); giấy chứng nhận căn cước (đối với cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch).

Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì dùng hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh được nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp kèm theo thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thế thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh hoặc danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2) (nếu có).

Gặp thiên tai, dịch bệnh không bị coi là trốn đóng BHXH

Có hiệu lực từ ngày 30/11, Nghị định 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về BHXH.

Cụ thể, điều 4 nghị định này quy định các trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp khi có một trong các lý do theo công bố của cơ quan có thẩm quyền về phòng, tránh thiên tai, tình trạng khẩn cấp, phòng thủ dân sự và phòng, chống dịch bệnh là: bão, lũ, ngập lụt, động đất, hỏa hoạn lớn, hạn hán kéo dài và các loại thiên tai khác ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó còn có dịch bệnh nguy hiểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động; tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đột xuất, bất ngờ đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.

Ngoài ra, các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật dân sự cũng không bị coi là trốn đóng BHXH.