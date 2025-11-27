Loạt tiệm vàng ở TPHCM bị 'sờ gáy'

Ngày 26/11, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, 3 đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 14 vừa kiểm tra loạt doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng trên địa bàn phường Phú Thạnh (TPHCM).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 54 gram vàng trang sức, trị giá gần 130 triệu đồng. Đội số 14 đã chuyển Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM để ban hành quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 210 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số trang sức bằng vàng kể trên.

Trong tháng 12, Chi cục Quản lý thị trường sẽ kiểm tra cả trăm tiệm vàng trên địa bàn thành phố

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM Nguyễn Quang Huy, Chi cục đã có kế hoạch kiểm tra thị trường vàng nằm trong chuyên đề vàng năm nay, với việc kiểm tra 180 điểm kinh doanh.

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ tập trung làm rõ việc chấp hành quy định về đăng ký và điều kiện kinh doanh vàng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa - nguyên liệu, nhãn hiệu - sở hữu công nghiệp, giá cả, hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn chứng từ và niêm yết giá.

Ngoài kiểm tra thị trường vàng, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cũng cho biết, cao điểm cuối năm sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là trong dịp lễ, Tết nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là những sai phạm có tính phổ biến trong sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng tập trung kiểm soát hàng hóa kinh doanh trên môi trường online như sàn thương mại điện tử, website, các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo; kiểm tra chất lượng hàng hóa, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm.