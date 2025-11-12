Loạt smartphone, gia dụng, thiết bị IoT Xiaomi đang giảm giá mạnh - cao nhất 14 triệu đồng

Xiaomi hiện đang khởi động chương trình "11.11 Mega Sale" tại thị trường Việt Nam với chủ đề "Sống thông minh – Sắm thông minh". Đây là sự kiện mua sắm quy mô toàn cầu của thương hiệu Trung Quốc, diễn ra từ 1 đến 17/11, hướng đến việc mang công nghệ tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng thông qua loạt ưu đãi cuối năm.



Theo đại diện Xiaomi Việt Nam, chương trình năm nay bao phủ toàn bộ danh mục sản phẩm trong hệ sinh thái của hãng. Người dùng có thể mua sắm trực tuyến qua các nền tảng mi.com, Shopee Mall và LazMall với mức giảm giá lên đến 20%, áp dụng cho smartphone, thiết bị cá nhân và các sản phẩm gia dụng thông minh.

Ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết doanh nghiệp muốn thông qua chương trình này để "giúp người dùng Việt dễ dàng tiếp cận công nghệ tiên tiến và trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái thông minh của Xiaomi – từ thiết bị di động đến các giải pháp nhà ở tiện nghi".

Nhiều dòng sản phẩm giảm sâu đến 20%

Trong danh mục giảm giá, Xiaomi 15T Series là sản phẩm nhận ưu đãi cao nhất – đến 20%. Cụ thể, phiên bản Xiaomi 15 bản RAM 12 GB, dung lượng 512 GB được giảm giá hơn 4,9 triệu đồng, bản dung lượng 256 GB giảm 4,2 triệu đồng. Một số mẫu máy tính bảng, thiết bị AIoT và gia dụng cũng được giảm giá đáng kể như máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg, robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro đều được giảm giá tương ứng.

Hàng loạt sản phẩm của Xiaomi giảm giá 20% trong dịp Mega Sale này.

Các sản phẩm thuộc nhóm thiết bị đeo và phụ kiện cũng nằm trong chương trình, gồm vòng tay thông minh Xiaomi Smart Band 9 Pro, tai nghe REDMI Buds 6 Lite, sạc dự phòng Hypercharge Power Bank 24500mAh, hay vali khung nhôm Xiaomi 24 inch. Ở mảng gia dụng, combo "Xiaomi Smart Home Super Combo" gồm ba thiết bị (điều hòa, tủ lạnh, máy giặt sấy) có mức giảm tổng lên đến hơn 14 triệu đồng so với giá niêm yết.

Song song với ưu đãi về giá, Xiaomi cũng triển khai một số hoạt động tương tác trên website mi.com, như chương trình "Quét đồ cũ, rinh đồ xịn" – cho phép người dùng đăng ảnh thiết bị cũ để nhận voucher giảm giá tới 20%. Ngoài ra, hệ thống tích điểm Mi Point cho phép người mua quy đổi điểm thưởng thành mã giảm giá trong giai đoạn Mega Sale.

Các deal chớp nhoáng cũng được tổ chức theo khung giờ vàng 11:00–13:00 và 21:00–24:00 mỗi ngày, áp dụng cho loạt sản phẩm từ smartphone, máy tính bảng đến thiết bị nhà thông minh.



