Loạt thông tin tích cực xuất hiện, VN-Index sẽ sớm chinh phục mốc 2.000 điểm?

Xu hướng tăng xác nhận

Báo cáo mới đây của Chứng khoán An Bình (ABS) nhận định, xu hướng tổng quan của thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá tương đối tích cực trong giai đoạn tới, trong bối cảnh xu hướng dài hạn vẫn đang phát triển theo chiều đi lên. Sau nhịp điều chỉnh trước đó, xu hướng trung hạn cũng bắt đầu phát tín hiệu kỹ thuật tích cực trở lại.

Trên đồ thị kỹ thuật, ABS cho rằng VN-Index đã tạo đáy thành công tại vùng 1.586-1.606 điểm, qua đó hình thành nền giá hỗ trợ tương đối vững chắc và tạo cấu trúc tăng giá. Động lượng tăng được đánh giá khá tốt, trong khi dòng tiền có dấu hiệu nâng đỡ và mua gom tại nhiều nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, thép, vận tải trong tháng 4.

Bên cạnh đó, dòng tiền cũng bắt đầu lan tỏa dần sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy nhịp tăng không chỉ tập trung ở một số nhóm trụ mà đang mở rộng ra nhiều lớp cổ phiếu hơn trên thị trường.

Theo ABS, yếu tố tích cực của xu hướng trung hạn thể hiện rõ hơn từ nửa cuối tháng 4, khi VN-Index bứt phá qua vùng 1.750 điểm. Trên khung trung hạn, vị thế giá hiện nằm trên đường trung bình động MA10 tuần, trong khi chỉ báo MACD duy trì trạng thái cắt lên, qua đó củng cố thêm tín hiệu tăng giá. Vùng hỗ trợ trung hạn của chỉ số được xác định tại 1.586-1.606 điểm.

Ở khung ngắn hạn, ABS cũng đánh giá xu hướng hiện tại là tăng. Trong tháng 4, VN-Index ghi nhận diễn biến tích cực, cấu trúc thị trường hình thành các đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước. Chỉ báo MACD giao cắt lên, phản ánh rõ hơn cấu trúc tăng giá trong ngắn hạn.

Dù vậy, ABS lưu ý khối lượng giao dịch hiện chưa thực sự bùng nổ, chủ yếu do tâm lý nghi ngờ của nhà đầu tư vẫn còn hiện hữu. Tuy nhiên, thanh khoản đã có dấu hiệu cải thiện dần. Theo công ty chứng khoán này, nếu thị trường vượt đỉnh 1.920 điểm, dòng tiền có thể có sự thay đổi lớn, đặc biệt trong giai đoạn đầu cơ giá tăng.

Với các tín hiệu hiện tại, ABS cho rằng VN-Index đã xác nhận diễn biến khá tích cực trên cả khung thời gian ngắn hạn và trung hạn. Thị trường hiện chờ đợi yếu tố tăng đồng pha được xác nhận khi chỉ số bứt phá qua vùng đỉnh 1.920 điểm, qua đó tạo xu hướng tăng rõ ràng hơn.

“ Sự vận động của thị trường chung và các lớp cổ phiếu đang củng cố luận điểm VN-Index có thể tiếp diễn đà tăng giá tới vùng gần nhất 1.950-2.018 điểm ” , báo cáo của ABS nhận định.

﻿Nhiều thông tin tích cực xuất hiện

Về mặt định giá, ABS cho rằng thị trường hiện chưa ở vùng đắt. P/E dự phóng của VN-Index đang ở khoảng 13,4 lần, tương đương mức trung bình dài hạn. Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, P/E của chỉ số chỉ còn khoảng 10,5 lần, mức được đánh giá là vẫn hấp dẫn đối với nhà đầu tư trung và dài hạn.

Trong tháng 5, nhiều thông tin tích cực cũng xuất hiện, góp phần cải thiện sức hút của thị trường Việt Nam trong mắt dòng vốn quốc tế. Đáng chú ý, Moody’s mới đây đã nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”. Bên cạnh đó, thị trường cũng kỳ vọng Việt Nam có thể được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6/2026, trong bối cảnh Việt Nam đã đáp ứng 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường và đang tiếp tục cải thiện các tiêu chí còn lại.

Ở trong nước, dòng tiền nội được kỳ vọng cải thiện khi một phần áp lực vĩ mô đã được giải tỏa. Ngoài ra, đội ngũ phân tích ABS cho rằng nếu Thông tư 22 được sửa đổi với các quy định và lộ trình áp dụng hợp lý, yếu tố này cũng có thể hỗ trợ thanh khoản thị trường trong thời gian tới.

Về diễn biến VN-Index trong tháng 5/2026, ABS đưa ra kịch bản tích cực khi cho rằng thị trường đang vận động theo hướng thuận lợi hơn. Công ty chứng khoán này kỳ vọng VN-Index có thể sớm vượt vùng đỉnh cũ 1.920 điểm, sau đó tích lũy trên vùng đỉnh với sự lan tỏa của dòng tiền và thanh khoản gia tăng. Nếu kịch bản này diễn ra, chỉ số có thể củng cố đà tăng và hướng tới vùng mục tiêu gần nhất quanh 2.084-2.145 điểm.

Dù vậy, ABS cũng lưu ý rủi ro từ bên ngoài vẫn cần được theo dõi, đặc biệt là diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trong trường hợp căng thẳng kéo dài và tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế thế giới, VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.750-1.800 điểm. Tuy nhiên, theo ABS, đây có thể được xem là vùng đánh giá sức mạnh của xu hướng tăng, trong đó nhịp điều chỉnh nếu xuất hiện nhiều khả năng đóng vai trò “rũ bỏ” trong một xu hướng đi lên lớn hơn.