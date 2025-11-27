Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt tiệm vàng ở TPHCM bị 'sờ gáy'

27-11-2025 - 13:06 PM | Tài chính - ngân hàng

Lực lượng Quản lý thị trường TPHCM vừa ra quân kiểm tra nhiều tiệm vàng ở phường Phú Thạnh, TPHCM, phát hiện và thu giữ lượng vàng trang sức có giá trị cả trăm triệu đồng.

Ngày 26/11, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, 3 đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 14 vừa kiểm tra loạt doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng trên địa bàn phường Phú Thạnh (TPHCM).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 54 gram vàng trang sức, trị giá gần 130 triệu đồng. Đội số 14 đã chuyển Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM để ban hành quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 210 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số trang sức bằng vàng kể trên.

Loạt tiệm vàng ở TPHCM bị 'sờ gáy'- Ảnh 1.

Trong tháng 12, Chi cục Quản lý thị trường sẽ kiểm tra cả trăm tiệm vàng trên địa bàn thành phố

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM Nguyễn Quang Huy, Chi cục đã có kế hoạch kiểm tra thị trường vàng nằm trong chuyên đề vàng năm nay, với việc kiểm tra 180 điểm kinh doanh.

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ tập trung làm rõ việc chấp hành quy định về đăng ký và điều kiện kinh doanh vàng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa - nguyên liệu, nhãn hiệu - sở hữu công nghiệp, giá cả, hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn chứng từ và niêm yết giá.

Ngoài kiểm tra thị trường vàng, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cũng cho biết, cao điểm cuối năm sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là trong dịp lễ, Tết nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là những sai phạm có tính phổ biến trong sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng tập trung kiểm soát hàng hóa kinh doanh trên môi trường online như sàn thương mại điện tử, website, các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo; kiểm tra chất lượng hàng hóa, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm.

Năm 2024, quản lý thị trường TPHCM cũng đã kiểm tra thị trường vàng, xử lý 326 vụ vi phạm kinh doanh vàng, trang sức, với tang vật trị giá hơn 18 tỷ đồng và phạt tiền 17,6 tỷ đồng.

Cần Thơ: Nhiều tiệm vàng bị "bêu tên" nợ thuế và các khoản thu khác

Theo Uyên Phương

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 27/11: Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm

Sáng 27/11: Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm Nổi bật

Làn sóng cắt giảm nhân viên ngân hàng lan rộng

Làn sóng cắt giảm nhân viên ngân hàng lan rộng Nổi bật

LynkiD cùng VPBank ra mắt "Kho Quà Độc Bản" dành riêng cho khách hàng Private

LynkiD cùng VPBank ra mắt "Kho Quà Độc Bản" dành riêng cho khách hàng Private

13:30 , 27/11/2025
TPBank và Viettel ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số tại Việt Nam

TPBank và Viettel ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số tại Việt Nam

11:35 , 27/11/2025
SHB: Động lực kép từ chiến lược tăng vốn và cơ hội hút dòng vốn ngoại

SHB: Động lực kép từ chiến lược tăng vốn và cơ hội hút dòng vốn ngoại

11:00 , 27/11/2025
Hội nghị tổ chức thành viên năm 2025 của NAPAS

Hội nghị tổ chức thành viên năm 2025 của NAPAS

11:00 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên