Loạt xe máy điện ưu đãi cực mạnh: Một mẫu của VinFast giảm 7 triệu, một mẫu xe Nhật giảm tới 15 triệu

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng sôi động khi nhiều mẫu xe được áp dụng chương trình ưu đãi lớn. Trong số đó, ba cái tên đáng chú ý nhất là VinFast Vero X , VinFast Theon S và Yamaha Neo’s - những mẫu xe có thiết kế hiện đại, trang bị đa dạng và có mức giảm đáng chú ý.

VinFast Vero X: Giảm 4,2 triệu đồng

VinFast Vero X là mẫu xe điện mới của VinFast được giới thiệu với mức giá niêm yết khoảng 34,9 triệu đồng . Theo chương trình ưu đãi đang áp dụng, giá thực tế của mẫu xe này giảm 12%, tương đương khoảng 4,2 triệu đồng , đưa mức giá thực tế xuống còn khoảng 30,7 triệu đồng .

VinFast Vero X là mẫu xe có thể lắp pin phụ tháo rời bên cạnh một pin cố định dưới sàn.

Mỗi pin có dung lượng khoảng 2,4 kWh, và khi lắp đủ hai pin, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa lên đến 262 km cho mỗi lần sạc , trong khi chỉ với một pin, phạm vi di chuyển đạt khoảng 134 km. Thời gian sạc đầy pin từ 0 đến 100% mất khoảng 6 giờ 30 phút với bộ sạc tiêu chuẩn. Tốc độ tối đa mà xe đạt được khoảng 70 km/h – phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.

VinFast Vero X cũng được trang bị một số tính năng tiện nghi nổi bật.

Xe có khóa thông minh Smart Key cho phép mở khóa và tìm xe dễ dàng, màn hình màu TFT hiển thị thông số rõ nét, cùng thiết kế pin tháo rời giúp người dùng có thể sạc ngoài. Đây là lựa chọn đáng chú ý cho người tiêu dùng cần một mẫu xe điện quãng đường dài, thiết kế hiện đại và chi phí vận hành thấp.

VinFast Theon S: Giảm 6,9 triệu đồng

Ở phân khúc cao cấp hơn, VinFast Theon S nổi bật với động cơ mạnh và công nghệ tiên tiến.

Mẫu xe này có giá niêm yết khoảng 69,9 triệu đồng , và hiện đang được giảm giá 6,9 triệu đồng theo chương trình ưu đãi của hãng.

VinFast Theon S truyền động bằng xích.

So với các dòng xe phổ thông, Theon S hướng đến người dùng muốn một phương tiện điện có hiệu suất mạnh mẽ và nhiều tiện ích tương đương xe xăng cao cấp.

VinFast Theon S sử dụng pin LFP dung lượng khoảng 3,5 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 150 km cho mỗi lần sạc đầy . Thời gian sạc tiêu chuẩn khoảng 6 giờ, với khả năng sạc nhanh qua trạm chuyên dụng. Tốc độ tối đa đạt gần 99 km/h , vượt trội trong phân khúc xe điện đô thị.

Xe được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý như hệ thống khóa thông minh PAAK (Phone As A Key) , cho phép khởi động và điều khiển xe thông qua điện thoại di động.

Ngoài ra, cốp xe dung tích 24 lít tích hợp cổng sạc điện thoại và đèn chiếu sáng, giúp tăng tính tiện dụng. Hệ thống phanh ABS hai kênh cùng tiêu chuẩn chống nước IP67 mang lại khả năng vận hành an toàn trong nhiều điều kiện thời tiết.

Với những trang bị này, Theon S phù hợp với người dùng cần một mẫu xe điện hiệu năng cao, ưa thích trải nghiệm công nghệ.

Yamaha Neo’s: Giảm 15 triệu đồng

Yamaha Neo’s cũng đang được áp dụng ưu đãi mạnh trên thị trường Việt Nam.

Giá niêm yết của Neo’s là 49,1 triệu đồng , tuy nhiên người mua hiện có thể chọn giữa hai hình thức khuyến mãi: Tặng 1 pack pin Lithium-ion hoặc giảm trực tiếp 15 triệu đồng vào giá xe.

Nhờ vậy, mức giá thực tế chỉ còn khoảng 34 triệu đồng , tạo sức hút lớn đối với người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe điện từ thương hiệu Nhật Bản.

Yamaha Neo’s được trang bị pin Lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah , cho quãng đường di chuyển khoảng 72 km cho mỗi một pack pin đầy trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn (vận tốc 30 km/h, một người nặng 75 kg). Người dùng có thể gia tăng quãng đường di chuyển khi lắp thêm một pack pin thứ 2 có dung lượng tương đương đặt trong cốp xe.

Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Động cơ điện không chổi than có công suất danh định 2 kW và công suất tối đa 2,3 kW, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, với mức tiêu thụ trung bình 31,24 Wh/km.

Yamaha Neo's được lắp ráp tại nhà máy ở Việt Nam.

Một điểm cộng lớn của Yamaha Neo’s là trang bị tiện nghi hiện đại.

Xe có hệ thống khóa thông minh Smart Key tích hợp đa tính năng như mở hoặc khóa xe, mở cốp, định vị và khởi động không cần chìa. Ngoài ra, xe còn có ổ sạc điện thoại cùng hộc để đồ phía trước, mang đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Thiết kế của Neo’s cũng mang phong cách gọn gàng, hướng tới người dùng thành thị, đặc biệt là giới trẻ cần phương tiện di chuyển linh hoạt và thân thiện với môi trường.